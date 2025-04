ETV Bharat / state

ବ୍ରାଉନସୁଗାର ମାଫିଆକୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଧଳା ଜହର ଜବତ - BROWN SUGAR SMUGGLER ENCOUNTER BBSR

Brown Sugar Smuggler Injured In Police Encounter in Bhubaneswar ( ETV Bharat )

Published : April 11, 2025 at 9:36 AM IST | Updated : April 11, 2025 at 10:18 AM IST

Brown Sugar Smuggler Encounter Bhubaneswar ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି । ନିଶା ମାଫିଆକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ଡ୍ରଗସ କାରବାର ବେଳେ ପୋଲିସର ଧରପଗଡ । ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ ଦେଖି ଖସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା । ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବରେ ପୋଲିସ ନିଶା ମାଫିଆ ଉପରକୁ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଶେଖ୍ ଜାମସେଦ ନାମକ ଅପରାଧିକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେସଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ । Brown Sugar Smuggler Injured In Police Encounter (ETV Bharat Odisha) Bhubaneswar narcotics encounter: ଭୁବନେଶ୍ବର ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ଜୟଦେବ ବାଟିକା ନିକଟରେ ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି । ଅପରାଧି ଗୋଡ଼ରେ ଦୁଇଟି ଗୁଳି ବାଜିଛି । ତାକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଶେଖ୍ ଜାମସେଦ ପାଖରୁ ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର, ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖିଛି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ରହିଛି । ଏନେଇ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

