ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବ 7ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ଓ 16ଟି ଏନ୍ଏସି; ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ମଞ୍ଚରୁ ନୂଆ NAC ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 16ଟି ନୂଆ NAC ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 7ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯେପରିକି, ବଲାଙ୍ଗିର, ବରଗଡ଼, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମଯୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର 16ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରାୟାଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ସ୍ଥାନକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
16ଟି ନୂଆ NAC ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି-
ଲୋଇସିଂହା, ସୋହେଲା, ସାଲେପୁର, ବଡମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, ଗନ୍ଦିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ପାତ୍ରପୁର, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ନର୍ଲା, ଟାଙ୍ଗୀ, ବୋରିଗୁମା, କପ୍ତିପଦା, ଯଶିପୁର, ଜୟପାଟଣା, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର
ଘୋଷିତ 7ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି-
ଆସ୍କା, ଭଞ୍ଜନଗର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, କରଞ୍ଜିଆ, ବୌଦ୍ଧ, ଛତ୍ରପୁର, ପୋଲସରା
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ 16 ତାରିଖରେ 12ଟି ନୂଆ ଏନଏସି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 7 ଜିଲ୍ଲାର 12ଟି ଏନଏସି ନେଇ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାଳଲହଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୀରମହାରାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ସିମୁଳିଆ ଏବଂ ବସ୍ତା, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟୀ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଓ ଚିତ୍ରଡା, ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ବିଷମକଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାମରା ଓ ରେଙ୍ଗାଲୀ ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ତିହିଡି ଏବଂ ଧୁସୁରିରେ ଏନଏସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଲୋକଙ୍କ ଦାବି, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା, ବିକାଶ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ନୂଆ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ 2024 ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ଓ ଏନଏସି ଗଠନ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ 57ଟି ନୂଆ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବା ଏନଏସି ଗଠନ ଲାଗି ନବୀନ ସରକାର 2024 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସରକାର ତଲବ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିନଥିବାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା। ତଥ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ 23 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତାଗିଦ କରିଥିଲା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ସେହିପରି 5ଟି ଏନଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟିକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ 5 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ବିଭାଗ।
