ପୁରୀ: ସରିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ତଥା ରଥଯାତ୍ରା । ରଥରୁ ଶ୍ରୀଜିଉମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରିସାରିଛନ୍ତି । ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା । ରଥ ତ୍ରୟ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିବା ବେଳେ ତିନି ରଥ ଭଙ୍ଗା ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ପରେ ତିନି ରଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ । ରଥରୁ ବାହାରିଥିବା କାଠକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷ ଶାଳାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଜାଳେଣି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ରଥର କଳସ, ଓଲୋଟ ସୁଆ, ଘୋଡ଼ା, ସାରଥୀ, ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ରଖିଥାଏ । ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଘୋଡ଼ା, ସାରଥୀ, ଓଲୋଟ ସୁଆ, ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ତିନି ରଥରେ ଲଗାଯାଇଥିଏ ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ପରେ ତିନି ରଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ । ହେଲେ ଘୋଡ଼ା, ସାରଥୀ, ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବାଦେବୀ, ଓଲୋଟ ସୁଆକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଏ । କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳେବରରେ ଏହି ଘୋଡ଼ା, ସାରଥୀ, ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବାଦେବୀ, ଓଲୋଟ ସୁଆକୁ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ସହ ପାତାଳୀ କରାଯାଏ । ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ସହ ନୂଆ ଘୋଡ଼ା, ସାରଥୀ, ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବାଦେବୀ, ଓଲୋଟ ସୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ । ତେବେ ରଥ ଚକ, ଗୁଜ, ଆସୁଆରି, ପ୍ରଭାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥାଏ । ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ରଥ ଚକ ସହ ରଥର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଗୋଟିଏ ଚକ ଦାମ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା-
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଗୋଟିଏ ଚକ ଦାମ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥର ଚକ ଦାମ ୨ ଲକ୍ଷ, ଦେବୀ ଦଳନ ରଥର ଚକ ଦାମ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ରଥର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଜ ୧୫୦୦୦ ଟଙ୍କା, ଅସୁଆରି ୧୫୦୦୦ ଟଙ୍କା, ଓ ପ୍ରଭା ୨୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ତିନି ରଥର ତିନୋଟି ଚକର ଦାମ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜ ମାନ କରିଥିବା ରଥ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର । ଏଣୁ ରଥ ଭଙ୍ଗା ଯିବା ପରେ ରଥର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, କାଠ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ୩ଟି ରଥ କାଠରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ନୂତନ ଭାବେ ତିଆରି ହୁଏ । ପୁରୁଣା ରଥ ରଖିବା ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ । ଶ୍ରୀଜିଉ ତିନିଟି ରଥ ପାଇଁ ମୋଟ ୮୬୫ ଖଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଦଶପଲ୍ଲା, ଭଞ୍ଜନଗର, ଘୁମୁସର ଆଦି ବନଖଣ୍ଡରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ଧଉରା, ଅସନ, ଫାଶୀ, ସିମିଳି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାଠ ଅଣାଯାଇ ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ।
ରଥ ନିର୍ମାଣ ତଳୁ ହୋଇଥାଏ, ରଥ ଭାଙ୍ଗା ଉପରୁ ହୋଇଥାଏ-
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭୋଇ ସେବକ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ପରେ ତିନି ରଥର ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ତଳୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳେ ରଥ ଉପରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ରଥ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଅଁଳା, ଓଲୋଟ ସୁଆ, କଳସକୁ ଖୋଲିଥାଉ। ତିନି ରଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ୧୨ ଦିନ ରୁ ୧୫ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଭୋଇ ସେବକ ମାନେ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରଥ ରୁ ବାହାରିଥିବା କାଠକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜାଳେଣି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତେବେ ତିନି ରଥର ଚକ, ଗୁଜ, ପ୍ରଭା, ଆସୁଆରି ଏହାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କାଢି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇଥାଉ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଥିବା ରଥ ଗୋଦାମ ଘରେ ରଥ ସାରଥୀ, ଘୋଡ଼ା, ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବାଦେବୀ, ଓଲୋଟ ସୁଆ, ଅଁଳାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଏ । ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନବ କଳେବର ବର୍ଷ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ । ଏହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ।"
ରଥ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି-
ତିନି ରଥର ତତ୍ତ୍ଵବଧାରକ ସୁଦର୍ଶନ ମେକାପ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ରଥ ଭଙ୍ଗାଯିବ ପରେ ଯେଉଁ କାଠ ବାହାରେ ତାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନଦିନ କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଜାଳେଣି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ରଥର ଗୁଜ, ଅସୁଆରୀ, ପ୍ରଭା, ଚକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ । ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବାକୁ ହୁଏ । ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିବା ପରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ତେବେ ରଥ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି । ରଥ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯିଏ ନେବେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯେଉଁଠି ରଥ ଚକ ଅବା ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯିବା ସେଠାରେ ଆମିଷ କାରବାର ହେବ ନାହିଁ । ସେ ରଥ ଚକ ସହ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ । ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ପାରିବେ । ଏନେଇ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ । ତେବେ ରଥ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବେ । ଚଳିତବର୍ଷ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକ ଦାମ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା - PURI RATH YATRA
ରଥ କାଠକୁ ଘରେ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଗୃହର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ !
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚୂନରା ସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ତିନି ରଥରେ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏହି ରଥରେ ଶ୍ରୀଜିଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତିନି ରଥକୁ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ । ରଥ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ପରେ ଏହି ତିନି ରଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ରଥ କାଠକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷରେ ଜାଳେଣି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆବେଗ ଥାଏ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥର କାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ରଥ କାଠକୁ ଘରେ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଗୃହର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ନିଜ ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ୟବସାୟୀକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଘରେ ତିନି ରଥର କାଠ କୁ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ରଖିଥାନ୍ତି । ଦିନ କୁ ଦିନ ଏହାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକର ମୂଲ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦର ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ରଥ ଭଙ୍ଗାଯିବ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଇ ସେବକ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ବାଡେଇ ରଥକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ପ୍ରଥମେ ଦେବ ଦଳନ ରଥ ଭଙ୍ଗାଯାଏ । ପରେ ତାଳଧ୍ଵଜ ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭଙ୍ଗାଯାଏ ।"