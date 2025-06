ETV Bharat / state

ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବେଳେ କଟିଗଲା ମହିଳାଙ୍କ ମଳନଳୀ - CUTTACK PRIVATE HOSPITAL NEGLIGENCE

ALLEGATION AGAINST PRIVATE HOSPITAL ( ETV BHARAT ODISHA )

By ETV Bharat Odisha Team Published : June 7, 2025 at 8:32 AM IST | Updated : June 7, 2025 at 10:46 AM IST 2 Min Read

Cuttack Private Hospital Negligence କଟକ: କଟକର ଏକ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଡାକ୍ତରଖାନା ବିରୋଧରେ। ଡାକ୍ତର ପେଟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରୁ କରୁ ମଳନଳୀ କାଟି ଦେଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଯାଇ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଣୀହାଟ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ ଓ ହସପିଟାଲରେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯାହାକୁ ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।





ଗତ ମେ ୨ ତାରିଖରେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ କଟକର ରାଣୀହାଟରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳା। ତେବେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅପରଏସନର ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏପରିକି ଅକଥନୀୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥିଲେ ମହିଳା। ALLEGATION AGAINST PRIVATE HOSPITAL (ETV BHARAT ODISHA)

କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ନ ଆସିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ମଳନଳି କଟି ଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ହେତୁ ଏଭଳି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ଏହାପରେ କଟକର ଏହି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଜାଣିବା କ୍ଷଣି ଗତ ୪ ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସିଡିଏମଓ ଙ୍କ ଅଧିନ ରେ ଏକ ଟିମ ଗଠନ ହୋଇଛି । ଯାହାକି ଏହି ମାମଲାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କଟକ ଏସିପି ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗତ 4 ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ୍ ଥାନାରେ ଜନୈକ ମହିଳାଙ୍କ ହଜମେଣ୍ଟ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ, ସଂପୃକ୍ତ ମହିଳା ତାଙ୍କର କିଛି ଗାଇନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ବି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅପରେସନ ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଭଲ ହୋଇନଥିଲେ ଓ ପେନ୍ ବି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ 2 ମେ'ରେ। 3ରେ ସେ ଅପରେଶନ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସେଠାରେ ରହିବା ପରେ କିମସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ। କିମସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ରିଭାଇଭ କରାଇଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ପୂର୍ବ ଅପରେସନରେ ଓ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ।"





ଏହାସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଥିବା ମେଡିକାଲର କର୍ମଚାରୀ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଦିଗ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଘଟଣାର ପୁର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ସମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଏସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।



ଏସିପି ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଆମର ସିଡିଏମଓଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେୟାର କରିଛୁ, କି ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଗଠନକରି ଏହାର ଓପିନିଅନ ଦେବାପାଇଁ। ତତ୍ ସହିତ ଯୋ ଆମର ରିଲେଟେଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଆଉ ରେଲିଭେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆମର ଅଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଓପିନିୟନ ପାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏହି କେସ୍ ର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡକୁ ଆସିବୁ। ଜନନୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଏହି କାମରେ ଯେଉଁସବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏନଗେଜ୍ ଥିଲେ ଏହି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ମୁଁ ଏବେ କହୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି।" ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଟେନସନ, ମାଓ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର

Cuttack Private Hospital Negligence କଟକ: କଟକର ଏକ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଡାକ୍ତରଖାନା ବିରୋଧରେ। ଡାକ୍ତର ପେଟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରୁ କରୁ ମଳନଳୀ କାଟି ଦେଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଯାଇ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଣୀହାଟ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ ଓ ହସପିଟାଲରେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯାହାକୁ ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।





ଗତ ମେ ୨ ତାରିଖରେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ କଟକର ରାଣୀହାଟରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳା। ତେବେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅପରଏସନର ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏପରିକି ଅକଥନୀୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥିଲେ ମହିଳା। ALLEGATION AGAINST PRIVATE HOSPITAL (ETV BHARAT ODISHA) କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ନ ଆସିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ମଳନଳି କଟି ଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ହେତୁ ଏଭଳି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ଏହାପରେ କଟକର ଏହି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଜାଣିବା କ୍ଷଣି ଗତ ୪ ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସିଡିଏମଓ ଙ୍କ ଅଧିନ ରେ ଏକ ଟିମ ଗଠନ ହୋଇଛି । ଯାହାକି ଏହି ମାମଲାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କଟକ ଏସିପି ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗତ 4 ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ୍ ଥାନାରେ ଜନୈକ ମହିଳାଙ୍କ ହଜମେଣ୍ଟ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ, ସଂପୃକ୍ତ ମହିଳା ତାଙ୍କର କିଛି ଗାଇନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ବି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅପରେସନ ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଭଲ ହୋଇନଥିଲେ ଓ ପେନ୍ ବି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ 2 ମେ'ରେ। 3ରେ ସେ ଅପରେଶନ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସେଠାରେ ରହିବା ପରେ କିମସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ। କିମସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ରିଭାଇଭ କରାଇଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ପୂର୍ବ ଅପରେସନରେ ଓ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ।"





ଏହାସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଥିବା ମେଡିକାଲର କର୍ମଚାରୀ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଦିଗ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଘଟଣାର ପୁର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ସମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଏସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।



ଏସିପି ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଆମର ସିଡିଏମଓଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେୟାର କରିଛୁ, କି ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଗଠନକରି ଏହାର ଓପିନିଅନ ଦେବାପାଇଁ। ତତ୍ ସହିତ ଯୋ ଆମର ରିଲେଟେଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଆଉ ରେଲିଭେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆମର ଅଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଓପିନିୟନ ପାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏହି କେସ୍ ର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡକୁ ଆସିବୁ। ଜନନୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଏହି କାମରେ ଯେଉଁସବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏନଗେଜ୍ ଥିଲେ ଏହି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ମୁଁ ଏବେ କହୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି।" ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଟେନସନ, ମାଓ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର

Last Updated : June 7, 2025 at 10:46 AM IST