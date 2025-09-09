ETV Bharat / state

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାହା ଯୋଗାଉଛି ପୋଲିସ, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସାହାସ ବଢାଇବ ପୋଷ୍ଟର

ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନର କଥାକୁ ବୁଝିବ ପୋଲିସ । ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂଆ ରାହା ହେବ ।

Commissionerate Police Campus Connect
Commissionerate Police Campus Connect (ETV Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନିଜ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଭୁଲକୁ ମନରେ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି । ମନେ ମନେ ଅକୁହା କଥାକୁ କହି ନପାରି ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ରହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହେଉ ବା କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ନିଜ ସହ ଘଟିଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହି ନପାରି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂଆ ରାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୋଲିସ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନର କଥାକୁ ବୁଝିବ ପୋଲିସ । କୌଣସି ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଧା ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଆଗଭର ହୋଇ ଆସିବ ପୋଲିସ ।




ନିତିଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଘଟୁଥିବା ଦୈନନ୍ଦିନର ସମସ୍ୟାକୁ ପିଲାଙ୍କ ମନରୁ ଦୂର କରିବା ଓ ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ୍ୟାମ୍ପସ କନେକ୍ଟ (Campus Connect) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀଟିଏ ଯେପରି ନିଜର କିଛି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବ । ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଡରି ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ବାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । 'ଜୀବନ ଜିନ୍ଦାବାଦ' ଜରିଆରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ।

Commissionerate Police Campus Connect (ETV Bharat)

କ୍ୟାମ୍ପସ କନେକ୍ଟ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍:

ଏନେଇ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପସ କନେକ୍ଟ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ । ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟରକୁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ, ସ୍କୁଲ ଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଲଗାଇବ । ଯାହାକୁ ଦେଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଚେତନ ହେବେ । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରପତ୍ତା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ତତ୍ପର ରହିଛି, ସେନେଇ ସଚେତନ ରହିବେ । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ କିପରି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସେନେଇ ପୋଲିସ ଏବେ ରାହା ଦେଉଛି ।

Commissionerate Police Campus Connect
Commissionerate Police Campus Connect (Commissionerate Police)



କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସଚେତନତା:

ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାହୁତିର ମାନସିକତା ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏକ ସକରାତ୍ମକ ରାହା ଦେଖାଇବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ନେଇ ଆମର ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହାର ନାମ 'ଜୀବନ ଜିନ୍ଦାବାଦ' ରହିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ୨୫୦୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିସାରିଲୁଣି । ବିଭିନ୍ନ ସେଲିବ୍ରେଟି, ଅଭିନେତା, ସିଙ୍ଗର ଓ ମୋଟିଭିସନାଲ ସ୍ପିକରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପାଠ ପଢାରେ ଓ ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ ନ କରି ଏ ଦିଗରେ ସମାଧାନ ପାଇ ବାଟ ରହିଛି । ସେନେଇ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କର ସହ ଆମର କିଛି ଅଫିସର ଗ୍ରୁପ କରି ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ତେବେ ସେମାନେ ବିନା ସଂକୋଚରେ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ସାଥି ବା ଆମ ଅଫିସର ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରିବେ ।"

Commissionerate Police Campus Connect
Commissionerate Police Campus Connect (Commissionerate Police)

ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି, "କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ ପୋଲିସ ପଶିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ତଥାପି କ୍ୟମ୍ପସ ବାହାରେ ଥାଇ କିପରି ସେସବୁକୁ ମିଟର କରାଯିବ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମ ଅଫିସରମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡିହୋଇ ରହିବେ । ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ରାଗିଂ କରୁଥିଲେ, ବାଟରେଘାଟରେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, କେହି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଉଥିଲେ, ପାଠପଢ଼ାର ଚାପ ନେଇ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ବୁଝାଇବାରେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ ବିନା ସଂକୋଚରେ ଆମ ଅଫିସର ଆଲୋଚନ କରିପାରିବେ । ଏନେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ ହାଲଚାଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି କିଛି ଅଫିସର ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିବେ ।"

Commissionerate Police Campus Connect
Commissionerate Police Campus Connect (Commissionerate Police)



କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଲାଗିବ ପୋଷ୍ଟର:

ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟର ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଲଗାଯିବ । ଯାହାଦ୍ବାରା ପିଲା ସଚେତନ ରହିବେ । ଏହାସହ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ରହିବେ । କିପରି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବେ, ସାହସୀ ହେବ, ବିନା ଭୟରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର କରିବେ, ମନରେ ଆସୁଥିବା ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରିବେ, କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବା ଚାପକୁ ବିନା ସଂକୋଚରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କୌଣସି ସିନିୟର, ଅଧ୍ୟାପକ ବା କ୍ୟାମ୍ପସ କର୍ମଚାରୀର ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଉଥିଲେ ବିନା ସଂକୋଚରେ ନିଜର ସ୍ଵର ଉଠାଇବା ପାଇଁ କିଭଳି ସାହାସ ମିଳିବ ସେନେଇ ପୋଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ ।

Commissionerate Police Campus Connect
Commissionerate Police Campus Connect (ETV Bharat Odisha)



ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିର୍ଭୟ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ଏନେଇ ମହର୍ଷି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବୈଶାଳୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ UGC ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ନିୟମ ମାନୁଛୁ । ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି (ICC), ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡନ ସେଲ, କୋ-କୋରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ କମିଟି କରି ଆଉଟ୍ ସାଇଟ୍ ମେମ୍ବର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର, ବାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଉ । ଏବଂ ଅନେକ ସଚେତନତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଉଛୁ । ଅନେକ ଘଟଣାରେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଇ ସମାଧାନ କରୁଛୁ । ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କହି କ୍ୟମ୍ପସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆଡ଼ମିଶନ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ । ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛୁ । ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିର୍ଭୟର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।"

Commissionerate Police Campus Connect
Commissionerate Police Campus Connect (ETV Bharat Odisha)

ସାହସ ଦେଇଥିଲା 'ଜୀବନ ଜିନ୍ଦାବାଦ':

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦ରେ ବିଜେବି କଲେଜରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଅଣଛାତ୍ରକୁ ବଡଗଡ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଅଣଛାତ୍ର ଜଣକ ଛାତ୍ରୀକୁ ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ କରିବା ସହ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଥିଲା । ଏନେଇ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲା । ଏନେଇ ଛାତ୍ରୀ ସାହସର ସହ 'ଜୀବନ ଜିନ୍ଦାବାଦ'ରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ । ବଡଗଡ ଥାନା କେସ ନଂ ୪୬୬/୨୦୨୫ରେ ଦଫା ୭୪, ୨୯୬ (ଖ), ୩୫୧(୨) ବିଏନଏସ୍‌ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପିପିଲି ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ।

Commissionerate Police Campus Connect
Commissionerate Police Campus Connect (ETV Bharat Odisha)



ତେବେ ବାଲେଶ୍ବର FM କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ ଥିଲା । ଏନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକତା, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ମନରେ ଥିବା ଭୟକୁ ଦୂର ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।

