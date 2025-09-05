‘ପଢିବା ଗଢିବା ଓଡ଼ିଶା’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ତ୍ରୈଲୋକନାଥ ପାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର

ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ । ‘ପଢିବା, ଗଢିବା ଓଡିଶା’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
Published : September 5, 2025 at 9:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲୋକସେବା ଭବନ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ଅବସରରେ ଉତ୍ସବ । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା ଓ ଶିକ୍ଷକତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ଗଣିତ ଭୟ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ:
ତ୍ରୈଲୋକନାଥ ମହାପାତ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତେଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରନ୍ତି । ସେ ବିଶେଷ କରି ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପଢିବାକୁ ପିଲାମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢାଇବା ବେଳେ ସହଜ ଓ ସରଳ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରନ୍ତି । ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ମିଶନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାନ୍ତି । ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀର୍ଘ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷକତା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ୧୬ ବର୍ଷ ଧରି କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକତା । ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହସ ମିଜାଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସେ କଲା ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଣିତରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଓ ଦଶମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ତ୍ରୈଲୋକନାଥ ମହାପାତ୍ର ।
‘ପଢିବା, ଗଢିବା ଓଡିଶା’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ:
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ, ‘ପଢିବା, ଗଢିବା ଓଡିଶା’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁଇଟି ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ।
- ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା
- ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା
ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଏପଟେ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧୋ ସିଂ ହାତଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ସବୁ ଯୋଜନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହାର କମ୍ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ଯ ରଖିଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଷ୍ଟେଟ୍ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଆରମ୍ଭ:
ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି୨୦୨୦ ଅଧୀନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୃଜନଶୀଳ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗପ, ଗୀତ, ଖେଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିପୁଣ ଓଡିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଜିଠାରୁ ପଢିବା, ଗଢିବା ଓଡିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାକିଂ ସର୍ଭେ:
ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ କୌଶଳ ସମେତ AI ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିବା ପରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିବେ । ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାକିଂ ସର୍ଭେ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି । ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଜେଟ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୧ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର