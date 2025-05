ETV Bharat / state

ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଳରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ କାଙ୍ଗାଳ କରି ଶେଷରେ ଧରାପଡିଲେ - INVESTMENT SCAM

INVESTMENT SCAM IN ODISHA ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 18, 2025 at 8:08 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 8:50 PM IST 3 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋଭରେ ପକାଇ ଠକାମିର ଥୋପ । ନିବେଶ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁଣା ଆୟ କମାଇବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଠକାମିର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର । ଆରମ୍ଭରୁ ୭ ପ୍ରତିଶତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ପରେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ନେଇ ଛୁ ମାରୁଥିବା ଠକ ନିବେଶ କମ୍ପାନୀ ଚଳାଉଥିବା ଦୁଇ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ସାଇବର ଠକାମୀ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସାଇବର ଥାନା ।



ତିନି ସାଇବର ଠକ ଗିରଫ:

କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ତିନି ସାଇବର ଠକ ହେଲେ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପୂଜାରୀ ଓ ବିବେକ ସିଂ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଭିନାଶ ସାହୁ । ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇଟି ଲାପଟପ୍ ସହ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କିଛି‌ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଓ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଚେକ୍ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ।ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ଆଉ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ କରାଯାଇଛି। INVESTMENT SCAM IN ODISHA (ETV BHARAT ODISHA)



ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବେସଡ ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି କମ୍ପାନୀର ROC ସାର୍ଟିଫାଏଡ ନାଁରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିବେଶକକଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଉଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିଲେ ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଓ ଇଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରି ସେଠାରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ନିବେଶ ଓ ଅଧିକ ଆୟ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ର ଲୋଭ ଦେଇ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମାସକୁ ସାତ ପ୍ରତିଶତ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଲୋଭ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଦେଖାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିବେଶ ପାଇଁ ଲୋଭ ଦେଇ ନିବେଶ କରାଉଥିଲେ। ପରେ‌ ନିବେଶ ଟଙ୍କା ନେଇ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନଥିଲେ।



କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଥିଲେ ନିବେଶକଙ୍କୁ : CYBER FRAUD (ETV BHARAT ODISHA)



''ଏମାନଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ନିବେଶ କରି ଅନେକ ଯୁବପିଢି କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ବୟସରେ ବା ବିଜନେସ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ରିଟାର୍ଡ ନେଇ ଅବସର ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ନିବେଶକ ଭଲ ନିବେଶ ଓ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ଆଶାରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରି ଠକାମୀର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଅନେକ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବପିଢି ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ଚାକିରି କରି ଟଙ୍କା ସେଭିଂ କରି ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୁନା ଲଗାଇଥିଲା ଏମାନେ । ଅନେକ ଯୁବପିଢି ଧାର ଉଧାର କରି ଟଙ୍କା ଲଗାଇଥିବା ନିବେଶକ ଏମାନଙ୍କ ଠକାମୀର ଶିକାର ହୋଇ କାଙ୍ଗାଳ‌ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏପରିକି ରାସ୍ତା ଆସିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ସଦମା ରହି ଅନେକ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଚାପ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।''



ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲେ: CYBER FRAUD (ETV BHARAT ODISHA)

''କମ୍ପାନୀର ଫେକ ୱେବସାଇଟ ତିଆରି କରି ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନ କରୁଥିଲେ। କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଚାର‌‌ ପ୍ରସାର‌ ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲେ । ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମାସିକିଆ ଦରମା ଦେଇ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲେ । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ତିନିଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଯେ କି ବିବେକ ସିଂ । ଯେ କି ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନିବେଶକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଉଥିଲେ। ପାର୍ଟି ଇଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଇ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ୍ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଉସକାଉଥିଲେ। ଏପରିକି କିଛି ମିଛ ଇନଭେଷ୍ଟର ଦର୍ଶାଇ ସେମାନେ କିପରି ବିନିଯୋଗ କରି ତାଙ୍କର ଭବିଶ୍ୟତ ବଦରାଇଥିଲେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ନିବେଶକକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥାଲେ।''



ରେଡ ଫ୍ଲାଗ କହି ବାରଣ କଲେ ଡିସିପି:

ଏଭଳି କେହି ଅନଲାଇନରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଲୋଭ ଦେଉଥିଲେ । ଆଲର୍ଟ ହେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଶ ଆଳରେ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଭରସା ଦେଉଛି ଏମାନେ ରେଡ ଫ୍ଲାଗ ଭାବି ମାନସିକ ଭାବେ‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା କଥା। କେହି ଯଦି ଏଭଳି ଲୋଭ ଦେଉଛି ବିନିଯୋଗ‌ପାଇ ୯୯.୯ପ୍ରତିଶତ ଅଛି କି ଏମାନେ‌ ଠକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ଠକ ମାନେ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକାମି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥାଇପାରନ୍ତି। ସେଭଳି କେହି ଲୋଭ ଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସର ସହୟତ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ।



ଠକଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ସମ୍ପତ୍ତି: CYBER FRAUD (ETV BHARAT ODISHA) ଡିସିପି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏମାନଙ୍କ ଠକେଇ ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କିପରି ଏମାନେ କମ୍ପାନୀର ରେଜିଷ୍ଟର କରୁଥିଲେ। କମ୍ପାନୀର ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ କିଏ ଥିଲେ ? କମ୍ପାନୀ ଅପରେଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଇଡ ଲାଇନ ରହିଛି। ସେସବୁ ନିୟମ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ? କିଭଳି ଘରେ ବସି ଏଭଳି କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଠକାମୀର ସିଣ୍ଡିକେଟ ଚଳାଇଥିଲେ ? ବୋଗସ କମ୍ପାନୀ କରି ଠକାମୀ କରୁଥିଲେ । ସେନେଇ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତି ର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଫ୍ରଡ ର ଯାଞ୍ଚ କରି ଟଙ୍କା କିଭଳି ବାଇପାସ୍ କରୁଥିଲେ ? ଠକେଇ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବା ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିଛନ୍ତି ? ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ।

