ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ଏଣିକି MKCGରେ ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର - BRAIN TUMOR SURGERY IN MKCG

ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ । ଏମକେସିଜିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ।

Brain Tumor Surgery In MKCG
Brain Tumor Surgery In MKCG (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2025 at 3:53 PM IST

4 Min Read

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର (Brain Tumor Surgery) । 2019 ମସିହାରୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅପରେଟିଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ମେସିନ (Operating Microscope Machine) ଆସି ମେଡିକାଲରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ନଥିଲା । ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 4 ଜଣ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ (Neurosurgeon)ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବା ପରେ MKCGରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସେବା ।

Brain Tumor Surgery In MKCG (ETV Bharat Odisha)

Brain Tumor Surgery in MKCG:

ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉତ୍ତମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ପଡୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବହୁ ଗରୀବ ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମକେସିଜି ଆସିଥାନ୍ତି । ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସୁବିଧା । ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଏମ୍‌କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ରୋଗୀ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି ।

Rare Brain Tumor Surgery At MKCG Berhampur
Rare Brain Tumor Surgery At MKCG Berhampur (ETV Bharat Odisha)

ମେସିନ ଥିଲା, ନଥିଲେ ଡାକ୍ତର :

ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ MKCG ମେଡିକାଲରେ ମେସିନ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥିଲା । ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅପରେଟିଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ମେସିନ 2019ରୁ ମେଡିକାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ଅଭାବରୁ ଏଠାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପ୍ରଚାର ହୋଇପାରୁନଥିଲା । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 4 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଡା. ରବି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଢି ରହିଥିବା 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ମେସିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବା ସହ ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

Rare Brain Tumor Surgery At MKCG Berhampur
Rare Brain Tumor Surgery At MKCG Berhampur (ETV Bharat Odisha)


ସହଜ ହେବ ଚିକିତ୍ସା:

ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ନଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ରୋଗୀ ଏଥିପାଇଁ କଟକ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ । ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଗୀମାନେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମରର ଶିକାର ହେଲେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ଵର କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ । ଏବେ MKCGରେ ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ।

Rare Brain Tumor Surgery At MKCG Berhampur
Rare Brain Tumor Surgery At MKCG Berhampur (ETV Bharat Odisha)
ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମର ସହ ଅନେକ ରୋଗର ହେବ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର

MKCG ମେଡିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ଏହି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମର ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ରୋଗର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇପାରିବ । ଏଣିକି ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ ଟ୍ୟୁମର, ହେମାଟୋମା (Hematoma ), ନର୍ଭ ଟ୍ୟୁମର ଭଳି ମସ୍ତିଷ୍କର ଗଭୀର ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଡାକ୍ତର ତଥା ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା 10 କୋଟିର ମେସିନ:

ସେପଟେ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅଧ୍ଯକ୍ଷା ତଥା ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ଡା. ସୁଚିତ୍ରା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 4ଜଣ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ (Neurosurgeon)ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ‌। ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଏସ.ସି.ବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ । ସେ ଆସିବା ପରେ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇ ପଡିରହିଥିବା ଅପରେଟିଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲର ଆଉର୍ଟଡୋରରେ ଯାହା ମାମଲା ଆସୁଛି ସେହି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନ ପଠାଇ ଏଠାରେ ହିଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।"

ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ:

ସେପଟେ ଏକ ସପ୍ତାହ ତଳେ ଆସି ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଠାକାର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରହିଥିବା ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ ନେଇ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଏଠାରେ ଅପରେଟିଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଆସି ରହିଥିଲା । ଏହାର ଅପ୍ଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଚେକ୍ କରିବା ପରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ।" ତେବେ ଡାକ୍ତର ରବିନାରାୟଣ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।‌

ଡାକ୍ତର ରବିନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଅପରେଟିଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ମେସିନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୁକ୍ଷ୍ମାଦି ସୁକ୍ଷ୍ମ ସ୍ନାୟୁ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ ସର୍ଜରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇପାରିବ । ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସମେତ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ମାଇକ୍ରୋ ସର୍ଜରୀ:

ମୁଖ୍ୟତଃ ମଣିଷର ମସ୍ତିସ୍କରେ ଗଭୀର ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁମର ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିସହ ସ୍ପାଇନଲ କର୍ଡ ଟ୍ୟୁମର, ନର୍ବ ଟ୍ୟୁମର ଭଳି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ସ୍ଥିର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଶତକଡା 20 ଭାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ପାଖାପାଖି 90 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇକ୍ରୋ ସର୍ଜରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ 12 ଦିନରେ ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ସିଲାଇ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲିଟର (ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମୁତାବକ) ରହିଥାଏ । ଏହା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଭେଣ୍ଟିଲିଟରରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ରବିନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲର ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ବାମପାର୍ଶ୍ଵରେ ରହିଥିବା ଟ୍ୟୁମରକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରାଯାଇଛି । ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଗତ ୨୦୨୦ ମସିହାରୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି ।

