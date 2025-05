ETV Bharat / state

ଚିଟଫଣ୍ଡ ଫାଇଲ ଗାଏବ; ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ 'ମିସିଂ' କହିଲେ ମନମୋହନ, ଜମାକାରୀ ପାଇବେ ତ ଟଙ୍କା ? - CHIT FUND PAPER CONTROVERSY

CHIT FUND PAPER CONTROVERSY ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 20, 2025 at 7:39 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 8:01 PM IST 5 Min Read

ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ କହିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକତା ନାହିଁ । ଇତିହାସକୁ ପଢନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ । ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ । ବିଧାନସଭାରେ କିଛି ତଥାକଥିତ ନେତା ବିରୋଧ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଆଇନାରେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ । ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ କହିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକତା ନାହିଁ । ଇତିହାସକୁ ପଢନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ । ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ । ବିଧାନସଭାରେ କିଛି ତଥାକଥିତ ନେତା ବିରୋଧ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଆଇନାରେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ । ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା । ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ବିରୋଧରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ । ପରେ କେବଳ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡ଼ି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ସରକାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧ କରୁଥଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି । 11.25 ଲାଗୁ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଥିଲା, କାହିଁକି କରୁନଥିଲେ? ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । କେବଳ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କରିଛନ୍ତି । କିଛି କରିନାହାନ୍ତି । ପଛୁଆ ବର୍ଗ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଘୋଷଣା ବି କଲେ ନାହିଁ । କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଲମ୍ବା ସରକରରେ ରହିଲେ ତଥାପି କଲେ ନାହିଁ । କରିବାର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନଥିଲା । 27 ପ୍ରତିଶତ ନହେଲେ ଲାଗୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ କହୁଥିଲେ।



ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଲୋକ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସରକାରରେ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କଲେ ନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ପାଳନ ହେବ । କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସାଂସଦରେ ଦିକ୍ଷାନ୍ତ ଭାଷଣ କରିଥିଲେ । ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୃହକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ । ବିରୋଧୀ ନିଜ ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଛି । ଆଗ ଇତିହାସ ପଢନ୍ତୁ। ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ କହି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରର କହିଥିଲୁ, ସବୁ ପୂରଣ କରିବୁ ।



ଯେଉଁ ଓକିଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା କୋର୍ଟରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ । 18ରୁ 35 ବର୍ଷ 70 ଭାଗ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା । ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା । ଆଜି ଯାହା କହୁଛି, ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଓ ନୈତିକ ସାହସ ସହ କହୁଛି । ପ୍ରତାରଣା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ରାଜନୀତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିବା ଦରକାର । ଦ୍ଵନ୍ଦ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରିନି ହେଲେ 21ରୁ 11 ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ହେଲାଣି । । ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ 21ରୁ 21 ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ହେବ । ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣକୁ ହଜମ କରିପରନାହନ୍ତି । କେମିତି କ୍ଷମତାରୁ ଚାଲିଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଓଭରରୁ ବାହାରି ପାରୁନି । ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସାଧନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ । ସେମାନେ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ।

ବିଜେଡ଼ି ନ୍ୟାରେଟିଭ କରୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କେହି କ୍ଷମତା ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଏବେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିକୁ ନିଦ ନାହିଁ । କେମିତି କ୍ଷମତାରୁ ଚାଲିଗଲୁ । ବିଜେଡ଼ି ବିଫଳ ହେବ, ଯାହା କହୁଛି । ଦାୟିତ୍ବବାନ ସରକାରୀ ଦଳ ଭାବେ ଲୋକ ବିଜେପିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଯାହା ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ । ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ କାମ କରିବ । ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ । ଯେତେ ବିରୋଧ ହେଲେ ବି ସବୁ କାମ କରିବୁ । ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ବାହାରେ ବି ଅନେକ କାମ କରାଯିବ । ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିବୁ, ସଂଶୋଧନ କରିବୁ , କ୍ରିୟାନ୍ଵାୟନ କରିବୁ । ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି ଏଭଳି କରିଥିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁ କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ । ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ।



ମେଡିକାଲ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଶିକ୍ଷା, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 11.25 ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ସବୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ । ଦଳ ଓ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଯିବ । 2024 ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରର ବିଜେପି ଯାହା କହିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସରକାର ହେବାର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 54 ପ୍ରତିଶତ । 27 ପ୍ରତିଶତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ବି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି 22.25 ଓ ଜାତିର 16.20 । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 11.25 ଓବସିଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2018 ମସିହାରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥିଲେ । ଓବିସି କମିଶନ ଆଗରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ନଥିଲା । ଯାହାକୁ ମୋଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲେ । ସମାଜର ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋନଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ତର ଦେବା ଲାଗି ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା, ତାହା କରାଗଲା । ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ମିଳିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ।

କାଉଣ୍ଟର କଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ- ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଖୁସି ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ଡାକରାକୁ ବିଜେପି ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ରରେ 11 ବର୍ଷ ଶାସନ୍ କରିଥିଲେ ବି ପଛୁଆବର୍ଗକୁ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । UG ,PG ରେ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡୁଛି। ସେଠାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାର ମାନେ କଣ। ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କୁହନ୍ତୁ, କ୍ୟାବିନେଟ ସରିଗଲା, ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ସରିଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସରିଗଲା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଲେନି । ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବୁ। କେବେ ଦେବେ। ଆଇନର ଜାଲରେ ଆମ ସରକାର ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଅନେକ କାମ କରିପାରି ନାହୁଁ । ନୂଆ ସରକାର କରୁନାହାଁନ୍ତି କିଏ ମନା କଲା ।" ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: "ଆମ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହେବ । ପୂର୍ବ ସରକାର କଣ କରିଛନ୍ତି କଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଧିରେ ଧିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କାଗଜ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି । ସଂଗ୍ରହ ଶେଷ ହେଲେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ," ବୋଲି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍- ପୁଣି କିଛିଦିନ ବିରତି ପରେ ଉଠିଲା ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣା । ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ଯେ ଯଦି ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ପଇସା ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ । ହେଲେ ସରକାରକୁ ବର୍ଷେ ବିତାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ଜମାକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ବଡ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ଚିଟ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେଇ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ବିସ୍ପୋରକ ବୟାନ- "ଆମ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଚିଟ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହେବ । ପୂର୍ବ ସରକାର କଣ କରିଛନ୍ତି କଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଧିରେ ଧିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଚିଟ ଫଣ୍ଡ କାଗଜ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି, ସଂଗ୍ରହ ଶେଷ ହେଲେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ଆମେ ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଚିଟ ଫଣ୍ଡ କାଗଜ ପତ୍ର ବୁହା ହେଉଥିଲା ସେକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଆମେ ସିଆଇଏସଏଫ ଲଗାଇ ବନ୍ଦ କଲୁ । ସରକାର ଏବେ ଚିଟ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ 40 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଟ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସା ଦିଆଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ଚିଟ ଫଣ୍ଡ କାଗଜ ପତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ- ତେବେ ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି କି ଚିଟ ଫଣ୍ଡ କାଗଜ ପତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ । ଚିଟ ଫଣ୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି । ଏହା ପରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ବିଜେପିକୁ ଘେରିଲା ବିଜେଡି- "ସେହିପରି ଚିଟଫଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନମୋହନଙ୍କୁ କଡା ଜବାବ ଦେଲା ବିଜେଡି । କାଗଜ ନମିଳିବା କହି ସରକାର ତାଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଇଡି ସିବିଆଇ ଲଗାଇ ତଦନ୍ତ କରି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କାଗଜ ପାଉନାହାଁନ୍ତି । ଏହା ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଥିଲା । ନିଜ କାନ୍ଧରୁ ଜୁଆଳି ଖସାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସବୁ କଥାରେ 24 ବର୍ଷକୁ ଦୋଷ ହେଲେ ହେବନି । କେତେଦିନ ଆଉ 24 ବର୍ଷ କଥା କହିବ । ଯାହା କରିପାରୁଛ ତାକୁ ନେଇ ବାହାବା ନେଉଛ ଆଉ ନକରିପାରିଲେ 24 ବର୍ଷକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛ । ଏବେ ସେମାନେ ସରକାରରେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କାଗଜ ଖୋଜିବା ଦାୟିତ୍ଵ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଖୋଜନ୍ତୁ," ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତା ଧୃଵ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମୋହନ ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ; କେବେ ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇବେ ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ? - CHIT FUND SCAM

ବିଜେପି-ବିଜେଡି ବ୍ଲେମ୍ ଗେମ୍ ଆରମ୍ଭ- ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ କହିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକତା ନାହିଁ । ଇତିହାସକୁ ପଢନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ । ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ । ବିଧାନସଭାରେ କିଛି ତଥାକଥିତ ନେତା ବିରୋଧ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଆଇନାରେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ । ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ କହିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକତା ନାହିଁ । ଇତିହାସକୁ ପଢନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ । ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ । ବିଧାନସଭାରେ କିଛି ତଥାକଥିତ ନେତା ବିରୋଧ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଆଇନାରେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ । ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା । ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ବିରୋଧରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ । ପରେ କେବଳ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡ଼ି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ସରକାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧ କରୁଥଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି । 11.25 ଲାଗୁ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଥିଲା, କାହିଁକି କରୁନଥିଲେ? ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । କେବଳ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କରିଛନ୍ତି । କିଛି କରିନାହାନ୍ତି । ପଛୁଆ ବର୍ଗ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଘୋଷଣା ବି କଲେ ନାହିଁ । କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଲମ୍ବା ସରକରରେ ରହିଲେ ତଥାପି କଲେ ନାହିଁ । କରିବାର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନଥିଲା । 27 ପ୍ରତିଶତ ନହେଲେ ଲାଗୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ କହୁଥିଲେ।



ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଲୋକ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସରକାରରେ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କଲେ ନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ପାଳନ ହେବ । କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସାଂସଦରେ ଦିକ୍ଷାନ୍ତ ଭାଷଣ କରିଥିଲେ । ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୃହକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ । ବିରୋଧୀ ନିଜ ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଛି । ଆଗ ଇତିହାସ ପଢନ୍ତୁ। ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ କହି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରର କହିଥିଲୁ, ସବୁ ପୂରଣ କରିବୁ ।



ଯେଉଁ ଓକିଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା କୋର୍ଟରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ । 18ରୁ 35 ବର୍ଷ 70 ଭାଗ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା । ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା । ଆଜି ଯାହା କହୁଛି, ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଓ ନୈତିକ ସାହସ ସହ କହୁଛି । ପ୍ରତାରଣା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ରାଜନୀତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିବା ଦରକାର । ଦ୍ଵନ୍ଦ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରିନି ହେଲେ 21ରୁ 11 ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ହେଲାଣି । । ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ 21ରୁ 21 ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ହେବ । ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣକୁ ହଜମ କରିପରନାହନ୍ତି । କେମିତି କ୍ଷମତାରୁ ଚାଲିଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଓଭରରୁ ବାହାରି ପାରୁନି । ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସାଧନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ । ସେମାନେ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ।

ବିଜେଡ଼ି ନ୍ୟାରେଟିଭ କରୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କେହି କ୍ଷମତା ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଏବେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିକୁ ନିଦ ନାହିଁ । କେମିତି କ୍ଷମତାରୁ ଚାଲିଗଲୁ । ବିଜେଡ଼ି ବିଫଳ ହେବ, ଯାହା କହୁଛି । ଦାୟିତ୍ବବାନ ସରକାରୀ ଦଳ ଭାବେ ଲୋକ ବିଜେପିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଯାହା ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ । ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ କାମ କରିବ । ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ । ଯେତେ ବିରୋଧ ହେଲେ ବି ସବୁ କାମ କରିବୁ । ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ବାହାରେ ବି ଅନେକ କାମ କରାଯିବ । ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିବୁ, ସଂଶୋଧନ କରିବୁ , କ୍ରିୟାନ୍ଵାୟନ କରିବୁ । ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି ଏଭଳି କରିଥିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁ କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ । ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ।



ମେଡିକାଲ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଶିକ୍ଷା, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 11.25 ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ସବୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ । ଦଳ ଓ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଯିବ । 2024 ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରର ବିଜେପି ଯାହା କହିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସରକାର ହେବାର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 54 ପ୍ରତିଶତ । 27 ପ୍ରତିଶତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ବି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି 22.25 ଓ ଜାତିର 16.20 । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 11.25 ଓବସିଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2018 ମସିହାରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥିଲେ । ଓବିସି କମିଶନ ଆଗରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ନଥିଲା । ଯାହାକୁ ମୋଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲେ । ସମାଜର ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋନଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ତର ଦେବା ଲାଗି ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା, ତାହା କରାଗଲା । ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ମିଳିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ।

କାଉଣ୍ଟର କଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ- ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଖୁସି ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ଡାକରାକୁ ବିଜେପି ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ରରେ 11 ବର୍ଷ ଶାସନ୍ କରିଥିଲେ ବି ପଛୁଆବର୍ଗକୁ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । UG ,PG ରେ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡୁଛି। ସେଠାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାର ମାନେ କଣ। ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କୁହନ୍ତୁ, କ୍ୟାବିନେଟ ସରିଗଲା, ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ସରିଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସରିଗଲା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଲେନି । ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବୁ। କେବେ ଦେବେ। ଆଇନର ଜାଲରେ ଆମ ସରକାର ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଅନେକ କାମ କରିପାରି ନାହୁଁ । ନୂଆ ସରକାର କରୁନାହାଁନ୍ତି କିଏ ମନା କଲା ।" ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : May 20, 2025 at 8:01 PM IST