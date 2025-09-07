ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ବିକାଶରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବର ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

CM Mohan Charan Majhi Nuakhai Bhetghat Utsav Celebration In Sambalpur
CM Mohan Charan Majhi Nuakhai Bhetghat Utsav Celebration In Sambalpur (@CMO_Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2025 at 12:18 PM IST

3 Min Read

ସମ୍ବଲପୁର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ବିକଶିତ କରାଯିବ । ସମ୍ବଲପୁର ଐତିହାସିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପୀଠ ଖିଣ୍ଡା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ପୀଠ ଗୁଡିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୋହନ ସରକାର । ବିକାଶରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ ବେଳେ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।



ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବର ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନରେ ଯେମିତି କାହାରିକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ସିଏମ କିଷାନ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ନୂଆଁଖାଇର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର । ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ବଡ଼, ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର କରନ୍ତି । ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଯେତେ ମନାନ୍ତର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ପର୍ବ ଆମକୁ ସମାଧାନର ବାଟ ଦେଖାଏ । ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବର ଧାର୍ମିକ ସହ ସାମାଜିକ ମହତ୍ତ୍ବ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ । ଏହି ପର୍ବରେ କୃଷକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ । ନୂଆଁଖାଇ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣିଥାଏ । ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ GST ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଓ କୃଷି ଉପକରଣରେ ମାତ୍ର 5% ଜିଏସଟି ଲାଗିବ । ସାର ଶସ୍ତା ହେବ । ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରାଯିବ ।

CM Mohan Charan Majhi Nuakhai Bhetghat Utsav Celebration In Sambalpur (ETV Bharat Odisha)

ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ଉପରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ:

ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଭଳି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ । ଆଗକୁ ମହାନଦୀ ଓ ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରାଯିବ ।ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହରିଶଙ୍କର-ନୃସିଂହନାଥ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ । ଖିଣ୍ଡାରେ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ପୀଠ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହମ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପାଳନ କରି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ମାଟି, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମ ହୃଦୟର ସବୁଠୁ ନିକଟତମ ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଁଖାଇ । ଯଦିଓ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ, ଆଜି ଏହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗଣପର୍ବ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି । କେବଳ ଧାନର ପ୍ରଥମ ଦାନାକୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମାଜର ସମୃଦ୍ଧିର ପର୍ବ ତଥା ଜଗତଜନନୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣର ଭାବ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏହା ପରମ୍ପରା । ନୂଆଁଖାଇ ଆମ କୃଷକଙ୍କ ଶ୍ରମ, ସହନଶୀଳତା ଓ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରତୀକ । ନୂଆଁଖାଇ ଆମକୁ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ କରିଥାଏ । ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପାଳନ କରି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ।"

CM Mohan Charan Majhi Nuakhai Bhetghat Utsav Celebration In Sambalpur
CM Mohan Charan Majhi Nuakhai Bhetghat Utsav Celebration In Sambalpur (@CMO_Odisha)

"ମା’ ସମଲେଇଙ୍କ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଅବସରରେ ଉତ୍ସାହ, ସ୍ନେହ ଓ ଆତ୍ମୀୟତା ଦେଖି ମୋର ହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରିଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁରର ଭାଇ-ଭଉଣୀମାନେ ଯେପରି ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଗୌରବକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆହୁରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମା’ ସମଲେଇଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂରି ଉଠୁ ।"

ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛି ନୂଆଁଖାଇ:

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂଆଁଖାଇ ଏମିତି ପର୍ବ ଯାହା ଆଜି ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରିଛି । ନୂଆଁଖାଇର ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପହଞ୍ଚୁ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡିବାର ପର୍ବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

CM Mohan Charan Majhi Nuakhai Bhetghat Utsav Celebration
CM Mohan Charan Majhi Nuakhai Bhetghat Utsav Celebration (ETV Bharat Odisha)
ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ: ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ସମ୍ବଲପୁର ଜମାଦାରପାଲି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ସେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଭଟଲି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ନୁଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୂଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
CM Mohan Charan Majhi Nuakhai Bhetghat Utsav Celebration In Sambalpur
CM Mohan Charan Majhi Nuakhai Bhetghat Utsav Celebration In Sambalpur (@CMO_Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ନୂଆଁଖାଇ ? ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଳିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ 6ଟି ସ୍କୁଲର ସମୁଦାୟ 200 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ନୂଆଁଖାଇ ଗୀତ "ତିହାର ଭିତରେ ରଜା ତିହାର ଆମର ନୂଆଁଖାଇ" ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚରେ ଥିବା, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଆୟୋଜକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

CM Mohan Charan Majhi Nuakhai Bhetghat Utsav Celebration In Sambalpur
CM Mohan Charan Majhi Nuakhai Bhetghat Utsav Celebration In Sambalpur (@CMO_Odisha)


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

NUAKHAI CELEBRATION IN SAMBALPURWESTERN ODISHA TOURISM DEVELOPMENTODISHA CM MOHAN CHARAN MAJHISAMBALPUR HISTORICAL SITE DEVELOPCM MOHAN MAJHI NUAKHAI CELEBRATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.