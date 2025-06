ETV Bharat / state

Published : June 19, 2025 at 7:55 AM IST | Updated : June 19, 2025 at 8:46 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଡାଇରିଆକୁ ନେଇ ଫୋକସରେ 3 ଜିଲ୍ଲା । ଆଜି ଯାଜପୁର, କଟକ ଓ ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ । ଏହି ଟିମ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପର ସମୀକ୍ଷା ସହ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଡାଇରିଆ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱିତ ଓ ଏକାଭୀମୁଖୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଡାଇରିଆ ମୁକାବିଲା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ସେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା । ଡାଇରିଆ ମୁକାବିଲାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା: odisha diarrhea situation review meeting (ETV BHARAT ODISHA) ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାଇରିଆ ମୁକାବିଲାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସଂପର୍କ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କମିଶନର, ପଂଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ କମିଶନର, ପୂର୍ତ୍ତ, ଗଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କମିଶନର, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ କମିଶନରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥିତି ସଂପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ବିଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ, ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ରାପିଡ ଆକ୍ସନ ଟିମର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସ୍ଥିତି ଓ ପରାମର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଜଳକୁ ଫୁଟାଇ ବା ହାଲୋଜେନ ଟ୍ୟାବଲେଟ ପକାଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ: odisha diarrhea situation review meeting (ETV BHARAT ODISHA)

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଶାସନ ସଚିବ ଅଶ୍ୱତୀ ଏସ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ତିନୋଟି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଡାଇରିଆ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୂଷିତ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ପ୍ରତି ଜଳ ଉତ୍ସକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ସଠିକ ଭାବେ ବିଶୋଧିତ ଏବଂ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ଥଣ୍ଡା କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଅଗଭୀର ନଳକୂପ, ଖୋଲାକୁପ ଆଦିର ଜଳ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହା ଦୂଷିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏସବୁ ଜଳକୁ ଫୁଟାଇ ବା ହାଲୋଜେନ ଟ୍ୟାବଲେଟ ପକାଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ପାନୀୟ ଜଳ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ:

ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗତକାଲି 25ଟି ଜଳ ନମୁନା ଓ 20ଟି ସ୍ଥାନରୁ ଖାଦ୍ୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । 35ଟି ହୋଟେଲ, ଢାବା ଓ ୱାଟର ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଦିରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କଟକ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କେଉଁଝର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ପାନୀୟ ଜଳ ସ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଜନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକର ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । odisha diarrhea situation review meeting (ETV BHARAT ODISHA)

ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ‘ବିକାଶ ବାହନ’ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି:

ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ‘ବିକାଶ ବାହନ’ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି: ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପୌର ପରିଷଦରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ‘ବିକାଶ ବାହନ’ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି । ବୁଧବାରରୁ ‘ବିକାଶ ବାହନ’ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂଚାର ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇଜାର ନିରାକରଣ ନେଇ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜଳ ସାଥୀଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ତତ୍ପର କରାଯିବ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜଳ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଜଳସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଇଇସି ସାମଗ୍ରୀ ଜରିଆରେ ହଇଜା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ।



ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାଇରିଆ ମୁକାବିଲା ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି : ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଡିନ ଓ ମେଡିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟମାନେ ଭିସି ଜରିଆରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବୈଠକରେ ଡାଇରିଆ ସଂକ୍ରମିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ଗୁରୁବାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ କଟକ, ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ ।

ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟାପିଛି ଡ଼ାଇରିଆ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଅଶ୍ୱସ୍ତି ଏସ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଗସ୍ତ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ । ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟାପିଛି ଡ଼ାଇରିଆ ମତ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ । ସମସ୍ତ ଜଳ ଉତ୍ସର ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଟିମ । ପ୍ରତି 3 ଦିନରେ ରିପିଟ ହେବ ବିଶୋଧନ । ରୋଗୀଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତଦାରଖ ହେବ । 5 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାଇରିଆ ମାମଲା ନଜରକୁ ଆସୁଛି । ଏହା ସହ ବାକି 25 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଡିନ, ପ୍ରିନ୍ସପାଲ, ସୁପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ।

ଆଜି 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ:

ଗୁରୁବାର ଠାରୁ 3 ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର, କଟକ ଓ ଭଦ୍ରକକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ ଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଠନ ହେବ କୋର ଟିମ । ଟିମର ଆବାହକ ରହିବେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ । ଟିମରେ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପଂଚାୟତି ରାଜ, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ । ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଡିନ, ପ୍ରିନ୍ସପାଲ, ସୁପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ରହିବେ । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଟିମ ଓ ଜିଲ୍ଲାର କୋର ଟିମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନାଲିସିସ କରିବେ । ତା'ପର ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । SCB କୁ ବାହାରୁ ରୋଗୀ ଆସୁଥିବାରୁ ଫୋକସରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ।



100 ଟି ସାମ୍ପୁଲରୁ 16 ଟି ରେ କଲେରା ପଜେଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମିତ ରହିଛି କଲେରା । କିଛି ସାମ୍ପୁଲରେ ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି । ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଥିବାରୁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ବିଶୋଧନ ହେବ ପାଣି । ଏନେଇ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବୁଧବାର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଦେଇଛି । ହଷ୍ଟେଲ ଓ ସ୍କୁଲରେ ସଫା ହେବ ପାଣି ଟାଙ୍କି । ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଗୁଣ ବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ହେବ । ପିଲାଙ୍କ ହାତ ଧୂଆ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ । ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ବଢିନାହିଁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା । ସ୍ଥିର ରହିଛି ସଂଖ୍ୟା । ସାମାନ୍ୟ ମାମଲା ସବୁ ଆସୁଛି । ଲୋକେ ଘରେ ନରହି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ନାଁହୁ । ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନା ନଆସିବା ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଅଶ୍ୱସ୍ତି ଏସ ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆ ଆଡ଼ମିସନ ପ୍ରାୟ 300 ଥିଲା । ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ ସହ ରାଜ୍ୟ ଟିମ ମିଶି ଅଡିଟ କରୁଛନ୍ତି । ଡାଇରିଆ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ନା ଅନ୍ୟ କଣ କାରଣ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା 10 ଟି ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ବୁଧବାର ଆଉ 2ଟି ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଡିଟ ପାଇଁ ଯାଇଛି । ଏହା ଛଡା ଆଉ 3 ଟି ଡାଇରିଆ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି କହିଛି । ସମସ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି ।

କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ନିଲମ୍ବିତ:



କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣାର ଡାକ୍ତର ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପଂଚାୟତିରାଜ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସହ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ଡ଼ାଇରିଆକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନ କରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଫିଲଡ଼ ଲେବଲରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ କର୍ମଚାରୀ । ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗର RWSS ର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଜଳ ଉତ୍ସକୁ ବୁଲି ଦେଖିବେ । ଡ଼ାଇରିଆ ସଚେତନତା କ୍ୟାମ୍ପନରେ ଯୋଗଦେବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିବ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଯାଜପୁରରେ ଆଉ 16 ହଇଜା ପଜିଟିଭ, ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 6କୁ ବୃଦ୍ଧି - JAJPUR CHOLERA UPDATE ରାଜ୍ୟରେ ଡାଇରିଆ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ; ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 11 ଛୁଇଁଲା, ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : June 19, 2025 at 8:46 AM IST