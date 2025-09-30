ETV Bharat / state

ସପ୍ତମାତୃକା ଉପାସନାର ଅନନ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ, କଣ କୁହେ ଇତିହାସ

ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଚଣ୍ଡିତଳରେ ରହିଛି ହଜାର ବର୍ଷର ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ । ଦଶହରାରେ ଛୁଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ।

ସପ୍ତମାତୃକା ଉପାସନାର ଅନନ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ
ସପ୍ତମାତୃକା ଉପାସନାର ଅନନ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ (ETV Bharat Odisha)
Published : September 30, 2025 at 1:34 PM IST

Boudh Chandi Temple ବୌଦ୍ଧ: ଚାଲିଛି ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା । ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତିପୀଠ । ମନ୍ତ୍ରଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ପୀଠ । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜହ୍ନାପଙ୍ଗରେ ରହିଛି ସପ୍ତମାତୃକାର ଉପାସନାର ଅନନ୍ୟ ପୀଠ ଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର । ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ବେଶ ପ୍ରାଚୀନ । ରାଜାରାଜୁଡା ଅମଳରୁ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଆସୁଛି । ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ।

ସପ୍ତମାତୃକା ଉପାସନାର ଅନନ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ (ETV Bharat Odisha)

ବୌଦ୍ଧର ପ୍ରାଚୀନ ଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର:

ଓଡିଶାର ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପୀଠ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲା ଶାରଦୀୟ ଷୋହଳ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି । ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀ ଚଣ୍ଡୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିରଳ ପୀଠ ସପ୍ତମାତୃକା ଉପାସନାର ଅନନ୍ୟ ପୀଠ । ଶୈବ ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ମହିମା ଆଦି ପଞ୍ଚ ଧର୍ମର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ପୀଠ ପରିଚିତ ଲାଭ କରିଛି । ଏଠାରେ ସପ୍ତ ମାତୃକାଙ୍କ ଉପାସନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଚର୍ତୁମୁଖା ଦେବୀ ଚଣ୍ଡୀ ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଭାବରେ ପୂଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଶାରଦୀୟ ଷୋହଳ ପୂଜା ସହ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତି ପୀଠର ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ଗୁପ୍ତ ପୂଜନ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ।

ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ
ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର:

ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଜହ୍ନାପଙ୍ଗ ନିକଟସ୍ଥ ଚଣ୍ଡିତଳରେ ରହିଛି ଏହି ଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର । ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରୁ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାସ୍ତାରେ 13 କିମି ଗଲେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପଡେ । ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି ପୀଠର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ କୁହନ୍ତି ।

ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ କଣ କୁହେ ଇତିହାସ ?

ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଚଣ୍ଡିତଳ ଗ୍ରାମରେ ରହିଥିବା ଏହି ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠର ଇତିହାସ ହଜାରେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସପ୍ତଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ମୁଖା ଦେବୀ ଚଣ୍ଡୀ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଅନେକ ଏହି ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠକୁ ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ଭାବରେ ଅବିହିତ କରିଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ଯୋଗିନୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, କୌମାରି, ମାହେଶ୍ୱରୀ, ଚାମୁଣ୍ଡା, ମାତାଙ୍ଗୀ, ବରାହୀ ଭଳି ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସପ୍ତ ମାତୃକା ପୀଠ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଆସୁଛି ।

ଦଶହରାରେ ଛୁଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ
ଦଶହରାରେ ଛୁଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜା ଯଯାତି, ମା’ ଚଣ୍ଡୀ:

ଇତିହାସ କୁହେ, ଯଯାତି କେଶରୀ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଯଯାତି ନଗର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯଯାତିଙ୍କ ନାତି ଏହି ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ସାଧନା କରି ନିଜକୁ ଚଣ୍ଡୀହାର ଯଯାତି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ହଜାରେ ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତି ପୀଠ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସହ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ଅବକ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଦଶହରାରେ ଛୁଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ:

ଏହି ପୀଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦଶହରା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୁଏ । ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ ଓ ଦଶମୀରେ ଏହି ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠକୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତନୀତିରେ ଏଠାରେ ମା’ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆରଧନା ହୋଇଥାଏ ।

ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ
ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ (ETV Bharat Odisha)

ମନୋସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି:

ସେହିପରି ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଜଳନ୍ଧର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିରରେ ଦଶହରା ପୂଜା ହୁଏ । ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ । ବିଶେଷକରି ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀରେ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ । ଯାହା ମନୋସ୍କାମନା କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ ।’

ରାଜା ରାଜୁଡା ଅମଳରୁ ଚାଲିଆସିଛି ପୂଜା:

ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଏକ ଚଣ୍ଡିପୀଠ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି । ବୌଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରୁ ପୂଜା ପାଇଆସୁଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡି ଦେବୀ । ଚଣ୍ଡିଙ୍କର 3ଟି ମୁଖ ରହିଛି । ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ ରହିଛି । ଦଶହରା ସମୟରେ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ହୋଇଥାଏ । ରାତିରେ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ । ସରକାର ଯଦି ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ । ତାହାଲେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରନ୍ତା ।’

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି:

ଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଦଶରଥ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ସପ୍ତମାତୃକା ମନ୍ଦିର । ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପୂଜା ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଦଶହରା ଅଧିକ ଭିଡ ହୁଏ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ । ଆହୁରି ବିକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତା ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ

