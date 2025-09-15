୨୭ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ; ୨୫୩୮୦ କୋଟି ନିବେଶ, ୫୧୮୨୬ ନିଯୁକ୍ତି

୨୭ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ; ୨୫୩୮୦ କୋଟି ନିବେଶ, ୫୧୮୨୬ ନିଯୁକ୍ତି
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ସହ ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ୨୭ଟି ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
CM Mohan Laying foundation Industrial Projects ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 27ଟି ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ । ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 52 ହଜାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ । ଗତ 15 ମାସରେ 260ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5.6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶରେ 3.6 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ହବ କରିବା ପାଇଁ ହାଇ ଭାଲ୍ୟୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
51,826 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓୟୁଏଟି କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 27ଟି ଶିଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡିଛନ୍ତି । 27ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 25,380 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା 51,826 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ଭରସା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଓ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ନିବେଶକମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ହବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ହାଇ ଭାଲ୍ୟୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ଦିଗରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛୁ । ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନରେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠି ସାରା ବିଶ୍ୱର ବଜାରରେ କମ୍ପିଟ କରି ପାରୁଥିବା ଭଳି ପ୍ରଡକ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ।"
3.6 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମାତ୍ର 15 ମାସ ହେବ ଆମ ସରକାର ଓଡିଶାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି । ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର 260ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା 5.6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆସିବ । ଏହା ସହିତ 3.6 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 84ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହୋଇଛି । 1 ଲକ୍ଷ 64 ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୀତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟାଯାଇଛି । ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଯାତ୍ରାରେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ । ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡିଦେଲେ 27ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ହୋଇଛି । ଆମ ଶିଳ୍ପ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡିଶା ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ପାରିଛି । ଗୋଟିଏ କାରଖାନା ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ ଏହା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିକାଶର ପ୍ରତୀକ । ଆମ ସରକାର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଛୁ । ଓଡିଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ । ଓଡିଶା ଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ମାତ୍ର 165 ଦିନରେ 84 ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ସାରିଛୁ । 1 ଲକ୍ଷ 64 ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଆମେ ଶିଳ୍ପ ସହ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛୁ । ଯେଉଁ ଓଡିଆ ନିବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି । ମୋଟ 77,894ରୁ 56859 ଓଡିଆ ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । 80 ପ୍ରତିଶତ ଓଡିଆ ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ।"
ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବ ସରକାର ମେକ ଇନ ଓଡିଶା କଲେ । ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ଅଧିକ ଅଛି ତେଣୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ଚୁକ୍ତିରେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଥିଲା । ଆମ ସରକାର ଆଜି 16ଟି ସେକ୍ଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ଭାବେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହ ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଝାରସୁଗୁଡା, କୋରାପୁଟ ଓ ଅନୁଗୋଳରେ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।"
ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରଠାରୁ 5 ଥର ପାଇଁ ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଆଜି 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପଙ୍କୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 25 ହାଜର 380 କୋଟି ଟଙ୍କାର 27ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ ହୋଇଛି । ଏହା ହେଉଛି ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାରରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି । 2036ରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ଗଠନ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ନୀତି ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ ରହିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା । ସୁଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ହିଁ ଆଜି ଓଡିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଭାବେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏଥି ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭରଷା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଉପାଦେୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ।
ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପାଇଁ 300ରୁ 400 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା । ଏବେ ମାତ୍ର 165 ଦିନରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି । ଏବେ ଇଜ ଅଫ ଡୁଇଂ ବିଜିନେସ ନୁହେଁ ସ୍ପିଡ଼ ଅଫ ଡୁଇଂ ବିଜିନେସ । ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡିଶାରୁ 3 ଲକ୍ଷ 75 ହଜାର 600 ନିଯୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 20 ପ୍ରତିଶତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ସାରିଛନ୍ତି ସରକାର । 16 ମାସରେ 16 ବୈଠକ କରି 269ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଟେସ୍କଟାଇଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ 131 ଦିନ ଭିତରେ 1,516 କୋଟି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆସିଥିବା ବେଳେ 18,995 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଓ ଦୃଢ ମନୋବଳ ଅଛି ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସର୍ବଦା ରହି ଆସିଛି । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଏହି ଭରଷାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପପତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ଭୁପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।