ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆଁଖାଇର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ଏହାସହିତ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ପବିତ୍ର ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ପବିତ୍ର ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା :-
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇର ଶୁଭ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । ନୂଆଁଖାଇ ହେଉଛି ଆମର ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ବାର୍ତ୍ତାବହ । ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି । ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକାଠି ନୂଆଁ ଖାଇଥାନ୍ତି ।
କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଜୁହାର।
ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଭାଇଚାରାକୁ ନେଇକରି ଆସିଥାଏ ଆମର ଏ ପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ । ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ନୂଆଁଖାଇର ଯେତିକି ମହତ୍ତ୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍ ଭେଟର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମହତ୍ତ୍ବ ରହିଛି । ନୂଆଁ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ସଭିଙ୍କ ସହ ଭେଟ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଜୁହାର ଭେଟ ଓ ସାନମାନଙ୍କୁ ଆଶିର୍ବାଦ ଦେବାର ପରଂପରା । ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ, ଗୀତ, ପିଠା ପଣା ଆଦିର ଆସର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ।
ଆମର୍ ସଂସ୍କୃତି, ସମୃଦ୍ଧି ଆର୍ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ୍ ନୂଆଁଖାଇ ତିହାର୍ ଉଧେ ସମ୍କୁ ମୋର୍ ଅଭିନନ୍ଦନ୍ ଆର୍ ଜୁହାର୍ ।
ନୂଆଁ ଆଶା ନେଇକରି ଆସିଥିବାର୍ ଇ ତିହାର୍ ସମକର୍ ଜୀବନଥି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଆର୍ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଦେଉ, ଇଟା ହିଁ ମୁଇଁ ମାଁ ସମଲେଇଙ୍କର ପାହାତଲେ ଗୁହାରି କରୁଛେଁ। #Nuakhai #ନୂଆଁଖାଇ
୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଲାଗି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁନ୍ତୁ । ଆଜିର ଏ ଶୁଭ ଦିନରେ ଛାତ୍ର, ଛାତ୍ରୀ, ଯୁବକ, ଯୁବତୀ, ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ସୈନିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ନୂଆଁଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାରିତ କରୁ । ମାଁ ସମଲେଇ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସ ଖୁସି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ସଫଳତା ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । "ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍" । ଜୟ ମାଁ ସମ୍ଲେଇ ।"
#ନୂଆଁଖାଇଜୁହାର
#NuakhaiJuhar
Heartfelt greetings on the pious occasion of #Nuakhai. May Maa Samaleswari bless for good harvest and prosperity. My sand art at Puri beach in Odisha.🙏
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଁଖାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ-
ଏହି ପର୍ବରେ ବର୍ଷର ଅମଳ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଧାନରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ବାହାରେ ସେହି ଅନ୍ନକୁ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାପରେ ତାହାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ନୂଆଖାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଠୁ ନେଇ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ନୂଆଖାଇଁ ପର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପର୍ବରେ ସାମାଜିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଦେଶବାସୀ ବିଶେଷକରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । କୃଷି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବର ବିଶେଷତ୍ଵ । ଏହା ଆମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମୀୟତାର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ । ନୂଆଁଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଦେଉ, ଏହା ମୋର…
ନୂଆଁଖାଇ ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ-
ପଶ୍ଚିମଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ନେଇ ଆଜି ଉତ୍ସବମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ । ଜୋରଦାର ଭାବେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ନୂଆଁଖାଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭେଟଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଲୁକି ଉଠିବ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ । ଭେଟଘାଟରେ ରସର୍କଲି, ଡାଲଖାଇ, ମାଏଲାଜଡ଼, ଚୁଟୁକୁଚୁଟା ଓ ଢାପ୍ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ମତୁଆଲା ହେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ । ନୂଆଁଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଗଣ୍ଡାବାଜା ସାଙ୍ଗକୁ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି କଳାକାର ।
ମହାନ୍ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ 'ନୂଆଁଖାଇ'ର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ ଭରିଯାଉ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆଁଖାଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା-
- କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ପବିତ୍ର ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା
- ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଜୁହାର ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
- ମାଆ ସମଲେଇଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କଲେ
- ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲି ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଲେ ସିଏମ ମୋହନ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମର୍ ସଂସ୍କୃତି, ସମୃଦ୍ଧି ଆର୍ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ୍ ନୂଆଁଖାଇ ତିହାର୍ ଉଧେ ସମ୍କୁ ମୋର୍ ଅଭିନନ୍ଦନ୍ ଆର୍ ଜୁହାର୍ । ନୂଆଁ ଆଶା ନେଇକରି ଆସିଥିବାର୍ ଇ ତିହାର୍ ସମକର୍ ଜୀବନଥି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଆର୍ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଦେଉ, ଇଟା ହିଁ ମୁଇଁ ମାଁ ସମଲେଇଙ୍କର ପାହାତଲେ ଗୁହାରି କରୁଛେଁ ।"
ନୂଆଁଖାଇ ତିହାରେ 🌾
ନୂଆଁ ଆଶା, ନୂଆଁ ସପନ୍
ହସି-ଖେଳି କଟୁ ସମକର୍ ଦିନ୍,
ମାଁ ସମଲେଇ କୃପାଥି ହେଉ ସୁଖ୍ ସମୃଦ୍ଧି
ସମ୍ କୁ ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର 🙏#ECI #CEOOdisha #Nuankhai2025 #Sambalpur #Boudh #Sundergarh #Sonepur #Kalahandi #Nuapada
ଆଜି ନୂଆଁଖାଇ, ମାଆ ସମଲେଇଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ ନବାନ୍ନ-
ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୩ରୁ ୧୦ଟା ୫୫ ମଧ୍ୟରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ । ପରେ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ବ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ ନବାନ୍ନ । ଆଜି ସକାଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମନା । ଦିନ ୧୨ଟା ୩୦ ପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ ।
ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍ 🙏🏻
ନୂଆଁଖାଇ ଉଧେ ସମ୍ କୁ ମୋର୍ ଗୁର୍ଦୁଟେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆର୍ ଅଭିନନ୍ଦନ୍। ମା' ସମଲେଇଙ୍କର୍ ଆଶୀର୍ବାଦ୍ ସମ୍ କର୍ ଉପରେ ଥାଉ।
ଜଏ ମା' ସମଲେଇ 🙏🏻#NuakhaiJuhar
ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି-
କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଦେଶବାସୀ ବିଶେଷକରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, "କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଦେଶବାସୀ ବିଶେଷକରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । କୃଷି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବର ବିଶେଷତ୍ଵ । ଏହା ଆମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମୀୟତାର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ । ନୂଆଁଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଦେଉ, ଏହା ମୋର ଆନ୍ତରିକ କାମନା ।"
ଜୁହାର୍ 🙏
ଆମର୍ ରାଏଜ୍ ର ମହାନ୍ କୃଷିଭିତ୍ତିକ୍ ଗଣପର୍ବ 'ନୂଆଁଖାଇ' ଅବସର୍ ଥି ରାଏଜ୍ବାସୀ କୁଁ ବହୁତ୍ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆର୍ ଅଭିନନ୍ଦନ୍ ଜନଉଛେଁ । ନୂଆଁଖାଇ " ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷ୍ର ଉନ୍ନତି ଆଉ ସମ୍ରୁଧିର୍ କଥା କହେସି । ତା'ର୍ ସାଂଗେ ସମସ୍ତକଁ ର୍ ଲାଗି "ଖାନା-ସୁରକ୍ଷା' କେ ଉଜାଗର୍ କର୍ସି । ଆମର୍ ବଡ୍ଖା ତିହାର୍ 'ନୂଆଁଖାଇ' ର୍ ଇ ଶୁଭ୍…
ନୂଆଁଖାଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ-ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା
ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାନ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ‘ନୂଆଁଖାଇ’ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ । ନୂଆଁଖାଇ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର କଥା କୁହେ । ଏହି ପର୍ବରେ ନବାନ୍ନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । 'ନୂଆଁଖାଇ'ର ଶୁଭ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମା' ସମଲେଇ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"
ଜୁହାର୍ 🙏
ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାନ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ 'ନୂଆଁଖାଇ' ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ । ନୂଆଁଖାଇ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର କଥା କୁହେ । ଏହି ପର୍ବରେ ନବାନ୍ନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । 'ନୂଆଁଖାଇ'ର ଶୁଭ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମା' ସମଲେଇ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ…
