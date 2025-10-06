ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମଫିଲପ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା CHSE, 20ରୁ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଫର୍ମଫିଲପ
CHSE ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତ ୨ ଫର୍ମ ପୂରଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା । ଶେଷ ତାରିଖ ଏବଂ ଜରିମାନା ଜାଣନ୍ତୁ ।
Published : October 6, 2025 at 10:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ । ଏନେଇ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲପ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି ସିଏଚଏସଇ । କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ସମେତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା । ତେବେ ଜଣାନ୍ତୁ କେଉଁ ତାରିଖରେ ହେବ ଫର୍ମ ଫିଲପ ?
କେବେ ହେବ ଫର୍ମ ଫିଲପ-
ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ-
ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମଫିଲପ୍ ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା CHSE । ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ଭିତରେ ଭରିବେ ଫର୍ମ । ତେବେ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନରେ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରୁ ୧୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କରିବେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ । ୬ ଶହ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ରେ ନଭେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରୁ ୧୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ଭରିପାରିବେ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ-
ସେହିଅପରି ଭାବରେ ଏକ୍ସରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖରୁ ୨୫ ତାରିଖ ଭିତରେ ଫର୍ମ ଭରିବେ । ତେବେ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନରେ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରୁ ୧୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କରିବେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ । ୬ ଶହ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ରେ ନଭେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରୁ ୧୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ଭରିପାରିବେ ଏକ୍ସ- ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଫି ରହିବ ୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଏନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଵଚ୍ଚତାର ସହିତ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଡାକଡି ଭାବରେ କରାଯିବ । ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିବ ।"
ଏପଟେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଫର୍ମ ଫିଲପରେ ଜଣା ପଡିବ କେତେ ପିଲା ନାମଲେଖାଇଥିଲେ ଓ କେତେ ପିଲା ମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲପ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡିବ । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡ୍ରପ ଆଉଟକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।
