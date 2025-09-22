ETV Bharat / state

ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଜାଣନ୍ତୁ, ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କହିଲେ

ବଳଙ୍ଗା ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

Odisha Assembly
Odisha Assembly (Etv Bharat)
ETV Bharat Odisha Team

September 22, 2025

Updated : September 22, 2025 at 5:02 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୀର୍ଘଦିନର ନୀରବତା ପରେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି । ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ଏହି ବୟାନ ଅନୁସାରେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡିତା ନିଜେ ନିଜ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।

ଆଜି ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ବଳଙ୍ଗା ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ପୀଡିତା ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ କି ? ଅନ୍ୟ କେହି ସାକ୍ଷୀ ନଥିବା ଜାଣି ପୋଲିସ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କି ?

ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ବିରୋଧୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ । ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ୨୦୨୫ , ଜୁଲାଇ ୧୯ ତାରିଖରେ ,ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ନୂଆ ଗୋପାଳପୁର ନିବାସୀ ହିମତ ଅଲିଙ୍କ ପତ୍ନୀ (ପିଡିତାଙ୍କ ମାଆ) ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, କିଛି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବଳପୂର୍ବକ ନଦୀ କୂଳକୁ ନେଇ କିରୋସିନ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏହି ଆଧାରରେ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ୧୬୨/୨୦୨୫ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରା ଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୀଡିତା ଝିଅକୁ ପୋଡି ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପିପିଲି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ ଓ ସେହି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMSକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ ୨୦୨୫, ଜୁଲାଇ ୨୦ରେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ AIIMSକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ AIIMSରେ ପ୍ରାୟ ୧୪ ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବାବେଳେ,୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ South District Court No-37, Saket, New Delhi ଧାରା ୧୮୩ BNSS ଅନୁଯାୟୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହିତ AIIMSର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ଜମାନବନ୍ଦୀରେ ପୀଡିତା କହିଲେ ଯେ, ସେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ।


ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ସୂଚନା ଥାଉ କି , ବଳଙ୍ଗା ପୀଡିତାଙ୍କ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା । ବାଲେଶ୍ୱର ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ପରେ ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ । ବଳଙ୍ଗାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜାଳିଦେବା ଘଟଣା ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତାର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟୁଇଟ କରିଥିଲେ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ, “ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅପରାଧୀମାନେ ସାହସୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି । ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସରକାରୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି । କ’ଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ? ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ? ଓଡିଶାର ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।" ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ସେ ସମୟରେ ଏମ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟ ଆଗରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପୂର୍ବରୁ ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅନ୍ୟ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିବା କହିଥିଲା ପୋଲିସ-

ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ଏକ୍ସ ସାଇଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ରଖିଥିଲା । ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅନ୍ୟ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିବା ଟ୍ବିଟ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ କହିଥିଲା, "ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି । ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।"

ରାଜନୀତି ନ କରିବାକୁ ଅପିଲ୍‌ କରିଥିଲେ ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା

ପୀଡିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜନୀତି ଆହୁରି ତେଜିଥିଲା । ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜିକୁ ଦେଖି ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗେ ରାଜନୀତି ନ କରିବାକୁ ଅପିଲ୍‌ କରିଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ସେ ନିବେଦନ କରି କହିଥିଲେ, ‘ଝିଅ ପାଇଁ ସରକାର ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରିବା କଥା କରିଛନ୍ତି । ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଝିଅ ନାହିଁ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ନେଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ନକରି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ । ତା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଉ ।’

ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରକୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା ବିଜେଡ଼ି । 7ଦିନ ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଗଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତି ଦାବି କରିଥିଲା । ସେହିପରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଜାଳିଦେବା ଘଟଣାରେ କାହାରି ସଂପୃକ୍ତି ନ ଥିବା ପୋଲିସର ଟ୍ବିଟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା ।ଏହା ପରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

