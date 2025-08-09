ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି। ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ- CBI ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି ଧରପଗଡ଼। CBI ଅଧିକାରୀମାନେ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାଲ୍ କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ରୁପ୍-B ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍-C ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ AIIMS-ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରାଯାଇଛି।
ଏଜେନ୍ସି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଠକେଇ, ଜାଲିଆତି ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲା ଦର୍ଶାଉଛି।
AIIMS-ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିଯୁକ୍ତି ସେଲର ସହକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ- ରାଜଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା, ସଂଗ୍ରାମ ମିଶ୍ର, ସାଇ ସାଗର କର, ଶ୍ରୀ ସମ୍ବିତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶୃତି ସାଗର କରଙ୍କ ବିରୋଧରେ CBI ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରିଛି।
CBI ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ବମ୍ବେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟି (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ୍ (BIS)ର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଶୃତି ସାଗର କର, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ AIIMS-ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ।
ତେବେ 1 ଜୁଲାଇ, 2023ରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ପଦବୀ ପାଇଁ ନକଲି ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପତ୍ତିଜନକ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ଆର୍. ପଣ୍ଡା (ଶୃତି ସାଗର କରଙ୍କ ପତ୍ନୀ), ସଂଗ୍ରାମ ମିଶ୍ର, ସାଇ ସାଗର କର ଏବଂ ସମ୍ବିତ ମିଶ୍ର ଗାଜିଆବାଦର ଶ୍ରୀ କଲେଜ ଅଫ୍ ପାରାମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ନାଁରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନକଲି ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଧାରରେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ।
ତେବେ "ଏପରି କୌଣସି କଲେଜ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅର୍ଥାତ୍ କଲେଜ ଏବଂ ଆଲାଏଡ୍ ହେଲ୍ଥକେୟାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହା ସହିତ କଲେଜଟି ଜଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଠିକଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା," ବୋଲି ଏଫଆଇଆରରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
ୱର୍କ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ଅନିୟମିତତା ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଗୋରଖପୁରର ବି.ଆର.ଡି. ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜରେ ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ ରେକର୍ଡ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଭଳି ଭୂମିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଦର୍ଶାଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଶୃତି ସାଗର କର ପ୍ରମାଣପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ସୁଧୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଗାଜିଆବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଯାଞ୍ଚ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ନହୋଇ ଫେରିଯାଇଥିବା, ସେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣି ନଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଚାରି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଏ ଘଟଣା ଏବେକାର ନୁହେଁ, ବହୁ ଦିନ ତଳର। ଆଗରୁ ଏକ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ତାହାର ଦତନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ସିବିଆଇ। ଏଥି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିବା କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ କରିଛି ସିବିଆଇ। 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିସ୍ଥଳେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରପଗଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଓ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ବୋଲି ଏମ୍ସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର