ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ; ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା

ଭୁବନେଶ୍ବର: କଂଗ୍ରେସର ସାଙ୍ଗଠନିକ ମୁଖିଆ ବାଛିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କସରତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଯିବ।
ସଶକ୍ତ ହେବ ସଂଗଠନ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପୁନର୍ଗଠନ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଭିଯାନ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସଂଗଠନ ସୃଜନ ଅଭିଯାନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ।ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ନିଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଟିମ୍
"କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଟିମ୍, ଜିଲ୍ଲାରେ 7 ଦିନ ରହିବେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ, ୱାର୍ଡ ବୁଲି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ, ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆନୁଗତ୍ୟ, ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା, ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ 6ଟି ଲେଖାଏଁ ନାଁ AICCକୁ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସାଲିଶ କରାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନାଁ ଚୟନରେ କୌଣସି ଲବୀ କାମ ଦେବନାହିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭିତ୍ତିରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ", ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। 15 ତାରିଖ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ AICCକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରକୁ ଅଧିକ ମଝବୁତ କରିବାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି।
- ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଂଗଠନ ନେତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
- ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ
- ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘୋଷଣା କରିବେ
- ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ପରାମର୍ଶଦାୟକ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ
ପ୍ରମୁଖ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବ ଡିସିସି ସଭାପତି ଏବଂ ପିସିସି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସମସ୍ତ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଏବଂ ସଦସ୍ୟ (ଯୁବ, ମହିଳା, NSUI, ସେବା ଦଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ/ସେଲର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ, ନାଗରିକ ସମାଜ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନାଗରିକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକକ ଆଲୋଚନା। DCC ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦାବିଦାରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ, ଜନ ଧାରଣା, ଦଳ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ସହମତି ନିର୍ମାଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ।
ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ପୂର୍ବତନ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ।
"ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ AICCକୁ ସେମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ୍ କରାଯିବ", ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର