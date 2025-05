ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ କାରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7, ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ - ODISHA CORONA CASES

Covid 19 cases Cuttack ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 31, 2025 at 5:46 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 7:23 PM IST 1 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ କାୟା ମେଲାଇଲାଣି କାରୋନା । ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7 କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଯେଉଁ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଏହା ମାଇଲଡ, ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5 ରହିଥିଲା । ଏବେ ଆଉ ଦୁଇ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ କାରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7 (ETV Bharat) ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ସଂଖ୍ୟା 7 ଛୁଇଁଲା

