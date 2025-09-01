ETV Bharat / state

ମେଲୋଡିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ରୋକ୍, ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଦିଆଯିବ ନିଶାମୁକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା - DURGA PUJA 2025

ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକତା କହିଲେ କମିସନର ।

Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025
Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025 (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 1, 2025 at 11:15 PM IST

3 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଥର ପୂଜାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା । ମେଲୋଡିରେ ଦିଶିବନାହିଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟର ଝଲକ । ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ନାଚିବେ ନାହିଁ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ । ମେଲୋଡିର ମଜା ନେଇପାରିବେ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନ । ସସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ହେବ । ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଏକାଠୀ ହୋଇ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ତେବେ ମେଲୋଡି ସମୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟିମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025 (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ ସେବା ଭବନରେ ବସିଥିବା ପୂଜା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ରାଜଧାନୀରେ ୧୮୭ଟି ପୂଜା କମିଟି ଯୋଗଦେଇଥିଲା । ଏଥର ପୂଜା ପାଇଁ କିଭଳି କଟକଣା ରହିବ ଓ କେଉ କେଉଁ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ପୂଜା କମିଟି ଓ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଦିଗରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, କେଉଁ କେଉଁ କଟକଣା ହେବ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।


ବୈଠକ ପରେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଆଜିର ବୈଠକରେ । ଏଥର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଭସାଣୀ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ତା ସହିତ ବିଏମସି, ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଏଥର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକରେ ମେଲୋଡିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ନ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପରିବାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବାର ଆସୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମେଲୋଡି ଆଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ଯେପରି ଦେଖିବା ଅନୁପଯୋଗୀ ନ ହେଉ । ଏହା ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ନୁହେଁ ଯେ ସେଠାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା । ତେଣୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ।"

Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025
Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025 (ETV Bharat Odisha)



ନିଶାମୁକ୍ତ ସଚେତନତା-
ଏପରିକି ବାବୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଶା କାରବାର ନେଇ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଡ୍ରଗସ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତେ ନିଶା ମୁକ୍ତ ବା ଡ୍ରଗସ ଫ୍ରି ସଚେତନତା ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କରିବେ । ଫଳରେ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବେ ।ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ମାନେ ଆମର ଦେଶରେ ହିଂସା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏଭଳି ଡ୍ରଗସ କାରବାର କରୁଥିଲେ । ଆମ ଦେଶରେ ଏସବୁ ଅନୁମତି ନହିଁ । ତେଣୁ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଡ୍ରଗସ କବଳରେ ଆମର ଅନେକ ଗରିବର ଘରର ପିଲା ମାନେ । ଯେଉଁମାନେ ନିଶାର ବଶବର୍ତ୍ତି ହୋଇ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କରାଯିବ । କିଭଳି ନିଶା କାରବାର ଯୋଗୁଁ ସମାଜରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ତେଣୁ ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ରହିବ ନିଶା ମୁକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ।

Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025
Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025 (ETV Bharat Odisha)



ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ-
ଏପରିକି ଭସାଣି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମଧୁ ମାଧବ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, " ଥର ପୂଜାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । କେବଳ ମଣ୍ଡପ ବା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ନୁହେଁ । ପୂଜା ପାଖରେ ବସୁଥିବା ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ଉଠା ଦୋକାନ ଓ ମେଳା ଓ ମାର୍କେଟ ମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ସମୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି କିଛି ବି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ବା ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ନିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ ସବୁ ପୂଜା କମିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଓ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଯା ଦ୍ବାରା ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଯେପରି କୌଣସି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଏ । ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ।"

Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025
Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025 (ETV Bharat Odisha)



ସେହିପରି ପୋଲିସ କମିସନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚରୀ ଓ ପୂଜା କମିଟି ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ବିଏମସି ଓ ଫାୟାର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଓ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି।ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହେଉ ବା ତୋରଣ ଓ ମଣ୍ଡପରର ଟେଣ୍ଡର ସବୁ କିଛି ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ସେ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାଟ ବା ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି ।"

Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025
Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025 (ETV Bharat Odisha)



ବାଜିବନି ଡିଜେ, ଫୁଟିବନି ବାଣ-
ଏଥିସହ ପୂଜା ସମୟରେ ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି । କେହି ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନହିଁ । ଏଥିସହ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ମଧ୍ୟ ମେଲୋଡି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୬୫ ଡେସିମଲର ଶବ୍ଦରୁ କମ୍ ସ୍ବରରେ ମେଲୋଡି କରିପାରିବେ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଭସାଣି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଜେ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ବରରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । କେବଳ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇପାରିବେ । ବାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ରହିଛି। ଯାହାକି ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନହିଁ।କେବଳ ରାବଣ ପୋଡି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟମର ଆଧାରରେ ଆସୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପାରିବେ । ତାହା ପୁଣି ଚୟନ କରାଯଇଥିବା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ।

Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025
Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025 (ETV Bharat Odisha)



ସେହିଭଳି ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଓ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସିସିଟିଭି ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ପାଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ।

Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025
Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଥର ପୂଜାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା । ମେଲୋଡିରେ ଦିଶିବନାହିଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟର ଝଲକ । ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ନାଚିବେ ନାହିଁ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ । ମେଲୋଡିର ମଜା ନେଇପାରିବେ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନ । ସସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ହେବ । ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଏକାଠୀ ହୋଇ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ତେବେ ମେଲୋଡି ସମୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟିମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025 (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ ସେବା ଭବନରେ ବସିଥିବା ପୂଜା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ରାଜଧାନୀରେ ୧୮୭ଟି ପୂଜା କମିଟି ଯୋଗଦେଇଥିଲା । ଏଥର ପୂଜା ପାଇଁ କିଭଳି କଟକଣା ରହିବ ଓ କେଉ କେଉଁ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ପୂଜା କମିଟି ଓ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଦିଗରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, କେଉଁ କେଉଁ କଟକଣା ହେବ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।


ବୈଠକ ପରେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଆଜିର ବୈଠକରେ । ଏଥର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଭସାଣୀ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ତା ସହିତ ବିଏମସି, ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଏଥର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକରେ ମେଲୋଡିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ନ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପରିବାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବାର ଆସୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମେଲୋଡି ଆଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ଯେପରି ଦେଖିବା ଅନୁପଯୋଗୀ ନ ହେଉ । ଏହା ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ନୁହେଁ ଯେ ସେଠାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା । ତେଣୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ।"

Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025
Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025 (ETV Bharat Odisha)



ନିଶାମୁକ୍ତ ସଚେତନତା-
ଏପରିକି ବାବୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଶା କାରବାର ନେଇ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଡ୍ରଗସ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତେ ନିଶା ମୁକ୍ତ ବା ଡ୍ରଗସ ଫ୍ରି ସଚେତନତା ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କରିବେ । ଫଳରେ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବେ ।ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ମାନେ ଆମର ଦେଶରେ ହିଂସା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏଭଳି ଡ୍ରଗସ କାରବାର କରୁଥିଲେ । ଆମ ଦେଶରେ ଏସବୁ ଅନୁମତି ନହିଁ । ତେଣୁ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଡ୍ରଗସ କବଳରେ ଆମର ଅନେକ ଗରିବର ଘରର ପିଲା ମାନେ । ଯେଉଁମାନେ ନିଶାର ବଶବର୍ତ୍ତି ହୋଇ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କରାଯିବ । କିଭଳି ନିଶା କାରବାର ଯୋଗୁଁ ସମାଜରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ତେଣୁ ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ରହିବ ନିଶା ମୁକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ।

Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025
Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025 (ETV Bharat Odisha)



ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ-
ଏପରିକି ଭସାଣି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମଧୁ ମାଧବ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, " ଥର ପୂଜାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । କେବଳ ମଣ୍ଡପ ବା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ନୁହେଁ । ପୂଜା ପାଖରେ ବସୁଥିବା ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ଉଠା ଦୋକାନ ଓ ମେଳା ଓ ମାର୍କେଟ ମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ସମୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି କିଛି ବି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ବା ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ନିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ ସବୁ ପୂଜା କମିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଓ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଯା ଦ୍ବାରା ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଯେପରି କୌଣସି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଏ । ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ।"

Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025
Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025 (ETV Bharat Odisha)



ସେହିପରି ପୋଲିସ କମିସନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚରୀ ଓ ପୂଜା କମିଟି ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ବିଏମସି ଓ ଫାୟାର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଓ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି।ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହେଉ ବା ତୋରଣ ଓ ମଣ୍ଡପରର ଟେଣ୍ଡର ସବୁ କିଛି ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ସେ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାଟ ବା ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି ।"

Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025
Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025 (ETV Bharat Odisha)



ବାଜିବନି ଡିଜେ, ଫୁଟିବନି ବାଣ-
ଏଥିସହ ପୂଜା ସମୟରେ ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି । କେହି ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନହିଁ । ଏଥିସହ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ମଧ୍ୟ ମେଲୋଡି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୬୫ ଡେସିମଲର ଶବ୍ଦରୁ କମ୍ ସ୍ବରରେ ମେଲୋଡି କରିପାରିବେ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଭସାଣି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଜେ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ବରରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । କେବଳ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇପାରିବେ । ବାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ରହିଛି। ଯାହାକି ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନହିଁ।କେବଳ ରାବଣ ପୋଡି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟମର ଆଧାରରେ ଆସୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପାରିବେ । ତାହା ପୁଣି ଚୟନ କରାଯଇଥିବା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ।

Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025
Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025 (ETV Bharat Odisha)



ସେହିଭଳି ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଓ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସିସିଟିଭି ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ପାଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ।

Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025
Commissionerate Police Gears Up For Durga Puja 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

For All Latest Updates

TAGGED:

DRUG FREE AWARENESS PROGRAMPOLICE COMMISSIONER DEV DATTA SINGHBANS ON DJS AND LASER LIGHTSBHUBANESWAR DURGA PUJADURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.