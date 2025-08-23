ETV Bharat / state

ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଯୋଡି ହେଲା ଦୁଇ ନୂଆ ବିଷୟ...କଣ ରହିବ ମାର୍କିଂ ପ୍ରଣାଳୀ - CHSE REVISES PLUS TWO SYLLABUS

ଦ୍ୱାଦଶରେ ଯୋଡିହେଲା ଦୁଇ ନୂଆ ବିଷୟ । ଇଂରାଜୀ ବିଷୟରେ ସାମିଲ ହେଲା ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା । କିପରି ଦେବେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ?

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ବିଷୟକୁ ଆଡ଼ କରିଛି ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ । ଏହି ବିଷୟରେ ପିଲାମନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ମୂଳ ମାର୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ କରାଯିବ । ଏହି ବିଷୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବେ । ଏଥିରେ କଣ ରହିଛି, କିଭଳି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ କାହିଁକି ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ସେନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି CHSEର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡା ।



କଣ ଦୁଇ ନୂଆ ବିଷୟ-
ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ବହିର ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ଆଡ଼ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଦୁଇ ବିଷୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ରହିଥିବାରୁ ଦ୍ୱାଦଶରୁ ଏହାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡିକ ହେଲା ଇଂରାଜୀରେ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ଓ ଏମଆଇଏଲରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଜୁକେସନ । ଏହି ଦୁଇ ବିଷୟକୁ ସିଲାବସରେ ଆଡ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ମୂଳ ମାର୍କରେ ଆଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି CHSE ର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡା ।

CHSE REVISES PLUS TWO SYLLABUS (ETV Bharat Odisha)



କିପରି ରହିବ ମାର୍କିଂ-
1) ଇଂରାଜୀରେ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାରେ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ the price of pollution ବିଷୟରେ 1 ମାର୍କର 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ଦ୍ୱିତୀୟରେ vocabulary skill ବିଷୟରେ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ତାହା ମଧ୍ୟ 1 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ ।


2) ଏମଆଇଏଲରେ ଭାରତର ଭାବନା, ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରୀ, ଗୁରୁଶିଷ୍ୟ ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟରେ 1 ମାର୍କର 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ସେହିପରି ଭାବରେ ଋଢି ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ, ସୂକ୍ତି ଆଦି ବିଷୟରେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିବ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ । ଯାହା 4 ମାର୍କର । ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ।


କାହିଁକି ଯୋଡି ହେଲା ନୂଆ ବିଷୟ-
ଏହି ଦୁଇ ନୂଆ ବିଷୟ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଏହାର ଚାହିଦା କମିଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସିଲାବାସରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବାଦ ପଡିଥିବା ବିଷୟର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ କରି ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି CHSE ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡା ।



ଏପଟେ ରମାଦେବୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ସ୍ନିଗଧା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ । ହଠାତ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ବିଷୟକୁ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ପୁଣି ମାର୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଦ୍ଵନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କମାଲ; ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କଲେ ସାଥୀ ଆପ୍ - ରାୟଗଡା ପାୟଲ ପ୍ରଧାନ


