ମିଶିଯିବ ବିଏସ୍ଇ-ସିଏଚ୍ଏସଇ, ହେବ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ: ଜାଣନ୍ତୁ, କେତେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଏଣିକି ମିଶିଯିବ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରି ଏଜୁକେସନ୍-କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରି ଏଜୁକେସନ୍ । ଏହା ବଦଳରେ ଗଠନ କରାଯିବ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ । ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡର ନିୟମ ଆଧାରରେ ରହିବେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ।
Published : September 8, 2025 at 4:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଣିକି ମିଶିଯିବ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରି ଏଜୁକେସନ୍ (ବିଏସ୍ଇ) ଏବଂ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରି ଏଜୁକେସନ୍ (ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ) । ଏହା ବଦଳରେ ଗଠନ କରାଯିବ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ । ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡର ନିୟମ ଆଧାରରେ ରହିବେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଉଛି ଆଲୋଚନା । ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର 40ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ଼ ହେଲେ ମିଳିବ ଅନେକ ସୁବିଧା:-
ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ବିଏସ୍ଇ ଓ ସିଏଚ୍ଏସଇ ମିଶିଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ନିୟମ ଆଧାରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିବେ। ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଆଧାରରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ମିଶିଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ତେଣୁ ଦୁଇଟି ବୋର୍ଡ଼ ନକରି ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ବୋର୍ଡର ପରିଚାଳନା କିପରି ଭଲ ଭାବରେ କରା ଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି । ସେଠିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।
କେଉଁଠାରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ:-
କେଉଁଠି ହେବ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ? କଟକରେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ? ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା । ଏମିତିକି ପରିଷଦ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ବିଲଡିଂକୁ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସେଠାରେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୁଚନା ମିଳିଛି ।
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧକ୍ଷ ମୃଣାଳକାନ୍ତି ଦାସ କହିଛନ୍ତି , ଏହି ନିଷ୍ପତି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁସାରେ ନିଆଯାଇଛି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇଟି ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ, ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ । ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧକ୍ଷ ।
କେବେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା CHSE:-
ଆଜିକୁ ୪୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ । ୪୩ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିଆସୁଛି CHSE । ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଦୁଇଟି ବୋର୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନିଆ ଯାଇ ସାରିଛି । ଏହା ହେବା ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଭାବେ ସୁଫଳ ପାଇବେ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଦୁଇଟି ନୂଆ ବିଷୟ:-
ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅଧୀନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ଦୁଇଟି ନୂଆ ବିଷୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ହେଲା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ଓ ଅନ୍ୟଟି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା । ଏହାଛଡା ୭ ଟି ଧନ୍ଦା ମୂଳକ ବିଷୟକୁ କରିକୁଲମ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହାଛଡା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।
ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ଼ ହେଲେ କଣ ହେବ ଫାଇଦା:-
ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଫାଇଦା ପାଇବେ । ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ଼ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଏକାସଙ୍ଗରେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସହିତ ଏକାଠି ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଏକାଠି ନାମଲେଖା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଏକାଠି ରହିପାରିବ । ତେବେ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବିଏସଇ ସଭାପତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
