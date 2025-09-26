ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଣିଲା Examprepare Portal, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ AI
ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ AI ସମ୍ବଳିତ Examprepare Portal ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଦ୍ବାଦଶ ତଥା ପ୍ରତିଯୋଗୀତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ AI ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦ୍ଵାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି । ଘରେ ବସି AI ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଜାଣି ପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ । ବିଭିନ୍ନ ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ AI କରିବ । ଉତ୍ତର ଦେବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ । ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ । ଅଧ୍ୟାୟ ଆଧାରିତ ଅଭ୍ୟାସ ମଡ୍ୟୁଲ, ମକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏଭଳି କି JEE, NEET, CLAT ଭଳି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଏହାର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ:
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ଶିକ୍ଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ Exam Prepare ପୋର୍ଟାଲ୍ (https://chse.examprepare.in) ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛି । ଏହା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP-2020) ସହିତ ସମନ୍ବିତ ଅଟେ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ AI ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଉପକରଣ ମାଧ୍ଯମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଧାରିତ ଅଭ୍ୟାସ ମଡ୍ୟୁଲ୍, ମକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ JEE, NEET, CLAT ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ।
AI ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବ:
କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧି (AI) ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବଦଳରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ କୌଶଳକୁ ଆଧାର କରି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଓଡିଶାର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକମାନ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ:
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ପୃଷ୍ଠଭୁମିର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସହଜ କରିବା । ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣୀୟ କୌଶଳ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହିଁ ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ(AI- POWERED LEARNING):
ଏଆଇ(AI) ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଆଇ(AI) ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଷୟଗୁଡିକର ସାରାଂଶ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।
ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା(ENTERANCE READINESS TEST):
ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ବିଶ୍ଲେଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ସହିତ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବ ।
ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ 360 ପ୍ରୋଫାଇଲ(REGISTRATION AND 360 PROFILING):
ଅଧ୍ୟୟନର ଯୋଜନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ 360 ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ନିଜର ପ୍ରଗତିକୁ ଟ୍ରାକ କରିପାରିବ । ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ କରିବ ।
ଅଭ୍ୟାସ ଜୋନ (PRACTICE ZONE):
ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବ । ତୁରନ୍ତ ମତାମତ ନେବା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅସୀମିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ ।
ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନଜର (VIEWS SYLLABUS):
ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ । ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟ ଓ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ ସେନେଇ ପ୍ଳାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ।
ଅଭ୍ୟାସ ପରୀକ୍ଷା(MOCK TEST):
CHSE ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ । ଏହାଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ସ୍ତରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ।
ଛାତ୍ରୀ ସିମରନ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ବୁଝା ନ ପଡ଼ିଲେ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସହଜରେ ଶିଖି ପାରିବା ।"
ଛାତ୍ରୀ ରୋଶନି ସାବତ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଡରିଥାନ୍ତି । କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଆସିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବହୁ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ । ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ । "
"ପୂର୍ବରୁ ଏଆଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ" କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ମମତା କୁମାରୀ ପାଢ଼ୀ ।
ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସଫଳ ହେବେ:
ବିଜେବି କଲେଜର ଅଧକ୍ଷ ରଞ୍ଜନ ବଳ କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ଅନଲାଇନରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଜାଣିବେ । ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ କିଭଳି ଓ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ କଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିବେ ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରହିଛି । AIରେ ଭଲ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ମିଳିପାରିବ । କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଲଗଇନ କରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ବହୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେବେ ଉପକୃତ:
CHSEର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମୃଣାଳ କାନ୍ତି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ହିଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଜାଣିହେବ । ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଏବଂ ଘରୋଇ କୋଚିଂକୁ ଯାଇପାରୁ ନ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଯେତେ ରିମୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୁବିଧାରେ ମିଳିପାରିବ ।"
ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ:
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାମାନେ ଏଆଇ(AI) ବ୍ୟବହାର କରି କିଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବେ ସେନେଇ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଯେଭଳି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଭଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏନେଇ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ।"
