ଅପରାଧୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରାଜଧାନୀ; ପୁଣି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଥରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା
କାଳୁ ସକାଳୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଇନଫୋସିଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗତ ରାତିରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
Published : October 13, 2025 at 12:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଢୁଛି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ । ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟି ଯାଇଛି । ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସହରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ଆଜି(ସୋମବାର) ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଇନଫୋସିଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଗତ ରାତିରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ । ପୋଲିସ ଛାନଭିନ କରୁଛି । କିଏ ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ପୋଲିସ । ତେବେ ଏ ନେଇ ସବିଶେଷ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ।
ଏପଟେ ଆଜି ଏମ୍ସର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଏମ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲ୍ୟାବ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆସିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରାଜଧାନୀରେ ଏପରି ଅପରାଧିକ କାଣ୍ଡ ବଢୁଥିବାରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ ।
ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ 10 ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଓଡିଶାର ସ୍ଥାନ 9ମରେ ରହିଛି । ତାଲିକାର ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଅପରଧ ହାର 7.4 ଥିବାବେଳେ ଓଡିଶାରେ 3.8 ରହିଛି ।
ଇଟିିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
