କେନ୍ଦ୍ରର କାଶ ଔଷଧ ପରାମର୍ଶ; ତତ୍ପର ରାଜ୍ୟ ଭେଷଜ ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କଫ୍ ସିରପ୍
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଫ୍ ସିରପ୍ ଖାଇ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
Published : October 4, 2025 at 7:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଫ୍ ସିରପ୍ ଖାଇ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତାମିଲନାଡୁରୁ ଓଡ଼ିଶା ସହ 4ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲା ଏହି କଫ୍ ସିରପ୍। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଘଟଣା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସତର୍କତା ମୂଳକ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଭେଷଜ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ମାମିନା ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପୁଡୁଚେରୀ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହି କଫ୍ ସିରପ୍ ଆସିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼କୁ 130ଟି କଫ୍ ସିରପ୍ ଆସିଥିଲା। ମାତ୍ର ହୋଲସେଲରେ ହିଁ ଆମେ ଫର୍ମ 15 ଆଧାରରେ ସେସବୁ ଔଷଧକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦେଇଛୁ। ସେ ଔଷଧ କେଉଁଠାରେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇନି କି କେହି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ନାହାନ୍ତି କି ସେବନ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ଏଲୋପାଥିକ ଡ୍ରଗର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଏହି ଡ୍ରଗରେ ଡାଇଥେଲ ଗାଏକୋଲ ରହୁଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ଆଡଭାଇଜାରୀ ମୁତାବକ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରିକ୍ୟୁସନ ନେଇଛୁ। ଏନେଇ ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର କେମିଷ୍ଟ ଏବଂ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଭେଷଜ ନିୟନ୍ତ୍ରକ।
ଏହା ସହ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ତାମିଲନାଡୁରୁ ଓଡ଼ିଶା ସହ 4ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲା ଏହି କଫ୍ ସିରପ୍। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଘଟଣା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସତର୍କତା ମୂଳକ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ଲୋକଲ ମାନ୍ୟୁଫାକ୍ଚର କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ନିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କଫ୍ ସିରଫକୁ ନେଇ କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତାହାସହ ଆମେ ଟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ ସହାୟତାରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଏହା ଆଗକୁ ରହିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଭେଷଜ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ମାମିନା ପଟ୍ଟନାୟକ।
ଏନେଇ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷାଜ୍ଞ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଯେ, "ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟାକ ଯେ କଫ୍ ସିରପ୍ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆଲର୍ଜି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏପଟେ କଫ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ କଫ୍ପ ସିରପ୍। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି କଫ୍ ସିରପ୍ ଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ନିମୋନିଆ ଓ ଭାଇରାଲ କରେଇଦେଇଥାଏ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।"
କ'ଣ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରର ପରାମର୍ଶ ?:-
ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଶ ସିରପ୍ ସଠିକ ଭାବେ ଲେଖିବା ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ତୀବ୍ର କାଶ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କାଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଔଷଧ ୨ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସତର୍କତାର ସହିତ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ/ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧା ସରକାରୀ ଡିସପେନସାରୀ, ପିଏଚସି, ସିଏଚ୍ସି, ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି।
କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ?:-
ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଶ୍ରୀସାନ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କଫ୍ ସିରପ୍ କୋଲଡ୍ରିଫ୍ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ କୋଲଡ୍ରିଫ୍ ସିରପ୍, ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର SR-13 (ନିର୍ମାଣ ତାରିଖ ମେ 2025, ଅବଧି ଏପ୍ରିଲ 2027) ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ନିୟାମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହାର ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ହେଉଛି ପାରାସିଟାମୋଲ୍, ଫେନାଇଲେଫ୍ରାଇନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍, କ୍ଲୋରଫେନିରାମାଇନ୍ ମାଲେଏଟ୍ ସିରପ୍। ଏହି ସିରପ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀସାନ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲସ୍, ବିଲଡିଂ ନମ୍ବର 787, ବାଙ୍ଗାଲୋର ହାଇୱେ, ସୁଙ୍ଗୁଭାରଚାଥିରାମ, କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲା, ତାମିଲନାଡୁ-602106ରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛିନ୍ଦୱାଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 1ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସର ଛଅ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କୋଲଡ୍ରିଫ୍ ସିରପ୍ (ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର SR-13)ର ସନ୍ଦେହଜନକ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର 1 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଥରିଟିଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ କିଡନୀ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ବିଷ ବିଜ୍ଞାନ ସିରପ୍ରେ ଡାଇଥଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ (DEG) ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଫ୍ ସିରପ୍ ଦୂଷିତ ଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖୁବଶୀଘ୍ର ‘ଓଡ଼ିଶା ଜଳନୀତି ୨୦୨୫’; ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ‘ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ଆୟୋଗ’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରଶି ପିଇବାକୁ ଡାକି ନେଇ ଶଳାକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭିଣେଇ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର