ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର କାମ, ଆଉ ରାତି ହେଲେ ବାଇକ ଚୋରି । ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ । ଆଉ ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ମୌକା ଖୋଜି ବୁଲଥିଲେ । ଯେଉଁଠି ବାଇକ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଷ୍ଟର କି ଜରିଆରେ ଚୋରାଇ ନେଉଥିଲେ । ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସରେ ଉପରେ ଗାଡି ଲଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରକୁ ଚୋରା ବାଇକ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଥିଲେ । ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗାଡି ଚୋର ହେବା ପରେ ଧରାପଡିଛି ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ । ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଯାତ୍ରୀବହୀ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ହେଲ୍ପରକୁ ମିଶାଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।
4 ଜଣ ଗିରଫ:
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି, "ଏମାନେ ବସ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଭାବରେ ସହରକୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଆସନ୍ତି । ପରେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ବାଟରେ ଆସିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ଗାଡି ଚୋରି କରି ହେବ ସେନେଇ ନଜର କରି ଆସନ୍ତି । ସୁବିଧା ଦେଖି ଆସି ଗାଡ଼ିକୁ ମାଷ୍ଟର କି ସାହଯ୍ୟରେ ଚୋରି କରନ୍ତି । ପରେ ସେହି ଗାଡିକୁ ଭୁବନେଶ୍ଵର ବାହାରକୁ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରନ୍ତି । ସେହି ଗାଡିକୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଜ ବା ଯେଉଁମାନେ ଚୋରା ଗାଡି କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 3ରୁ 7ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି ।
ଏହିପରି ଢଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାଧିକ ଗାଡି ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଚୋରି ଗଡ଼ି ଜବତ ପରେ ସେସବୁକୁ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଯଇଛି । କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ସହ ସେହି ଲିଙ୍କରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଗାଡି ଚୋରିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।"
ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ:
ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ଆଗରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବାଇକ ଚୋରି ପଛର ଚେର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବଡଗଡ ଥାନା ପୋଲିସ ଟିମ୍ । ଶେଷରେ ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ଏକ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପଡିଥିଲା । ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ 2 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଉ 2 ଜଣେ ଚୋରକୁ ଠାବ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଗୁରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ପୁରୀର ଆଶୁତୋଷ ବିଧାର ଓରଫ ବାବୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଓରଫ ହାପି, ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓରଫ ରାଜା, ପୁରୀର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସିଂ ଓରଫ୍ ଜିତନ । ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଡ଼ରୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 2ଟି ସ୍କୁଟର ସହ 3ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବାଇକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯଇଛି ।
ରାଜଧାନୀରେ ଚୋରି ଗାଡ଼ି ହେବା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିତିଦିନ ଏପରି ଅନେକ ଚୋରି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି । ଏପରିକି ନୂଆ ନୂଆ ଧରଣର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଧରାପଡୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟ ଠାବ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଠି ଚୋରା ଗାଡ଼ିକୁ କାଟି ଗାଡିର ପାର୍ଟସକୁ ଅଲଗା କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଏନେଇ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାରେଜ ଓ କବାଡିଆ ଦୋକାନରେ ରେଡ୍ କରି ଗାଡି ଜବତ ସହ ଗାଡିର ଇଞ୍ଜିନ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିବାର ନଜିର ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର