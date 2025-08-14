ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପୂଜାର ମାହୋଲ। ବିଭିନ୍ନ ମଲ ଓ କମ୍ପାନୀମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ଭଳିକି ଭଳି ଅଫର । ଏହାରି ଭିତରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବି ପୂଜାରେ ଆଣିଛି ଏମିତି ବମ୍ପର ଅଫର । ଚୋର ଧରିଲେ ମିଳିବ ପୁରସ୍କାର । ତାହା ପୁଣି ୫୦୦୦ହଜାର ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର । କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଏକ୍ସ ପେଜରେ ଏଭଳି ଅଫର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୁତ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଟାଟୁର ଚିହ୍ନ ଜାରି କରି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଚନା ଦେଇଛି । ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇବ ବୋଲି କହି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛି । ପୋଲିସ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଜାରି କରିଛି । ଏହି ଫଟୋ ଦୁଇଟି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ । ଏମାନେ କାହା ଘରେ ପଶୁଥିବା ବେଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ।
ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ ନମ୍ବର ଜାରି କଲା ପୋଲିସ
ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଝରକା ଓ ଦ୍ବାର ମୁହଁ ଦେଇ ପଶୁ ଥିବାର ଚିତ୍ର ସିସିଟିଭିରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବୁତ୍ତର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହାର ବାମ ହାତରେ ଏକ ଟାଟୁ ରହିଛି । ଟାଟୁରେ ୭୮୬ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା ଥିବା ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଚନା ପାଇଲେ 94396 66600ରେ ନଚେତ WhatsApp ଏବଂ 82803 38302 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସୁଚିତ କରାଯାଇଛି ।
ବଡଗଡ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏମାନେ ବଡଗଡ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି କରୁଥିବା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋକୁ ନେଇ ଯାଂଚ କରିଥିଲା । ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେମାନଙ୍କର କୋଣସି ଖୋଜ ଖବର ପୋଲିସ ପାଉନି । କାଳେ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ଥାଇ ପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଫଟୋ ଜାରି କରି ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛି ପୋଲିସ । ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।
ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣର ସମୟ । ଛୁଟି ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଜାପର୍ବାଣିରେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ । ପୋଲିସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯେତିକି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ, ଅପରାଧି ଓ ଅପରାଧ ଦମନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କଷ୍ଟକର ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ପୁଜା ପୁର୍ବରୁ ପୋଲିସର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଚୋର ଓ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆପାଣାଉଛି ପୋଲିସ । ଏଥିପାଇଁ ବଡଗଡ ଥାନାର ଏକ କେସରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଏହି ଦୁର୍ବୁତ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଜାରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।
ଖାଲି ଏବଂ ନିଛାଟିଆ ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି
କାରଣ ପୁଜା ସମୟରେ ଏମାନେ ସହରରେ ପଶି ଉତ୍ପାତ କରି ପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ଏମାନେ କେଉଁଠି କିଛି ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପୁର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୋଲିସ । ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁଚନା ଅନୁସାରେ, ଏମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ବିମାନର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ଘର ରେକି କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଘରେ କେହି ନଥିବା ବା ନିଛାଟିଆ ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏଥିପାଇଁ କିଛି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଝରକା ତାଡି ଘରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରିଲ ମଧ୍ୟ ତାଡି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏପରି ଲୁଟେରା ହୁଏତ ଏହି ପୁଜାପର୍ବାଣି ସମୟରେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଲାଗି ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
କିଛିମାସ ତଳେ ରାଜଧାନୀର ଏକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଇଲାକାରୁ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପିତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଟ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ମାସେ ପରେ ପୋଲିସ ଲୁଟେରକଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ ।
ବଡଗଡ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବଡଗଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ମେ ମାସ ୧୮ତରିଖରେ ଝରକା ତାଡି ଘରେ ପଶି ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ହୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବି ଏହି ଅପରାଧୀଙ୍କର କୌଣସି ସୁରାକ ମିଳି ନଥିଲା । ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଫଟୋ ସହ ୫ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୁଟ ନେଇ ଗତ ବର୍ଷ ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ପରେ କିଛି ଅପରଧିଙ୍କ ଫଟୋ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାରିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ହୁଲିଆ ଓ ହାବଭାବ ନେଇ ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରି ପାରିଥିଲା । ତେଣୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଜରିଆରେ ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ ବୋଲି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଆଶା ରଖିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
