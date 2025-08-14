ରିପୋର୍ଟ: କସ୍ତୁରୀ ରାୟ
TERRACOTTA VILLAGE NUAGAN : ଭୁବନେଶ୍ବର: କୁମ୍ଭାର ଚକ ଉପରେ କଞ୍ଚା ମାଟି । ତିଆରି ଚାଲିଛି ହାଣ୍ଡି, ପାଣି ପାତ୍ର, ଫୁଲଦାନୀ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, କଳସ, ବିରିୟାନୀ ହାଣ୍ଡି ଏମିତି କେତେ କ'ଣ । ଆଖି ଲାଖିଯିବା ଭଳି ଆକୃତି । ଏମାନଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁଗରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ମାଟି ବି ଜିଇଁ ଉଠୁଛି । ମାଟିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଳା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କଳାକୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ହାତଗଣତି କାରିଗର । କୌଳିକ କଳାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ନାହିଁ ଆଗ୍ରହ । ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ମାଟି କାଦୁଅ କାମରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ, ଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇଲେଣି । ଆମେ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେରାକୋଟା ଗାଁ କଥା। ....
Nuagan Pottery Village Odisha
ନୂଆ ଗାଁ... ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଓଡ଼ିଶାର ଟେରାକୋଟା କାମ ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ଗାଁ ଭିତରକୁ ପାଦ ଥାପୁ ଥାପୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏକ 'ୱାର୍କସପ' (workshop), ଯାହା ନୂଆଗାଁ କାରିଗରଙ୍କ କଳାର ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ।... ଏମିତି ଥିଲା କୁମ୍ଭାର ଭାଟିର ଚିତ୍ର ? ଗଛପତ୍ର ଘେରରେ ଜାଗାଟିଏ , ଯେଉଁଠି ରହିଛି କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘର, ମାଟି ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭାଟି , ଗଦା ହୋଇଥିଲା କଞ୍ଚା ମାଟି, ଧାଡି ଧାଡି ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ପାତ୍ର । ଗଦା ହୋଇଥିଲା ମାଟି ଦୀପ । ଏହା ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଧୂଳିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ତଥାପି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହାତ ଖୋଦିତ ମାଟି ହାତୀ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ମାଟି ଗଜରାଜ । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଫାଟ ଦେଖାଗଲାଣି ।
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନୂଆ ଗାଁ ଟେରାକୋଟା ୱାର୍କସପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଇଟିଭି ଭାରତର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧି କସ୍ତୁରୀ ରାୟ । ୱାର୍କସପର ପ୍ରତିଟି ବିନ୍ଦୁକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରୁଥିଲେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗଗନ ଜେନା । ୱାର୍କସପ୍ ଭିତରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ କଳା ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (SIDAC) ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ତରୁଣ ତପନ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଛାତ୍ର ଏବଂ ଟେରାକୋଟା କାରିଗର । ସମସ୍ତେ କାମରେ ଥିଲେ ନିମଗ୍ନ । ରାଉରକେଲା ଜନଜାତି ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା ଏକ ନିଆରା କଳାକୃତି ।
ନୂଆ ଗାଁର ଟେରାକୋଟା ଶିଳ୍ପ, ଏଠି କଞ୍ଚା ମାଟିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିନ୍ତି କାରିଗର । ଗାଁର 60 ପରିବାର ମାଟିକୁ କରିଛନ୍ତି ଜୀବିକା । କୌଳିକ ବୃତ୍ତିର ଦାୟରେ ମାଟିର ମୋହରେ ଏବେ ବି କାଗିଗର ନିଜ ବୃତ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି କଳାକୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ କାରିଗରଙ୍କ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି । ହାତଗଣତି ମାଟି ମଣିଷ ନିଜ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଏବେର ନୂଆପିଢି ମାଟି କାମକୁ ପର କଲେଣି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଟେରାକୋଟା କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ଗାଁରେ କାହିଁକି ନୂଆପିଢି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି ? ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ଯେମିତି କି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନହେବା, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ମାଟି ନମିଳିବା, ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବଜାର ଅଭାବ, ସଠିକ ଭାବରେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନମିଳିବା ଏଭଳି ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି ।
ମିଳୁନି କଞ୍ଚାମାଲ:
କାଗିଗର ଗଦାଧର ରଣା କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ 30-32 ବର୍ଷ ହେବ କାମ କରୁଛି । ମୋ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏ କାମ କରିବା ଛାଡି ସାରିଲେଣି । କାରଣ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଞ୍ଚାମାଲ ହେଉଛି ମାଟି । ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମାଟି ମିଳୁନାହିଁ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମାର୍କେଟ । ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବା ବଜାରର ଅଭାବ ରହିଛି । ତେଣୁ ଧିରେ ଧିରେ ଲୋକ ମାଟିକାମକୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ।"
କାହିଁକି ମିଳୁନି ମାଟି ?
କାଗିଗରଙ୍କୁ ମାଟି ନ ମିଳିବାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ସାଧାରଣତଃ କଟକ ମୁଣ୍ଡଳିରୁ ମାଟି ଅଣାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଟି ପାଇଁ 6 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡ଼େ । ତେବେ ନୂଆଗାଁରେ ମାଟି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚେକପୋଷ୍ଟରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ଥରେ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲାଗିଯାଉଛି ତିନିରୁ ଚାରି ମାସ । ଫଳରେ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି । "ଯଦି ସରକାର ଏହି କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇବା ସହ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତେ, ତେବେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଏନ୍ତେ " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଦାଧର ରଣା ।
ଅଲଗା ବୃତ୍ତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି ନୂଆ ପିଢି:
କାରିଗରୀ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁନି । ତଥାପି, ପରିବାର ପୋଷଣ ସହ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ କିଛି କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ନୂଆଗାଁର 60 ବର୍ଷିୟା ରବିନୀ ରଣା । ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ହିଁ ଅଟକି ଯାଇଛି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପ୍ରୟାସ । ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ନୂଆ ପିଢି କେହି ବି ମାଟି କାମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନଦେଖାଇ ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇ ନେଉଛନ୍ତି ।
ରବିନୀ ରଣାଙ୍କ କହିବା ହେଲା , "ମୁଁ 20-25 ବର୍ଷ ହେବ କାମ କରୁଛି । ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କାମ କରିପାରେନି । ମାଟି କାମ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ଗଲେ ଘର କାମ କିଏ କରିବ ? ସେଥିପାଇଁ ଘର କାମ ସରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଦୀପ, ସରା ଭଳି ମାଟି କାମ କରୁଛୁ । ଆମ ପର ପିଢି ଆମଠାରୁ କଳା ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ପିଲା କାହିଁକି ମାଟିକାମକୁ ବାଛିବେ ? "
କାରିଗରଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଦକ୍ଷ ପ୍ରତିଭା:
ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ତରୁଣ ତପନ ସାହୁ କୁହନ୍ତି , 50 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଏବଂ 17 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କାନ୍ଥଚିତ୍ରଟି ଗାଁର କାରିଗର ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି । "ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର କିଛି ଅର୍ଡର ଆସେ ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ଆସି ତିଆରି କରିନିଏ । ରାଉରକେଲା ଜନଜାତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଇଁ ଏକ 50 ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବ ଓ 17 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଏକ ବଡ ମ୍ୟୁରାଲ ଅର୍ଡର ଆସିଥିଲା । ଏହି କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆଗାଁର କାରିଗରଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲି । କାରଣ ମୁଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମାଟି ଏବଂ ଟେରାକୋଟାରେ କାମ କରିଛି । ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ, ଏଠାକାର କଳାକାରମାନେ ବହୁତ ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ । ଏହାସହ, ମୋ ଘରଠାରୁ ନୂଆଗାଁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର । ତେଣୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାରେ ଗାଇଡ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ହେଉଛି । "
କମିଯାଉଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ଟେରାକୋଟା ଗାଁର କଳାକାରମାନେ ଆର୍ଥିକ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିରିୟାନି ହାଣ୍ଡି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ତରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି "ଯଦିଓ ଏହା କମ୍ ଲାଭଦାୟକ ତଥାପି ବିରିୟାନି ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ହାଣ୍ଡି ସବୁବେଳେ ଚାହିଦାରେ ଥାଏ । ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଏହି ହାଣ୍ଡି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି 14 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ । ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ଟେରାକୋଟା କିଣିବା କିମ୍ବା ଅର୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି । ଏହି ଗାଁର କାରିଗରଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ଭରି ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଡର ଆସୁନାହିଁ । ଏଠାରେ ଥିବା ସୋସାଇଟିର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ । ଯଦି ଏଠାର କାରିଗର ଏବଂ ସରକାର ଚାହିଁବେ ତେବେ ଏହି ସୋସାଇଟିର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାବିବ । ଯଦି ଏହାକୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଏକ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପୋଟୋରୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ତେବେ କାରିଗରମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ।"
ମାଟିକାମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା
କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ବଜାର ଅଭାବ ଭିତରେ କାରିଗର ମାଟିକାମରୁ ମୁହଁ ବୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପରି କିଛି ଲୋକ ଏହି ଟେରାକୋଟା କାମକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛନ୍ତି । ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି "ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ମୁଁ ଏହି କଳାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ । ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଳାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିବାର ପାଇଁ ଏକ ହୋମ-ଷ୍ଟେ ଚଲାଉଛୁ । ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନାରେ ଅଭାବ ରହିଛି । ଯଦି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ସାମୂହିକ ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଠି କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ କାରିଗରମାନେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିକୁ 12-14 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା କି ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି । "
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରୟାସ:
ମାଟିର ସଂକଟ, ବଜାର ଅଭାବ, ଏମିତି କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ, 64 ବର୍ଷୀୟ ଭାସ୍କର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ପରି କଳାକାର ଏବେ ବି ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ବହୁବର୍ଷ ଧରି ସେ ନୂଆଗାଁ ୱାର୍କସପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାରେ ଦିନକୁ 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଗଣମୁଣ୍ଡା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗରୁ ସେ ତାଲିମ ପାଇଛନ୍ତି । ମଝିରେ କିଛି ଦିନ କାମ କରିବା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କଳାର ଭୋକ ତାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ୱାର୍କସପକୁ ଟିଣି ଆଣିଛି । ୱାର୍କସପ ସହ ନିଜ ଘରେ ବି ସେ କିଛି ମାଟି ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଏଥିରେ ବେଳେ ବେଳେ 2 ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।
କାରିଗର ଭାସ୍କର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଅବସୋସ " ମାଟି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଆମର କାମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହୁଁ । ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମବାୟ ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉ ଏବଂ ଅଧିକ କରିଗର ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ । "
ମାଟି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ:
ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଜେନା ମାଟି ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ମାଟି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ । ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଉଚିତ ସେମାନେ ସେତିକି ସକ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଏ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛୁ । ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ ।"
କଳା ବଞ୍ଚିବ, କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବି ବଞ୍ଚିବ । କାରିଗର ମନରେ ଜୋସ ବି ରହିିଛି । ଜୀବନ୍ତ ଅଛି ଦଷତା । ହେଲେ ଅଭାବ ରହିଛି ସୁଯୋଗ, ସହଯୋଗ, ସହାନଭୁତି ଏବଂ ସହଭାଗିତା। ଯଦି ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନୂଆଗାଁର ନୂଆପିଢି ମାଟି କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରିବେ । ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ନିଶ୍ଚେତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ମାଟି କଳା ପୁଣି ଥରେ ସତେଜ ହୋଇ ଉଠନ୍ତା । ନୂଆଗାଁ ମାଟିରେ ପୁଣି ଝଲସି ଉଠନ୍ତା ମଣି !
