ଦିନରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର; ରାତିରେ ବାଇକ ଚୋରି, ବାନ୍ଧା ହେଲେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ - BIKE THEFT GANG BUSTED

ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ବେଶରେ ବାଇକ ଚୋର । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚୋରି କରି ବାହାରେ ବିକୁଥିଲେ ଚୋରା ଗାଡି ।

Commissionerate Police Arrests Bike Looter Gang in Bhubaneswar
Commissionerate Police Arrests Bike Looter Gang in Bhubaneswar (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2025 at 8:15 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର କାମ, ଆଉ ରାତି ହେଲେ ବାଇକ ଚୋରି । ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ । ଆଉ ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ମୌକା ଖୋଜି ବୁଲଥିଲେ । ଯେଉଁଠି ବାଇକ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଷ୍ଟର କି ଜରିଆରେ ଚୋରାଇ ନେଉଥିଲେ । ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସରେ ଉପରେ ଗାଡି ଲଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରକୁ ଚୋରା ବାଇକ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଥିଲେ । ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗାଡି ଚୋର ହେବା ପରେ ଧରାପଡିଛି ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ । ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଯାତ୍ରୀବହୀ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ହେଲ୍ପରକୁ ମିଶାଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।

BIKE THEFT GANG BUSTED (ETV Bharat Odisha)

4 ଜଣ ଗିରଫ:

ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି, "ଏମାନେ ବସ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଭାବରେ ସହରକୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଆସନ୍ତି । ପରେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ବାଟରେ ଆସିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ଗାଡି ଚୋରି କରି ହେବ ସେନେଇ ନଜର କରି ଆସନ୍ତି । ସୁବିଧା ଦେଖି ଆସି ଗାଡ଼ିକୁ ମାଷ୍ଟର କି ସାହଯ୍ୟରେ ଚୋରି କରନ୍ତି । ପରେ ସେହି ଗାଡିକୁ ଭୁବନେଶ୍ଵର ବାହାରକୁ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରନ୍ତି । ସେହି ଗାଡିକୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଜ ବା ଯେଉଁମାନେ ଚୋରା ଗାଡି କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 3ରୁ 7ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି ।

ଏହିପରି ଢଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାଧିକ ଗାଡି ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି‌ । ଚୋରି ଗଡ଼ି ଜବତ ପରେ ସେସବୁକୁ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଯଇଛି । କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ସହ ସେହି ଲିଙ୍କରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଗାଡି ଚୋରିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।"

BIKE THEFT GANG
BIKE THEFT GANG (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ:

ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ଆଗରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବାଇକ ଚୋରି ପଛର ଚେର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବଡଗଡ ଥାନା ପୋଲିସ ଟିମ୍ । ଶେଷରେ ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ଏକ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପଡିଥିଲା । ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ 2 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଉ 2 ଜଣେ ଚୋରକୁ ଠାବ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଗୁରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ପୁରୀର ଆଶୁତୋଷ ବିଧାର ଓରଫ ବାବୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଓରଫ ହାପି, ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓରଫ ରାଜା, ପୁରୀର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସିଂ ଓରଫ୍ ଜିତନ । ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଡ଼ରୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 2ଟି ସ୍କୁଟର ସହ 3ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବାଇକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯଇଛି ।

Theft Bike
Theft Bike (ETV Bharat Odisha)

ରାଜଧାନୀରେ ଚୋରି ଗାଡ଼ି ହେବା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିତିଦିନ ଏପରି ଅନେକ ଚୋରି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି । ଏପରିକି ନୂଆ ନୂଆ ଧରଣର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଧରାପଡୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟ ଠାବ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଠି ଚୋରା ଗାଡ଼ିକୁ କାଟି ଗାଡିର ପାର୍ଟସକୁ ଅଲଗା କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଏନେଇ‌ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାରେଜ ଓ କବାଡିଆ ଦୋକାନରେ ରେଡ୍‌ କରି ଗାଡି ଜବତ ସହ ଗାଡିର ଇଞ୍ଜିନ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିବାର ନଜିର ରହିଛି ।

Bike Looter Gang
Bike Looter Gang (ETV Bharat Odisha)
Theft Bike
Theft Bike (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ETV Bharat Logo

