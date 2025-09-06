ETV Bharat / state

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, ସିଲିକା ନାନୋଜେଲ ଇନଜେକ୍ଟର ଡିଭାଇସକୁ ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ ମାନ୍ୟତା

ମଣିଷ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ଜଟିଳ ରୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ସହଜରେ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବେ ।

Berhampur university
Berhampur university (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2025 at 5:07 PM IST

6 Min Read

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଡ ସଫଳତା । ଏଣିକି ଜଟିଳ ରୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଅତି ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକିୟ ଔଷଧ । ଏଥିପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବ ସିଲିକା ନାନୋଜେଲ ଇନଜେକ୍ଟର ଡିଭାଇସ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏହି ଡିଭାଇସକୁ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଡେଲିଭରି ଡିଭାଇସକୁ ଭାରତ ସରକାର ପେଟେଣ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଗବେଷଣା ପରେ ମିଳିଛି ଏହି ସଫଳତା । ସିଲିକା ନାନୋଜେଲ ଇନଜେକ୍ଟର ଡିଭାଇସ କଣ ? ଏହା କପିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ? ଓ କେଉଁ ମାନେ ଗବେଷଣା କରି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

silk nanogel injector gets patent targeted drug delivery (ETV BHARAT ODISHA)

ସିଲିକା ନାନୋଜେଲ ଇନଜେକ୍ଟର ଡିଭାଇସ୍ (Silk nanogel injector device) ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଡିଜାଇନକୁ ମିଳିଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପେଟେଣ୍ଟ ମାନ୍ୟତା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୁସିର ମାହୋଲ । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଗବେଷଣା ଏବଂ 10 ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ରହିଥିଲା ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ।

Silk nanogel injector device gets patent status by central govt
Silk nanogel injector device gets patent status by central govt (ETV BHARAT ODISHA)

ସିଲିକା ନାନୋଜେଲ ଇନଜେକ୍ଟର ଡିଭାଇସ୍ କଣ ଏବଂ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ?

ସିଲିକା ନାନୋଜେଲ ଇନଜେକ୍ଟର ଡିଭାଇସ୍ (Silk Nanogel Injector Device for Controlled and Targeted Drug Delivery ) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ 10 ଜଣିଆ ଟିମ୍ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରରେ ଡ୍ରଗ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଡିଜାଇନ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାକୁ ମାନବ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଇଲେ ଏହା ଟାର୍ଗେଟରୁ 'ଟୁ ଦି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପଏଣ୍ଟ'ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଗବେଷଣାରେ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଡିଜାଇନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡିଭାଇସ୍ ମାନବ ଶରୀରକୁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଏପରିକି ଏହା ବାୟୋ କମ୍ପାର୍ଟ ୱଲ (Bio Compart wall), ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ ହେବାର ଭୟ ନଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକିୟ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ବୋଲି ଗବେଷଣାରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ.ପଦ୍ମଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ
ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ.ପଦ୍ମଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ (ETV BHARAT ODISHA)

କ୍ୟାନସର ପରି ଜଟିଳ ରୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ମହୋଷଧି:

ସିଲିକା ନାନୋଜେଲ ଇନଜେକ୍ଟର ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ଜଟିଳ ରୋଗ କ୍ୟାନସର୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ରୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ସହଜରେ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବା କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଯେହେତୁ ଏହା ନାନୋ ବେଷ୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନରେ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଖୁବ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏବଂ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଡିଜାଇନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ.ପଦ୍ମଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ।

ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ.ପଦ୍ମଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ
ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ.ପଦ୍ମଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ (ETV BHARAT ODISHA)

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ସୁନିଲ କୋଟା କହିଛନ୍ତି, "ଟାର୍ଗେଟେଡ ଡେଲିଭରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଇଠି ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ବାରା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛେ ତାହାଲେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ସେହି ଡୋଜଟି କାମ କରିବ । ପାଖରେ ରହିଥିବା ନର୍ମାଲ ସେଲକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ । ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମ୍‌ ଡୋଜରେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଉପାଦେୟତା ମିଳିବ । ଔଷଧର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କମିଯିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଟିମ୍‌ ଯାହା ପେଟେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଥି ପାଇଁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛି । ବିଶେଷ କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରିଲିଫ ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ.ପଦ୍ମଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ.ପଦ୍ମଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ (ETV BHARAT ODISHA)

କିପରି ମନକୁ ଆସିଲା ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା:

ମନକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ନିଜର ଗବେଷଣାରେ ସାମିଲ କରାଇବା ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା । ପରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରି ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ପେଟେଣ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା କିଛି ସହଜ କଥା ନୁହଁ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ.ପଦ୍ମଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ କହିବା କଥା," ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବଗେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମନକୁ ଏକ ବିଷୟ ଆସିଥିଲା । ମନରେ ଆସିଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ ଯୋଜନା । ଯାହା ସିଲିକା ନାନୋଜେଲ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଗତ ମେ ମାସରେ ଏହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଶେଷ ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଏହାକୁ ଦାଖଲ କରିଥିଲୁ ।"

Berhampur University Computational biology laboratories
Berhampur University Computational biology laboratories (ETV BHARAT ODISHA)

ମନକୁ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥିବା ପରେ ଡ.ପଦ୍ମଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ଓ ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆନୁସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏବଂ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭଳି ବିଭାଗର ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ନେଇ ଏହି ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ । ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ପେଟେଣ୍ଟ ଫାଇଲିଙ୍ଗ୍ କେବେ କରାଯାଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଫାଇଲିଙ୍ଗ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।

କାହିଁକି ଗବେଷଣା ପରେ ହୋଇଥାଏ ପେଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲ?

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ବାହାରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାଏ । ଏଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଏପରି ଡିଜାଇନ୍ ପେଟେଣ୍ଟ କରିଲେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ରୋଜଗାର ସମ୍ୱଳ ହୋଇପାରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ଗବେଷଣା ପରେ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣା ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏଭଳି କିଛି ନୂତନ ଡିଜାଇନରେ ପେଟେଣ୍ଟ କରିବା, ପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ କିଛି କିଟ୍ ଏବଂ କିଛି ମେଥୋଡୋଲୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏପରି କଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଉପରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ପଛରେ ନ ଦୌଡି ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ । ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପନ୍ଥା କରିପାରିବେ ଓ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଗବେଷଣା କଲେ ଯୁବପିଢି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ଏଣୁ ଏ ନେଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେପରି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।"

ନାନୋଜେଲ ଇନଜେକ୍ଟର ପେଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଥିଲେ ଏହି ଟିମ୍:

ଏହି ପେଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟିମ୍‌ରେ ମୋଟ 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଓ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତିନି ଜଣ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଇରାନର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତି, ମାନସ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପଦ୍ମଲୋଚନ ହେମ୍ବ୍ରମ ,ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂହ, ମାହେଶ୍ବରୀ ବେହେରା, ଦେବାଶିଷ ନାୟକ, ଯୁଗଳ କିଶୋର ମହାନ୍ତ, ସୁପ୍ରଭାବତ ମୁଖାର୍ଜି, ମେହେଦି ରହିମି ଏବଂ ଘନଶ୍ୟାମ ବେହେରା । ଦ ପେଟେଣ୍ଟ ଅଫିସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ ରେଜିଷ୍ଟେସନ ଡିଜାଇନ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜାଇନ୍ ଆଇନ, 2000 ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ନିୟମ, 2001 ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଏହାର ଅଧୀନରେ ପେଟେଣ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Berhampur University
Berhampur University (ETV BHARAT ODISHA)

ସହଜରେ ଏହି ଡିଭାଇସକୁ ବୁଝନ୍ତୁ:

ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ପଦ୍ମଲୋଚନ ହେମ୍ବ୍ରମ କହିଛନ୍ତି," ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତମାନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେପରି ଇଞ୍ଜେକସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ମାନବ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଇଣ୍ଡୋସକପି ମାଧ୍ୟମରେ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରୋପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀଟି କିପରି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ ସେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ସେଭଳି ଏହି ଡିଭାଇସର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ସେଭଳି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିନା ରିସ୍କରେ ମାନବ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଔଷଧ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପଠାଇପାରିବା । ଯାହା ଶରୀରରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଡିଜାଇନରେ ପେଟେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ:

ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏଭଳି ଡିଜାଇନରେ ପେଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ପଦ୍ମଲୋଚନ ହେମ୍ବ୍ରମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି ଡିଜାଇନ ଦାଖଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ସମୟରେ ହେଉ ବା ଗବେଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଏହିପରି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ମନକୁ ଆସିଥିଲା । ଯାହାକି ସେହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏପରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲୁ । ହେଲେ ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିବା ବେଳେ ତାହା ସୌଭାଗ୍ୟ ବସତଃ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି । "

ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥିର ହେବ ପ୍ରୋଟକଲ୍:

ଏହିପରି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ କିପରି ପ୍ରଡକ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରୋଟକଲ୍ ସ୍ଥିର କରାଯିବା । ପରେ କିଛି କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଯେପରି ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି କିଛି ଉପଯୋଗିତା ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ପଦ୍ମଲୋଚନ ହେମମ୍ବ୍ରମ । ମୁଖ୍ୟତଃ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୂତନ ଭ୍ୟାକସିନ୍ କିମ୍ୱା ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ମାନବ ଶରୀରକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇନଥାଏ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତଥା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏଥିରେ ରହିଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ । ପରେ ଏହାର ସଫଳତା ମିଳିବା ଜଣାପଡିଲେ ମାନବ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ.ପଦ୍ମଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ.ପଦ୍ମଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ (ETV BHARAT ODISHA)

ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଖୁସି ହେବା ଠାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, " ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏଣୁ ଯାହା କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ କେତେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ସେମାନେ ଏହାରି ମାଧ୍ଯମରେ କେତେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫେରାନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ସେମାନେ କିପରି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ଏହା ହିଁ ଆମର ଳକ୍ଷ୍ୟ । ଏପରିକି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ କରିପାରିବା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ।"

ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କଲେ କୂଳପତି:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ପଦ୍ମଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଲଗାତର ଉଦ୍ୟମରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଡିଜାଇନକୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଥିବା ନେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୂଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ ଦାଶ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଗବେଷଣାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଗବେଷଣା ଗାରରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣା ହେବ ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମ; ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫୁଟିଲା ବିଦେଶୀ ଫୁଲ ୟୁଷ୍ଟୋମା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରହଛି ଚାହିଦା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଝିଅ ସୋମା, ମାଟିରେ ଗଢୁଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

BERHAMPUR UNIVERSITY PATENTDRUG TARGETING TECHNOLOGY INDIATARGETED DRUG DELIVERY INDIAMEDICAL INNOVATION ODISHASILK NANOGEL INJECTOR PATENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.