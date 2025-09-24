ETV Bharat / state

ବିଧାନସଭାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଦୁଇ ରାଜା : ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଲେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ପାଲଟା ବର୍ଷିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସରକାର ସାର ଯୋଗାଇ ପାରୁନି, ସେ ସରକାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କେମିତି କରିବ ? ଧୋଇଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

Bjd MLA Raja swain and Deputy CM kv singhdeo (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2025 at 1:41 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଆଜି 6ଷ୍ଠ ଦିବସରେ ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁହାମୁଁହି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜା ଓରଫ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ । ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବ ରଖି ପାଟଣାଗଡ ରାଜା ଓରଫ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଭି ସିଂହଦେଓ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କେତେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ତୁମେ ଯାହା କରି ନ ଥିଲ ଆମେ ତାହା କରି ଦେଖାଇବୁ ବୋଲି କହି ଗୃହରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଥିଲେ ।

ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସରକାର ସାର ଯୋଗାଇ ପାରୁନି, ସେ ସରକାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କେମିତି କରିବ ? ଏହାର କଡା ଜବାବ ରଖିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଯାହା ତୁମେ କରିନ ତାହା ଆମେ କରି ଦେଖାଇବୁ

ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଭି ସିଂହଦେଓ କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଅଭାବ ନାହିଁ । ସାର ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି । ସେ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ନିଜେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କଲେ ନାହିଁ ? ଆମ ସରକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ? ଆମ ସରକାର 2 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନରୁ ଅଧିକ ସାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି । ହେଲେ ସାର ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ସାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି କେତେ ବିଧାୟକ ଯାଇକି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ।

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କଲେ ନାହିଁ । ହେଲେ ଆମେ କରିକି ଦେଖାଇବୁ । ସବୁ ସବଡ଼ିଭିଜନରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବୁ । ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଭି ସିଂହଦେଓ ଗୃହରେ କହିଥିଲେ, 2024ରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 252 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ ବଜେଟରେ କରାଯାଇଛି | ଯେଉଁ 58 ଉପଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କଥା ସରକାର କହିଥିଲେ, ତାହା ପିପିପି ମୋଡ଼ରେ ହେବ।

ଏ ନେଇ ଗୋ ସୁଗମ ଆପ ଜରିଆରେ 13ଟି ଆବେଦନ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରୁ 3 ଆବେଦନକୁ ଗୋ ଆହେଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ତିନୋଟି ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବାକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁରୀ, ଯାଜପୁର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଏହି ତିନାଟି ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଗୋଟେ ଅଚଳ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ବିଧାନସଭା ରେ ଦୁଇ ରାଜା ମୁଂହାମୁହିଁBJD MLA RAJA SWAINDEPUTY CM KV SINGHDEOCOLD STORAGE ISSUEODISHA ASSEMBLY

