ଆସନ୍ତା 6ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ; ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ - CM MOHAN MAJHI

ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ।

ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2025 at 3:33 PM IST

2 Min Read

ସମ୍ବଲପୁର: ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କେଵଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଏହି ଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଶାସକ ଦଳର ସବୁ ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସବୁ ବିଧାୟକ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । କାରଣ ଏହିଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିିତ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।

ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କମିଟି ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର । ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଜୟନାରାୟଣ ଫୋନ କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠା ଯାଇଛି । ଏହା ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ କଳାକାର ଦଳମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ 10 ହଜାର ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହା ଯାଇଛି ।

ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ

ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭେଟଘାଟ

"ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କମିଟି" ର ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପୁରୋହିତ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ପଂଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ସମସ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକ କଳାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।

ପରିବେଷିତ ହେବ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ

ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକ କଳାକାରମାନେ ଡ଼ାଲ ଖାଇ, ରସର କେଳି, ମାଇଲା -ଜଡ଼ ପରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଆମ୍ବିଳ ସହ କରଡ଼ିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ର ମୂଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଗ ରୋଷ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ହେବା ସହ ଜୁହାର ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ ପୁରୋହିତ । ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେବାର କମ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ନ କରି ପାରନ୍ତି ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହା ଯାଇଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ନିଜେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆଁଖାଇକୁ ମୁଁ ରାଜନୀତିରୁ ସବୁବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧରେ ରଖେ । ଏହା ଆମର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା । କିଏ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖେ ମୁଁ ତାହା କହି ପାରିବିନି ,କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଅଟେ । ଏହି ପର୍ବ ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଓ ରାଜନୀତି ଛାଡିଦେଲା ପରେ ବି ରହିବ । ତେବେ ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଡିୟୁଲ ଦେଖିନି । ଦେଖିଲା ପରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିବି ନା ନାହିଁ କହି ପାରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, 6 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ଅନ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ । ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

