Coin Expert Samaranjan Mohanty ଭୁବନେଶ୍ବର: ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ... ଯାହା ବିଷୟରେ ଲୋକ ମାନେ ଅଜ୍ଞ... ନା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି... ଦେଶ ବିଦେଶର ଆଣ୍ଟିକ ଜିନିଷ... ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ମୁଦ୍ରା ହେଉ କି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଟଙ୍କା, ଖେଳ ଟିକେଟ ହେଉ ଅବା ଖବରକାଗଜ, ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବା ପୂରୁଣା ଜିନିଷ, ପୋଷ୍ଟାଲ ଟିକେଟ ଏମିତିକି ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ଓ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା କୌଣସି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ । ପୂରାତନ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ନିଶା ଓ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୨୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଓ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଜାଗା ଅଭାବରୁ ନିଜର ସଉକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସେ ଘରର ବେଡ ରୁମ୍କୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସାରା ବିଶ୍ବର ପୂରାତନ ଜିନିଷକୁ ସେ ନିଜ ବେଡରୁମ୍ରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି । ଯାହାର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ମୋ' ସଂଗ୍ରହାଳୟ ।
ମିଶନ ମୋଡ଼'ରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସାଇତିବା:
ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ସାଇତି ରଖିବାର ନିଶା ସମରଞ୍ଜନଙ୍କର ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ସମରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି । ୨୦୧୦ ମସିହାରୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ମିଶନ ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି ସମରଞ୍ଜନ । କୋଲକାତାରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀର ଶାଖାରେ ସେଲ୍ସରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ସମରଞ୍ଜନ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ମାଗି ରଖିବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସମରଞ୍ଜନଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ ସଉକ । ଆମେରିକା, ଚାଇନା, କୋରିଆ ଏମିତି ବହୁ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ଠାରୁ ସମରଞ୍ଜନ ମୁଦ୍ରା ଓ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କା ଓ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସମରଞ୍ଜନ ।
କଏନ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସମରଞ୍ଜନ, ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ୨୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଓ ଟଙ୍କା :
ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିଶା ତାଙ୍କୁ କଏନ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପରିଚିତି ଦେଇଛି । କାରଣ କୌଣସି ମୁଦ୍ରାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ସମରଞ୍ଜନ । ୧୯୯୦ ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ୨୪୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଓ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ନାମ୍ବିଆ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଇଥୋପିଆ, ଆଙ୍ଗୋଲା, ଫିଜି, ଲିବିଆ, ଭିଏତନାମ, ଜିମ୍ବାୱେ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଟଙ୍କା ରହିଛି । କିଛି ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।
ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ମୁଦ୍ରା ସହ ଅଛି ସ୍ମାରକୀ କଏନ :
ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରାକୁ ସେ ଯତ୍ନର ସହିତ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଭିତରେ ଅଛି ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ରିଟିଶ ମୁଦ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା । ଘରୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ହାଟ ବଜାରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ପଇସାକୁ ସମରଞ୍ଜନ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା ଅଣା, ଦି’ଅଣା, ଚାରିଅଣା, ଆଠଅଣା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ୬୦ରୁ ଅଧିକ ମୁଦ୍ରା ସହିତ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ମାରକୀ କଏନକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଥିବା କଏନ ରହିଛି ।
ବିଭିନ୍ନ ଖେଳର ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ ସଂଗ୍ରହ:
କଏନ ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ସମରଞ୍ଜନଙ୍କ ଆଉ ଏକ ନିଶା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳର ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା । ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଖେଳ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଦର୍ଶକ ଟିକେଟ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି କିମ୍ବା ଚିରି ଦିଅନ୍ତି । ଟିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଅଟେ । ସେହି ଟିକେଟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଫ୍ରେମ କରି ରଖିଛି । ୨୦୦୦ ମସିହାରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡାର ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ରଖିଛନ୍ତି । ହକି, କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟବଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରାୟ ଶହେରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚର ଟିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖେଳର ଟିକେଟ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି । ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତ - ଜିମ୍ବାୱେ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଖେଳର ଟିକେଟ ରହିଛି ।
ଟିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ:
ଓଡିଶାରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ୨୦୨୩ ହକି ବିଶ୍ୱକପ । ବିଶ୍ୱକପରେ ୨୧ଟି ମ୍ୟାଚ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସମରଞ୍ଜନ । ୨୦୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ହକି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ଓଏମଜି ବୁକ୍ସ ଅଫ ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । କ୍ରିକେଟ, ହକି ଛଡା ଫୁଟବଲ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳର ଟିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତାଙ୍କର ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ । ସେହିପରି ସେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଗ୍ୟାରି ସୋବର୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସଂଗ୍ରହ ସହ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ଟି ସାର୍ଟ, ମାଗାଜିନ, ଟିକେଟ, ବ୍ୟାଚ ଓ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଓ ପୁସ୍ତକ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛନ୍ତି ।
୪୦ ଦେଶର ଖବରକାଗଜ ଓ ୨୦ ଦେଶର ପୋଷ୍ଟାଲ ଟିକେଟ:
ଗତ ୫ ବର୍ଷ ହେଲା ସମରଞ୍ଜନ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦେଶର ଖବରକାଗଜ ସମରଞ୍ଜନ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲେଣି । ଚାଇନା, ତୁର୍କୀ, ଜାପାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆମେରିକା, ଇଟାଲୀର ଭଳି ଦେଶର ଖବରକାଗଜ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଖବର କାଗଜର ପ୍ରଥମ ଦିନର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ । ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ପୋଷ୍ଟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଟିକେଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲଫାଫା ଓ ମିନେଚର ସମରଞ୍ଜନଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦେଶର ଡାକ ଟିକେଟ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲଫାଫା ରହିଛି ।
ମେଟ୍ରୋ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସିମ କାର୍ଡ:
ସମରଞ୍ଜନଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରହିଛି ମେଟ୍ରୋ, ରେଳବାଇ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯୋଜନାର କାର୍ଡ । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମେଟ୍ରୋର ଟିକେଟ ସମରଞ୍ଜନଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋର ଦିନିକିଆ, ମାସିକିଆ ଓ ବର୍ଷିକିଆ କାର୍ଡ ରହିଛି । ରେଳବାଇ ଟିକେଟ ଓ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେହିପରି ଦେଶ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ, ଘରୋଇ ଓ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଆଗରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟୋକନ ମଧ୍ୟ ସଂଗୃହିତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଟେଲିକମ ସଂସ୍ଥାର ସୀମ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସମରଞ୍ଜନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଓ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ନେଟୱାର୍କର ସିମ କାର୍ଡ ରହିଛି । ସେହିପରି ଆମେରିକା, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସୀମା କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି ।
ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଜିନିଷ ଏବଂ ଫ୍ରିଜ ମ୍ୟାଗେନେଟ ଓ ବ୍ୟାଚ ସାମିଲ :
ସିନେମା, ଯାତ୍ରା ଓ ଐତାହସିକ, ଭୌଗଳିକ, ସଂସ୍କୃତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନର ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ପ୍ଲାସିକ କାର୍ଡ ପୁରୁଣା କାଳର ଜିନିଷ ଯେପରିକି ପେଟ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଟ, କ୍ୟାସେଟ, ଫ୍ଲପି, ପୁରୁଣା ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି, ଫୋନ, କ୍ୟାମେରା, ଷ୍ଟୋଭ, ପେଣ୍ଡୁଲମ ଘଣ୍ଟା ଭଳି ଜିନିଷ ସବୁ ମୋ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ସେହିପରି ବୁଧାପେଷ୍ଟ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ନାଇଜେରିଆ, ନେପାଳ, ବାଲି ଫ୍ରିଜ ମ୍ୟାଗେନେଟ ଓ ବ୍ୟାଚ ରହିଛି । ହିରୋ ହିରୋଇନ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ଛବି ଥିବା ଦିଆସିଲି ଖୋଳ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୪ ହଜାର ଦିଆସିଲି ଖୋଳରେ ରହିଛି ।
ଶୋଇବା ଘରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଏସଏସ ନଗରରେ ସମରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘର । ୧୯୮୦ ମସିହା ଜୁନ ୨୫ ତାରିଖରେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବାପା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ସଂଯୁକ୍ତା ମହାନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମହାନ୍ତି ଓ ଦୁଇଟି ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ସମରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର । ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ କରିବା ପରେ ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିଲେ । କଲିକତାରେ ୨୦୦୪ରୁ ୨୦୦୯ ଚାକିରି କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଆସି ଚାକିରି କରିବା ସହିତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । ଜାଗା ଅଭାବରୁ ଶୋଇବା ଘରେ ନିଜ ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥରୁ ମୋ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନାମରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସମରଞ୍ଜନ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଛଡା ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସେ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଯାତ୍ରା:
ସଂଗ୍ରାହକ ସମରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଯାତ୍ରା ୨୦୧୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ସରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲି । ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କଠାରୁ କିଛି କିଛି ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହରୁ ଆଜି ମୋ ସଂଗ୍ରହାଳୟର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ମୋ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ମୁଦ୍ରା, ଇଂରେଜ ଅମଳର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ମୁଦ୍ରା ରହିଛି । ଡାକ ବିଭାଗର ଟିକେଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଭର ଓ ଲଫାଫା ରହିଛି । ମହାପୁରୁଷ, ଖେଳ ଏବଂ ଖେଳାଳି, ହିରୋ ଏବଂ ହିରୋଇନଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛି । ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ, ଷ୍ଟୋଭ, ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ ଓ ଟର୍ଚ୍ଚ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛି । ହଜିଯାଉଥିବା ଏହି ଜିନିଷ ବାବଦରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଜାଣିପାରିବେ ।
ସମରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ ନିଶାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲି । ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ ନିଶା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଏହା ଏତେ ବଡ଼ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକେ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । କିନ୍ତୁ ବେଡ଼ରୁମକୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରୂପ ଦେଇଥିବାରୁ ଚିଡୁଥିଲି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଲୋକେ ଘରକୁ ଆସିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଅସହଜ ଲାଗିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଖୁସି ଓ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଖଦ ଅନୁଭବକୁ ଦେଖି ସହଯୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଲି । ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିଜନ ଯେଉଁ ମାନେ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଓ ସୁବିଧା ଦେଖି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦେଖି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଆସିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦେଖିବା ଲାଗି ଅନେକ ଆସୁଛନ୍ତି ।"
ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା:
ଗବେଷଣା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ମୂଳାଧାର । ଏହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାନିରାକ୍ଷା କରି ବିଶ୍ୱ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ଜ୍ଞାନବୃଦ୍ଧି ଓ ଅନୁସନ୍ଧିସ୍ମା ବଢାଇବାକୁ ଗବେଷଣା ପ୍ରକୃତ ମାଧ୍ୟମ । ତା'ସହ ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ବୃତ୍ତଚିତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ସାଇତି ରଖି ଆଗାମୀ ପିଢିକୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହିଁ କରିଥାଏ । ପୁରୁଣା ଜିନିଷର ଚାହିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଭିଏସଏସ ନଗରରେ ରହୁଥିବା ସମରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ ମିନି ସଂଗ୍ରହାଳୟ । ଛୁଟି ଦିନରେ ସମରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୋ' ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଲାଗୁଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ । ଏଥିରେ ସମରରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ।
