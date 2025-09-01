ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଥର ପୂଜାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା । ମେଲୋଡିରେ ଦିଶିବନାହିଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟର ଝଲକ । ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ନାଚିବେ ନାହିଁ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ । ମେଲୋଡିର ମଜା ନେଇପାରିବେ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନ । ସସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ହେବ । ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଏକାଠୀ ହୋଇ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ତେବେ ମେଲୋଡି ସମୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟିମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ସେବା ଭବନରେ ବସିଥିବା ପୂଜା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ରାଜଧାନୀରେ ୧୮୭ଟି ପୂଜା କମିଟି ଯୋଗଦେଇଥିଲା । ଏଥର ପୂଜା ପାଇଁ କିଭଳି କଟକଣା ରହିବ ଓ କେଉ କେଉଁ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ପୂଜା କମିଟି ଓ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଦିଗରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, କେଉଁ କେଉଁ କଟକଣା ହେବ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ବୈଠକ ପରେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଆଜିର ବୈଠକରେ । ଏଥର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଭସାଣୀ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ତା ସହିତ ବିଏମସି, ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଏଥର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକରେ ମେଲୋଡିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ନ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପରିବାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବାର ଆସୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମେଲୋଡି ଆଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ଯେପରି ଦେଖିବା ଅନୁପଯୋଗୀ ନ ହେଉ । ଏହା ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ନୁହେଁ ଯେ ସେଠାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା । ତେଣୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ।"
ନିଶାମୁକ୍ତ ସଚେତନତା-
ଏପରିକି ବାବୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଶା କାରବାର ନେଇ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଡ୍ରଗସ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତେ ନିଶା ମୁକ୍ତ ବା ଡ୍ରଗସ ଫ୍ରି ସଚେତନତା ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କରିବେ । ଫଳରେ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବେ ।ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ମାନେ ଆମର ଦେଶରେ ହିଂସା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏଭଳି ଡ୍ରଗସ କାରବାର କରୁଥିଲେ । ଆମ ଦେଶରେ ଏସବୁ ଅନୁମତି ନହିଁ । ତେଣୁ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଡ୍ରଗସ କବଳରେ ଆମର ଅନେକ ଗରିବର ଘରର ପିଲା ମାନେ । ଯେଉଁମାନେ ନିଶାର ବଶବର୍ତ୍ତି ହୋଇ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କରାଯିବ । କିଭଳି ନିଶା କାରବାର ଯୋଗୁଁ ସମାଜରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ତେଣୁ ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ରହିବ ନିଶା ମୁକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ-
ଏପରିକି ଭସାଣି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମଧୁ ମାଧବ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, " ଥର ପୂଜାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । କେବଳ ମଣ୍ଡପ ବା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ନୁହେଁ । ପୂଜା ପାଖରେ ବସୁଥିବା ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ଉଠା ଦୋକାନ ଓ ମେଳା ଓ ମାର୍କେଟ ମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ସମୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି କିଛି ବି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ବା ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ନିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ ସବୁ ପୂଜା କମିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଓ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଯା ଦ୍ବାରା ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଯେପରି କୌଣସି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଏ । ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ସେହିପରି ପୋଲିସ କମିସନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚରୀ ଓ ପୂଜା କମିଟି ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ବିଏମସି ଓ ଫାୟାର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଓ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି।ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହେଉ ବା ତୋରଣ ଓ ମଣ୍ଡପରର ଟେଣ୍ଡର ସବୁ କିଛି ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ସେ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାଟ ବା ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି ।"
ବାଜିବନି ଡିଜେ, ଫୁଟିବନି ବାଣ-
ଏଥିସହ ପୂଜା ସମୟରେ ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି । କେହି ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନହିଁ । ଏଥିସହ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ମଧ୍ୟ ମେଲୋଡି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୬୫ ଡେସିମଲର ଶବ୍ଦରୁ କମ୍ ସ୍ବରରେ ମେଲୋଡି କରିପାରିବେ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଭସାଣି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଜେ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ବରରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । କେବଳ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇପାରିବେ । ବାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ରହିଛି। ଯାହାକି ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନହିଁ।କେବଳ ରାବଣ ପୋଡି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟମର ଆଧାରରେ ଆସୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପାରିବେ । ତାହା ପୁଣି ଚୟନ କରାଯଇଥିବା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ।
ସେହିଭଳି ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଓ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସିସିଟିଭି ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ପାଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର