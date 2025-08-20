ETV Bharat / state

କଟକ SCBରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମାରାଣ୍ଡି, କାଲି ହେବ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର - CM WIFE IN SCB

ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲର ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି 10.30ରେ ହେବ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ।

CM Mohan Charan Majhi Wife Surgery
CM Mohan charan Majhi With Wife Priyanka (File Pic- ETV Bharat Odisha)
Published : August 20, 2025 at 8:14 PM IST

CM Mohan Charan Majhi Wife's Surgery କଟକ: ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମାରାଣ୍ଡି । ଆସନ୍ତାକାଲି(ଗୁରୁବାର) ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା । ଏନେଇ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲର ଅଧିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଗୌତମ ଶତପଥି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲର ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ:

ସିଷ୍ଟ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଏସସିବିର ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ । ଆସନ୍ତାକାଲି(ଗୁରୁବାର) ଦିନ ୧୦.୩୦ରେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୧୦ ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ଏଲ.ଭି ଗୌରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବ ।

କଟକ SCBରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମାରାଣ୍ଡି
କଟକ SCBରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମାରାଣ୍ଡି (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି ହେଲା ପରୀକ୍ଷା:

ଡାକ୍ତର ଗୌତମ ଶତପଥି କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରିୟଙ୍କା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଡାଇବେଟିସ, ରକ୍ତଚାପ, କାର୍ଡିଓଲୋଜି, ରେସ୍ପିରେଟୋରି, ଆଦି ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି(ଅଗଷ୍ଟ 21) ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଶତପଥିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି ।’

ଆଲର୍ଟରେ ଡାକ୍ତର:

ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଯେପରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ବୋଲି ଏସସିବି ଅଧକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ତଥାପି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣର ସହ ନେଇ ଏହି ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ । କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । କାରଣ ଅନେକ ଭିଭିଆଇପି ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରାୟ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରାଯିବାର ନଜିର ରହିଛି ।

କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ନିଜର ନାମକୁ ଗୋପନରେ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା । ତାହାକୁ ଅତି ଚାଲେଞ୍ଜରେ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ । ଯଦିଓ ଏହି ଚିକିତ୍ସା କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ନୂଆ ନୁହେଁ ତଥାପି ଏହାକୁ ବେଶ ସଫଳତାର ସହ କରାଯିବ । ସେନେଇ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଡାକ୍ତର ଟିମ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

