ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ: ସ୍ବଚ୍ଛ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ରାଜଧାନୀ, ଆୟୋଜନ ହେବ ୧୦ ଉତ୍ସବ

ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ଓଡିଶାର ଐତିହ, କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି :-

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜାନୁଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ.ଜୟଶଙ୍କର, ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ ଜାନୁଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଶେଷ ଦିନ ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ‘Unraveling India’s Best Kept Secret’ ଏବଂ ‘Odisha- the Land of Opportunities’ ଆଦି ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ଲେନାରୀ ସେସନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଓଡିଶାର ଐତିହାସିକ ଗୌରବ, କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଡିଜିଟାଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ୨୦୩୬ ଓ ୨୦୪୭ ମସିହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡିଶାର ଭିଜନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ।

୨୮ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବେ ପ୍ରବାସୀ :-



କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟର ନବୀକରଣ, ଆଲୋକୀକରଣ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା ସହିତ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ଆଦି ଜାରି ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଯାଜପୁର ଆଦି ସହରର ୨୮ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ ୭୫୦୦ ଡେଲିଗେଟ ଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୩୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ରୁମ ବୁକିଂ ହୋଇଛି । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହୋମ ଷ୍ଟେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

Pravasi Bharatiya Divas (ETV BHARAT ODISHA)

ଜାନୁଆରୀ ୫ରୁ ୧୫ ଯାଏଁ, ୧୦ ମହୋତ୍ସବ :-

ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଆୟୋଜନ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହି ସବୁ ଉତ୍ସବ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ରାଜାରାଣୀ ମ୍ୟୁଜିକ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ । ଯାହା ଜାନୁଆରୀ ୭ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ମୁକ୍ତେଶ୍ବର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଏହା ଜାନୁଆରୀ ୭ରୁ ୧୧ ଯାଏଁ ଆୟୋଜନ ହେବ । ସେହିପରି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓଡିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଜାନୁଆରୀ ୭ରୁ ୧୧ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ଲୋକକଳା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଜାନୁଆରୀ ୭ରୁ ୧୧ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ସେହିଭଳି ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଜାନୁଆରୀ ୫ରୁ ୧୫ ଯାଏଁ ରହିବ । ଚିଲିକା ବାର୍ଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ୬ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆୟୋଜନ ହେବ । ଫ୍ଲାୱାର ସୋ ଜାନୁଆରୀ ୭ରୁ ୧୧ ଯାଏଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ସେହିପରି ଫୁଡ ଫେଷ୍ଟ ଓ ନାଇଟ ଫ୍ଲି ମାର୍କେଟ ଜାନୁଆରୀ ୮ରୁ ୧୦ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗଠିତ ହେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ନିୟମିତ ବୈଠକ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳ, ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇ. ବି ଖୁରାନିଆ, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ସଚିବମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର