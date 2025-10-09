ETV Bharat / state

ଭୋଟ ଚୋରି ଚାକିରୀ ଚୋରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସର 'ହଲ୍ଲା ବୋଲ'

ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେବା ପରେ ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡିଥିଲା।

ଭୁବନେଶ୍ବର: BHUBANESWAR CONGRESS AGITATION ଭୋଟ୍ ଚୋରି, ଚାକିରୀ ଚୋରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସର ହଲ୍ଲା ବୋଲ। ଦେଶରେ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ସରକାରରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତାରଣା ସମାବେଶରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଲେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଦୟ ଭାନୁ ଚିବ।

ଭୋଟ ଚୋରି ଚାକିରୀ ଚୋରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସର 'ହଲ୍ଲା ବୋଲ' (ETV BHARAT ODISHA)



ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ବେରୋଜଗାରୀ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ହେଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଚାକିରୀ ବାହାରୁଛି ତାହା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଫଳରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ତାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ବରୂପ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି। ସେହିପରି ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସାରା ଦେଶରେ। ଭୋଟ ଚୋରି କରି ଶାସନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ନିକଟରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।

ରାଜ୍ୟରେ SI ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଟଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛି ଦଳ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତମାନ ସରକାର ପର୍ଯନ୍ତ ଏହି ଚେର ଲମ୍ବିଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରୁ ଗଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ।

ଭୋଟ ଚୋରି ଚାକିରୀ ଚୋରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସର 'ହଲ୍ଲା ବୋଲ' (ETV BHARAT ODISHA)



ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୋଟ ଚୋରୀ ଏବଂ ଚାକିରୀ ଚୋରୀ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତାରଣା ସମାବେଶରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଦୟ ଭାନୁ ଚିବ୍। ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ଦେଶର ବିକାଶ ନୁହେଁ, ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଗାଁ ଏବଂ ସହରର ଭୋଟ ଚୋରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଉଦୟ ଭାନୁ। ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଭୋଟ ଚୋରିର ପର୍ଦାଫାସ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ନିକଟରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଶୋଭା ଯାତ୍ରାରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଦୟ ଭାନୁ ଚିବ, ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା, ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ।

ଭୋଟ ଚୋରି ଚାକିରୀ ଚୋରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସର 'ହଲ୍ଲା ବୋଲ' (ETV BHARAT ODISHA)



ପରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବିଶାଳ ରାଲି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ପୋଲିସ ଅଟକାଇ ବାରୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ପୋଲିସ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେବା ପରେ ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡିଥିଲା।


