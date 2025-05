ETV Bharat / state

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା CBSE ଦ୍ବାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଜୋନ ପାସ୍ ହାର ୮୩.୬୪% - CBSE CLASS 12 RESULT 2025

CBSE CLASS 12 RESULT 2025 ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 13, 2025 at 12:07 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 12:46 PM IST 1 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସିବିଏସଇ ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ । ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି CBSE ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ଏଥର ଛାତ୍ରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ଫଳାଫଳ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଦେଶରେ ପାସ ହାର ୮୮.୩୯ ପ୍ରଶିଶତ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ବର ଜୋନରେ ପାସ ହାର ୮୩.୬୪% ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସିବିଏସଇ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ(Examination controller) ଏସ୍. ଭରଦ୍ବାଜ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସିବିଏସଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୦୨୫ ସିବିଏସଇ ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାସ ହାର ତୁଳନାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସହାର ୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିଛି । ସିବିଏସଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୨୪ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୫ ବର୍ଷରେ ସିବିଏସଇ ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଭଲ ହୋଇଛି । ୧.୧୫ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବରରୁ ଅଧିକ ରଖିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୨୪,୦୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୯୫% ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି । ଦେଶରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍‌ହାର ୯୧.୬୪% ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାସ୍‌ହାର ରହିଛି ୮୫.୭୦% । କେତେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ ସିବିଏସଇ ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ? ଚଳିତବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ ୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସିବିଏସଇ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତବର୍ଷ ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି ୧୭ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।

୨୦୨୪ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ୨୦୨୫ ରେଜଲ୍ଟ: ସିବିଏସଇ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ୨୦୨୫ରେ ମୋଟ ୧୭,୦୪,୨୬୭ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ଫିଲପ ବା ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲେ । ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ୧୬,୯୨,୭୯୪ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏଥିରୁ ୧୪,୯୬,୩୦୭ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୫ରେ ସିବିଏସଇ ଦ୍ବାଦଶ ପାସ ହାର ୮୮.୩୯ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ ୨୦୨୪ରେ ପାସ ହାର ଥିଲା ୮୭.୯୮% । ଫଳରେ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏବର୍ଷ ଦ୍ବାଦଶ ପାସ୍ ହାର ୦.୪୧% ଅଧିକ ରହିଛି । କେମିତି ଜାଣିବେ ରେଜଲ୍ଟ ? ସିବିଏସଇ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ୱେବସାଇଟରେ ଲଗ୍ ଇନ କରନ୍ତୁ । https://www.cbse.gov.in/

Body:http://www.results.nic.in/

https://results.digilocker.gov.in/

Conclusion:https://umang.gov.in ମେ ୧୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସିବିଏସଇ ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ସିବିଏସଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ବାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସିବିଏସଇ ଦଶମ ବା CBSE 10th Result ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ନେଇ ସିବିଏସଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ଷକୁ ୨ ଥର ହେବ ସିବିଏସଇ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ - CBSE 10TH BOARD EXAM

ଭୁବନେଶ୍ବର/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସିବିଏସଇ ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ । ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି CBSE ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ଏଥର ଛାତ୍ରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ଫଳାଫଳ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଦେଶରେ ପାସ ହାର ୮୮.୩୯ ପ୍ରଶିଶତ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ବର ଜୋନରେ ପାସ ହାର ୮୩.୬୪% ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସିବିଏସଇ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ(Examination controller) ଏସ୍. ଭରଦ୍ବାଜ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସିବିଏସଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୦୨୫ ସିବିଏସଇ ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାସ ହାର ତୁଳନାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସହାର ୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିଛି । ସିବିଏସଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୨୪ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୫ ବର୍ଷରେ ସିବିଏସଇ ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଭଲ ହୋଇଛି । ୧.୧୫ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବରରୁ ଅଧିକ ରଖିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୨୪,୦୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୯୫% ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି । ଦେଶରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍‌ହାର ୯୧.୬୪% ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାସ୍‌ହାର ରହିଛି ୮୫.୭୦% । କେତେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ ସିବିଏସଇ ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ? ଚଳିତବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ ୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସିବିଏସଇ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତବର୍ଷ ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି ୧୭ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ୨୦୨୪ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ୨୦୨୫ ରେଜଲ୍ଟ: ସିବିଏସଇ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ୨୦୨୫ରେ ମୋଟ ୧୭,୦୪,୨୬୭ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ଫିଲପ ବା ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲେ । ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ୧୬,୯୨,୭୯୪ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏଥିରୁ ୧୪,୯୬,୩୦୭ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୫ରେ ସିବିଏସଇ ଦ୍ବାଦଶ ପାସ ହାର ୮୮.୩୯ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ ୨୦୨୪ରେ ପାସ ହାର ଥିଲା ୮୭.୯୮% । ଫଳରେ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏବର୍ଷ ଦ୍ବାଦଶ ପାସ୍ ହାର ୦.୪୧% ଅଧିକ ରହିଛି । କେମିତି ଜାଣିବେ ରେଜଲ୍ଟ ? ସିବିଏସଇ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ୱେବସାଇଟରେ ଲଗ୍ ଇନ କରନ୍ତୁ । https://www.cbse.gov.in/

Body:http://www.results.nic.in/

https://results.digilocker.gov.in/

Conclusion:https://umang.gov.in ମେ ୧୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସିବିଏସଇ ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ସିବିଏସଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ବାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସିବିଏସଇ ଦଶମ ବା CBSE 10th Result ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ନେଇ ସିବିଏସଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ଷକୁ ୨ ଥର ହେବ ସିବିଏସଇ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ - CBSE 10TH BOARD EXAM

Last Updated : May 13, 2025 at 12:46 PM IST