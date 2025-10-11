ETV Bharat / state

କିସିଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ, କନେଷ୍ଟବଳ ନିଲମ୍ବିତ

ଅଭିଯୋଗ ନ ରଖି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ।

Kisinda Police Station Sambalpur
Kisinda Police Station Sambalpur (ETV Bharat Odisha)
ସମ୍ବଲପୁର: ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ନ ରଖି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କନେଷ୍ଟବଳ। ଥାନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡକାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଏପରି ଘଟଣା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡର କିସିଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ୍ ତ୍ବରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିବା, ଏସପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା କନଷ୍ଟେବଳ ଦୁର୍ବ୍ଯବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା କନଷ୍ଟେବଳ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କିସିଣ୍ଡା ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବେହେରା l

Sambalpur SP Mukesh Kumar Bhamoo office name plate
Sambalpur SP Mukesh Kumar Bhamoo office name plate (ETV Bharat Odisha)

ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ କନଷ୍ଟେବଳ:

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କିସିଣ୍ଡା ଥାନା ମହୁକୁଦ ଗାଁର ରମେଶ ମୁଖୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତା ମୁଖୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପାରିବାରିକ ଝଗଡ଼ାକୁ ନେଇ ରୀତା ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିସିଣ୍ଡା ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କିସିଣ୍ଡା ଥାନାଧିକାରୀ ଅଞ୍ଜଳି କୁମ୍ଭାର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦଶହରା ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଥାନାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ କନଷ୍ଟେବଳ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବେହେରା। କନଷ୍ଟେବଳ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ରମେଶ ମୁଖୀଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଥାନାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ ନକରି, କନଷ୍ଟେବଳ ଜଣଙ୍କ ଓଲଟି ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ଯବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଥାନା ଭିତରେ ସ୍ଵାମୀ ରମେଶ ମୁଖୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।


ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉକ୍ତ ଦମ୍ପତି ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଘଟଣାର ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କନଷ୍ଟେବଳ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

