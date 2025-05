ETV Bharat / state

କଟକ ବ୍ରିଜ ଅଘଟଣ: ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା, ତଦନ୍ତ କରିବେ 3 ଜଣିଆ କମିଟି - CUTTACK BRIDGE SLAB COLLAPSE

Bridge Slab Collapses In Khannagar Cuttack ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 3, 2025 at 7:36 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 9:49 PM IST 2 Min Read

Bridge Slab Collapse In Khannagar କଟକ: ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ବେଳ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । କ୍ରେନରୁ ଛିଡି ପଡିଲା ନିର୍ମାଣଧିନ ସ୍ଲାବ । କଟକ ଖାନନଗର ସ୍ଥିତ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲୁିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଲାବ୍‌ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି 2 ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ SCB ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । କଟକ ବ୍ରିଜ ଅଘଟଣ (ETV Bharat Odisha) ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଅଘଟଣ: ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି କଟକ ଖାନନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରିଜ୍‌ ନିର୍ମାଣ କାମ ଜାରି ରହିଥିଲା । ବ୍ରିଜ୍‌ ଉପରେ କିଛି ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ । ଅଚାନକ କ୍ରେନରୁ ନିର୍ମାଣଧିନ ସ୍ଲାବ ଛିଡି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସ୍ଲାବ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ଆହତମାନଙ୍କୁ କଟକ SCB ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଂକଟାପର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । Bridge Slab Collapses In Khannagar Cuttack (ETV Bharat Odisha) ମୃତକ ଓ ଆହତଙ୍କ ପରିଚୟ: ସେପଟେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଟକର ଶିବଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ (29), ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ଉମାକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୁଅ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ (32) । ସେହିପରି ଆହତ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଜିରା ଥାନା ଗଡିଶଗଡର ବିନୋଦ ବାରିକଙ୍କ ପୁଅ ଅରୁଣ କୁମାର ବାରିକ (30) ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡର ବିକଳ ଜେନା (60) ।

Bridge Slab Collapses In Khannagar Cuttack (ETV Bharat Odisha) ଏନେଇ କଟକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫାୟାର ଅଫିସର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଖାନ ନଗର ଠାରେ କ୍ରେନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣଧିନ ବ୍ରିଜର ଗାର୍ଡର ଉଠାଇବା ବେଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କ୍ରେନ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଏଥିରେ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ SCB ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ତାହା ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମଂ ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ।" Bridge Slab Collapses In Khannagar Cuttack (ETV Bharat Odisha) ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଜାମସେଦପୁର MGM ହସ୍ପିଟାଲରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ଅନେକ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା PCR ଭ୍ୟାନ-ହାଇୱା ଧକ୍କାରେ ୨ ପୋଲିସ ମୃତ, ୧୦ ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୫ ଲକ୍ଷ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା: କଟକ ଖାନ୍ ନଗରରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଅଘଟଣ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ: ଏହି ଅଘଟଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କଟକ ଏସିବି ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 3 ଜଣିଆ ଟିମ ଗଠନ ହେବ । ଏହି ଟିମ 15 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି: କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ SCB ମେଡିକାଲରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । 2 ଜଣ ଆହତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭଲ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାହା ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ତାହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।" ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

Bridge Slab Collapse In Khannagar କଟକ: ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ବେଳ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । କ୍ରେନରୁ ଛିଡି ପଡିଲା ନିର୍ମାଣଧିନ ସ୍ଲାବ । କଟକ ଖାନନଗର ସ୍ଥିତ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲୁିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଲାବ୍‌ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି 2 ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ SCB ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । କଟକ ବ୍ରିଜ ଅଘଟଣ (ETV Bharat Odisha) ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଅଘଟଣ: ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି କଟକ ଖାନନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରିଜ୍‌ ନିର୍ମାଣ କାମ ଜାରି ରହିଥିଲା । ବ୍ରିଜ୍‌ ଉପରେ କିଛି ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ । ଅଚାନକ କ୍ରେନରୁ ନିର୍ମାଣଧିନ ସ୍ଲାବ ଛିଡି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସ୍ଲାବ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ଆହତମାନଙ୍କୁ କଟକ SCB ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଂକଟାପର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । Bridge Slab Collapses In Khannagar Cuttack (ETV Bharat Odisha) ମୃତକ ଓ ଆହତଙ୍କ ପରିଚୟ: ସେପଟେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଟକର ଶିବଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ (29), ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ଉମାକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୁଅ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ (32) । ସେହିପରି ଆହତ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଜିରା ଥାନା ଗଡିଶଗଡର ବିନୋଦ ବାରିକଙ୍କ ପୁଅ ଅରୁଣ କୁମାର ବାରିକ (30) ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡର ବିକଳ ଜେନା (60) । Bridge Slab Collapses In Khannagar Cuttack (ETV Bharat Odisha) ଏନେଇ କଟକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫାୟାର ଅଫିସର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଖାନ ନଗର ଠାରେ କ୍ରେନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣଧିନ ବ୍ରିଜର ଗାର୍ଡର ଉଠାଇବା ବେଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କ୍ରେନ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଏଥିରେ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ SCB ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ତାହା ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମଂ ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ।" Bridge Slab Collapses In Khannagar Cuttack (ETV Bharat Odisha) ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଜାମସେଦପୁର MGM ହସ୍ପିଟାଲରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ଅନେକ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା PCR ଭ୍ୟାନ-ହାଇୱା ଧକ୍କାରେ ୨ ପୋଲିସ ମୃତ, ୧୦ ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୫ ଲକ୍ଷ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା: କଟକ ଖାନ୍ ନଗରରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଅଘଟଣ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ: ଏହି ଅଘଟଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କଟକ ଏସିବି ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 3 ଜଣିଆ ଟିମ ଗଠନ ହେବ । ଏହି ଟିମ 15 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି: କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ SCB ମେଡିକାଲରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । 2 ଜଣ ଆହତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭଲ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାହା ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ତାହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।" ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

Last Updated : May 3, 2025 at 9:49 PM IST