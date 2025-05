ETV Bharat / state

ଯାଜପୁରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 100000 କୋଟିର ଭେଟି, ଫୋକସରେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ - ODISHA CM INDUSTRIAL PROJECTS 2025

cm mohan majhi Jajpur visit ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 22, 2025 at 12:36 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 1:12 PM IST 1 Min Read

Odisha CM Industrial Projects 2025 ଯାଜପୁର: ଆଜି ଯାଜପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରଜ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଭେଟି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ମାରାଥନ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସାରା କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ । ଟାଟା ଷ୍ଟିଲର 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ୬୩ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମୀ । ଯାଜପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ- କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର

୬୩,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ

୧୨ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ସହ ୪ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ

ମୋଟ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଓ ଉଦଘାଟନ

ଯେଉଁଥିରେ ୩୪ ହଜାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ୧୨ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହ ୪ ଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ । ମୋଟ ୧ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଓ ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନଗଡାରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ; ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ, ଆବାସ ଘର ବିଳମ୍ବ ନେଇ ଉଦବେଗ, ନଗଡାବାସୀଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର କଲେ ଅନୁଧ୍ୟାନ - CHIF SECRETARY NAGADA VISIT

ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥିଭାବେ ଶିଳ୍ପ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି l ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନିମନ୍ତେ ଏସ ପି ଏସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମହଲ ନିର୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତିନି ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡି ଏସ ପି, ୧୫ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଙ୍କ ସହ ୨୪ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି l ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସିଏମଓ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'ଏକ୍ସ'ରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି, "ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପର ହବ୍ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନୀତି ଓ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିନିଯୋଗ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭୂମିପୂଜନ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବା ସହ ନୂତନ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ।" ଏହା ସହିତ ପୁଣି ଲେଖାଯାଇଛି କି, "ଯାଜପୁର କଳିଙ୍ଗ ନଗରଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

Odisha CM Industrial Projects 2025 ଯାଜପୁର: ଆଜି ଯାଜପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରଜ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଭେଟି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ମାରାଥନ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସାରା କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ । ଟାଟା ଷ୍ଟିଲର 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ୬୩ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମୀ । ଯାଜପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ- କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର

୬୩,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ

୧୨ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ସହ ୪ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ

ମୋଟ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଓ ଉଦଘାଟନ

ଯେଉଁଥିରେ ୩୪ ହଜାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ୧୨ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହ ୪ ଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ । ମୋଟ ୧ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଓ ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନଗଡାରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ; ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ, ଆବାସ ଘର ବିଳମ୍ବ ନେଇ ଉଦବେଗ, ନଗଡାବାସୀଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର କଲେ ଅନୁଧ୍ୟାନ - CHIF SECRETARY NAGADA VISIT ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥିଭାବେ ଶିଳ୍ପ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି l ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନିମନ୍ତେ ଏସ ପି ଏସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମହଲ ନିର୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତିନି ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡି ଏସ ପି, ୧୫ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଙ୍କ ସହ ୨୪ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି l ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସିଏମଓ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'ଏକ୍ସ'ରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି, "ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପର ହବ୍ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନୀତି ଓ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିନିଯୋଗ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭୂମିପୂଜନ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବା ସହ ନୂତନ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ।" ଏହା ସହିତ ପୁଣି ଲେଖାଯାଇଛି କି, "ଯାଜପୁର କଳିଙ୍ଗ ନଗରଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

Last Updated : May 22, 2025 at 1:12 PM IST