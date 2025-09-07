ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା
ବିକାଶରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବର ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
Published : September 7, 2025 at 12:18 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ବିକଶିତ କରାଯିବ । ସମ୍ବଲପୁର ଐତିହାସିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପୀଠ ଖିଣ୍ଡା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ପୀଠ ଗୁଡିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୋହନ ସରକାର । ବିକାଶରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ ବେଳେ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବର ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନରେ ଯେମିତି କାହାରିକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ସିଏମ କିଷାନ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ନୂଆଁଖାଇର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର । ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ବଡ଼, ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର କରନ୍ତି । ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଯେତେ ମନାନ୍ତର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ପର୍ବ ଆମକୁ ସମାଧାନର ବାଟ ଦେଖାଏ । ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବର ଧାର୍ମିକ ସହ ସାମାଜିକ ମହତ୍ତ୍ବ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ । ଏହି ପର୍ବରେ କୃଷକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ । ନୂଆଁଖାଇ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣିଥାଏ । ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ GST ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଓ କୃଷି ଉପକରଣରେ ମାତ୍ର 5% ଜିଏସଟି ଲାଗିବ । ସାର ଶସ୍ତା ହେବ । ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରାଯିବ ।
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ଉପରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ:
ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଭଳି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ । ଆଗକୁ ମହାନଦୀ ଓ ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରାଯିବ ।ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହରିଶଙ୍କର-ନୃସିଂହନାଥ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ । ଖିଣ୍ଡାରେ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ପୀଠ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହମ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଜିଇଁଛୁ ବେଲ୍କେ ଆସି ଭାଏ ବନ୍ଧୁ— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) September 6, 2025
ହେମା ନୂଆଖାଇ ଭେଟ୍
ସଂସାର ଡୋର୍ ଥି ବନ୍ଧା ହେଇଥିମା
ଗାଁ ଯାକର ହେଇ ମେଟ୍
- କବି ହଳଧର ନାଗ
ଆମର ମାଟି, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମ ହୃଦୟର ସବୁଠୁ ନିକଟତମ ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଁଖାଇ। ଯଦିଓ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ, ଆଜି ଏହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗଣପର୍ବ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି।… pic.twitter.com/JytIznvixs
ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପାଳନ କରି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ମାଟି, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମ ହୃଦୟର ସବୁଠୁ ନିକଟତମ ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଁଖାଇ । ଯଦିଓ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ, ଆଜି ଏହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗଣପର୍ବ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି । କେବଳ ଧାନର ପ୍ରଥମ ଦାନାକୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମାଜର ସମୃଦ୍ଧିର ପର୍ବ ତଥା ଜଗତଜନନୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣର ଭାବ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏହା ପରମ୍ପରା । ନୂଆଁଖାଇ ଆମ କୃଷକଙ୍କ ଶ୍ରମ, ସହନଶୀଳତା ଓ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରତୀକ । ନୂଆଁଖାଇ ଆମକୁ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ କରିଥାଏ । ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପାଳନ କରି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ।"
"ମା’ ସମଲେଇଙ୍କ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଅବସରରେ ଉତ୍ସାହ, ସ୍ନେହ ଓ ଆତ୍ମୀୟତା ଦେଖି ମୋର ହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରିଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁରର ଭାଇ-ଭଉଣୀମାନେ ଯେପରି ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଗୌରବକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆହୁରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମା’ ସମଲେଇଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂରି ଉଠୁ ।"
ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛି ନୂଆଁଖାଇ:
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂଆଁଖାଇ ଏମିତି ପର୍ବ ଯାହା ଆଜି ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରିଛି । ନୂଆଁଖାଇର ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପହଞ୍ଚୁ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡିବାର ପର୍ବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ 6ଟି ସ୍କୁଲର ସମୁଦାୟ 200 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ନୂଆଁଖାଇ ଗୀତ "ତିହାର ଭିତରେ ରଜା ତିହାର ଆମର ନୂଆଁଖାଇ" ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚରେ ଥିବା, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଆୟୋଜକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର