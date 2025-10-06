ETV Bharat / state

ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମଫିଲପ୍‌ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା CHSE, 20ରୁ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଫର୍ମଫିଲପ

CHSE ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତ ୨ ଫର୍ମ ପୂରଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା । ଶେଷ ତାରିଖ ଏବଂ ଜରିମାନା ଜାଣନ୍ତୁ ।

CHSE announces Plus-2 form fill-up schedule
CHSE announces Plus-2 form fill-up schedule (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 6, 2025 at 10:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ । ଏନେଇ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲପ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି ସିଏଚଏସଇ । କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ସମେତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା । ତେବେ ଜଣାନ୍ତୁ କେଉଁ ତାରିଖରେ ହେବ ଫର୍ମ ଫିଲପ ?



କେବେ ହେବ ଫର୍ମ ଫିଲପ-

ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ-
ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମଫିଲପ୍‌ ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା CHSE । ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ଭିତରେ ଭରିବେ ଫର୍ମ । ତେବେ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନରେ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରୁ ୧୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କରିବେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ । ୬ ଶହ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍‌ରେ ନଭେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରୁ ୧୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ଭରିପାରିବେ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।

CHSE announces Plus-2 form fill-up schedule
CHSE announces Plus-2 form fill-up schedule (ETV Bharat Odisha)



ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ-
ସେହିଅପରି ଭାବରେ ଏକ୍ସରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖରୁ ୨୫ ତାରିଖ ଭିତରେ ଫର୍ମ ଭରିବେ । ତେବେ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନରେ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରୁ ୧୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କରିବେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ । ୬ ଶହ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍‌ରେ ନଭେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରୁ ୧୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ଭରିପାରିବେ ଏକ୍ସ- ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଫି ରହିବ ୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଯୋଡି ହେଲା ଦୁଇ ନୂଆ ବିଷୟ...କଣ ରହିବ ମାର୍କିଂ ପ୍ରଣାଳୀ


ଏନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଵଚ୍ଚତାର ସହିତ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଡାକଡି ଭାବରେ କରାଯିବ । ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିବ ।"

CHSE announces Plus-2 form fill-up schedule
CHSE announces Plus-2 form fill-up schedule (ETV Bharat Odisha)



ଏପଟେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଫର୍ମ ଫିଲପରେ ଜଣା ପଡିବ କେତେ ପିଲା ନାମଲେଖାଇଥିଲେ ଓ କେତେ ପିଲା ମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲପ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡିବ । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡ୍ରପ ଆଉଟକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

For All Latest Updates

TAGGED:

FORM FILL UP CHSE EXAM ANNUAL EXAM 2026HIGHER SECONDARY EDUCATIONଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମଫିଲପ୍‌PLUS TWO FORM FILL UP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.