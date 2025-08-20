ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର (Brain Tumor Surgery) । 2019 ମସିହାରୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅପରେଟିଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ମେସିନ (Operating Microscope Machine) ଆସି ମେଡିକାଲରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ନଥିଲା । ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 4 ଜଣ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ (Neurosurgeon)ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବା ପରେ MKCGରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସେବା ।
Brain Tumor Surgery in MKCG:
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉତ୍ତମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ପଡୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବହୁ ଗରୀବ ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମକେସିଜି ଆସିଥାନ୍ତି । ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସୁବିଧା । ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ରୋଗୀ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି ।
ମେସିନ ଥିଲା, ନଥିଲେ ଡାକ୍ତର :
ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ MKCG ମେଡିକାଲରେ ମେସିନ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥିଲା । ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅପରେଟିଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ମେସିନ 2019ରୁ ମେଡିକାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ଅଭାବରୁ ଏଠାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପ୍ରଚାର ହୋଇପାରୁନଥିଲା । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 4 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଡା. ରବି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଢି ରହିଥିବା 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ମେସିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବା ସହ ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ସହଜ ହେବ ଚିକିତ୍ସା:
ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ନଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ରୋଗୀ ଏଥିପାଇଁ କଟକ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ । ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଗୀମାନେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମରର ଶିକାର ହେଲେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ଵର କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ । ଏବେ MKCGରେ ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ।
MKCG ମେଡିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ଏହି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମର ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ରୋଗର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇପାରିବ । ଏଣିକି ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ ଟ୍ୟୁମର, ହେମାଟୋମା (Hematoma ), ନର୍ଭ ଟ୍ୟୁମର ଭଳି ମସ୍ତିଷ୍କର ଗଭୀର ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଡାକ୍ତର ତଥା ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା 10 କୋଟିର ମେସିନ:
ସେପଟେ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅଧ୍ଯକ୍ଷା ତଥା ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ଡା. ସୁଚିତ୍ରା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 4ଜଣ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ (Neurosurgeon)ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଏସ.ସି.ବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ । ସେ ଆସିବା ପରେ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇ ପଡିରହିଥିବା ଅପରେଟିଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲର ଆଉର୍ଟଡୋରରେ ଯାହା ମାମଲା ଆସୁଛି ସେହି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନ ପଠାଇ ଏଠାରେ ହିଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।"
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ:
ସେପଟେ ଏକ ସପ୍ତାହ ତଳେ ଆସି ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଠାକାର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରହିଥିବା ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ ନେଇ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଏଠାରେ ଅପରେଟିଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଆସି ରହିଥିଲା । ଏହାର ଅପ୍ଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଚେକ୍ କରିବା ପରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ।" ତେବେ ଡାକ୍ତର ରବିନାରାୟଣ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
ଡାକ୍ତର ରବିନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଅପରେଟିଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ମେସିନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୁକ୍ଷ୍ମାଦି ସୁକ୍ଷ୍ମ ସ୍ନାୟୁ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ ସର୍ଜରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇପାରିବ । ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସମେତ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ମାଇକ୍ରୋ ସର୍ଜରୀ:
ମୁଖ୍ୟତଃ ମଣିଷର ମସ୍ତିସ୍କରେ ଗଭୀର ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁମର ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିସହ ସ୍ପାଇନଲ କର୍ଡ ଟ୍ୟୁମର, ନର୍ବ ଟ୍ୟୁମର ଭଳି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ସ୍ଥିର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଶତକଡା 20 ଭାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ପାଖାପାଖି 90 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇକ୍ରୋ ସର୍ଜରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ 12 ଦିନରେ ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ସିଲାଇ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲିଟର (ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମୁତାବକ) ରହିଥାଏ । ଏହା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଭେଣ୍ଟିଲିଟରରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ରବିନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରେ ଅଚାନକ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଲେ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଦଲାଲମୁକ୍ତ ହେବ ଏମକେସିଜି, ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇପାରିବେନି ରୋଗୀ
ପ୍ରଥମ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲର ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ବାମପାର୍ଶ୍ଵରେ ରହିଥିବା ଟ୍ୟୁମରକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରାଯାଇଛି । ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଗତ ୨୦୨୦ ମସିହାରୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର