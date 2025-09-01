ETV Bharat / state

ଦୀର୍ଘ 64 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, NACରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଲା ବୌଦ୍ଧ - BOUDH MUNICIPALITY ANNOUNCE

ବୌଦ୍ଧ ଏନଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି(ପୌରାଞ୍ଚଳ) ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ବୌଦ୍ଧରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ।

Boudh Municipality Announce
Boudh Municipality Announce (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 1, 2025 at 3:03 PM IST

3 Min Read

Boudh Municipality Announce ବୌଦ୍ଧ: ଦୀର୍ଘ 64 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା, 15 ବର୍ଷର ଦାବି ପରେ ପୂରା ହେଲା ବୌଦ୍ଧବାସୀଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ । ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଏନଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କଲେ ମୋହନ ସରକାର । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବୌଦ୍ଧର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଖୁସିର ମାହୋଲ । ତେବେ କେବେଠୁ ରହିଥିଲା ଏହି ଦାବି ? କଣ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସ । ଜାଣନ୍ତୁ...

ବୌଦ୍ଧରେ ଖୁସିର ଲହରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ବୌଦ୍ଧକୁ ଭେଟି:

ଗତକାଲି (ଅଗଷ୍ଟ 31)ରେ ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ 7ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ 16ଟି ନୂଆ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ(NAC) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବୌଦ୍ଧ ଏନଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ବୌଦ୍ଧବାସୀ ।

ବୌଦ୍ଧରେ ଖୁସିର ଲହରୀ
ବୌଦ୍ଧ (ETV Bharat Odisha)

କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ବୌଦ୍ଧ NAC:

ଅବିଭକ୍ତ ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବୌଦ୍ଧ ସହର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ 1961 ମସିହାରେ ତେର ଗୋଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ବୌଦ୍ଧ ଏନଏସି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର 33 ବର୍ଷ ପରେ 1994 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଓଡିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୌଦ୍ଧ ଉପଖଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ବୌଦ୍ଧ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ହେବା ପରେ ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଏନଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାମାଳ, ମନମୁଣ୍ଡା, ପୁରୁଣା କଟକ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏନଏସି ପାଇଁ ଦାବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

15 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇଆସୁଥିଲା ଦାବି:

ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ସାମ୍ବାଦିକ ଫୋରମ, ନାଗରିକ କମିଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ବୌଦ୍ଧକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା ପାଇଁ 2010 ମସିହାରୁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜେଡି ଶାସନ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ବୌଦ୍ଧ ଏନଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା ।

ବୌଦ୍ଧରେ ଖୁସିର ଲହରୀ
ବୌଦ୍ଧରେ ଖୁସିର ଲହରୀ (ETV Bharat Odisha)

ବିଜେଡି ଅମଳରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି:

ତେବେ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୌଦ୍ଧ ଏନଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାମାଳ, ମନମୁଣ୍ଡା, ବାଉଁସୁଣୀ ଓ ପୁରୁଣା କଟକକୁ ଏନଏସି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗେଜେଟ ନୋଟିଫିକେସନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏ ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା।

‘ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଛୁ’

ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଚ୍ଚିତାନନ୍ଦ ଦଲାଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ବୌଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦର ଦିନ । ପ୍ରାୟ 65 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଛୁ । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା । ଏହା ଦ୍ବାରା ବୌଦ୍ଧର ସହରୀକରଣ ବିକାଶ ଆହୁରି ଆଗେଇବ ।’

ବୌଦ୍ଧରେ ଖୁସିର ଲହରୀ
ବୌଦ୍ଧରେ ଖୁସିର ଲହରୀ (ETV Bharat Odisha)

ବୌଦ୍ଧରେ ସେଲିବ୍ରେସନ:

ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଏନଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାବରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବାରୁ ବୌଦ୍ଧରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏକାଧିକ ବାର ବୌଦ୍ଧ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଏନଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଗତକାଲି(ରବିବାର) ବୌଦ୍ଧ ଟାଉନ ହଲ ଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ବୌଦ୍ଧ ବିଧାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାଏକ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ, ବୌଦ୍ଧର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦଲାଲ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ବୌଦ୍ଧକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୌଦ୍ଧ ସହରର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ବାଣ ଫୁଟାଇ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ବୌଦ୍ଧ ସହର ବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି ପୂରଣ:

ବୌଦ୍ଧ ଏନଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ବୌଦ୍ଧର ବିଧାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଓ ସ୍ବପ୍ନ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା ପାଇଁ । ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବୌଦ୍ଧର ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବ 7ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ 16ଟି ଏନ୍ଏସି; ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୁଛି NAC ନିଆଁ; ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ରାସ୍ତାରୋକ: ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ

ବହୁତ ଖୁସି:

ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧର ନଗରପାଳ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଏନଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ

Boudh Municipality Announce ବୌଦ୍ଧ: ଦୀର୍ଘ 64 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା, 15 ବର୍ଷର ଦାବି ପରେ ପୂରା ହେଲା ବୌଦ୍ଧବାସୀଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ । ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଏନଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କଲେ ମୋହନ ସରକାର । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବୌଦ୍ଧର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଖୁସିର ମାହୋଲ । ତେବେ କେବେଠୁ ରହିଥିଲା ଏହି ଦାବି ? କଣ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସ । ଜାଣନ୍ତୁ...

ବୌଦ୍ଧରେ ଖୁସିର ଲହରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ବୌଦ୍ଧକୁ ଭେଟି:

ଗତକାଲି (ଅଗଷ୍ଟ 31)ରେ ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ 7ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ 16ଟି ନୂଆ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ(NAC) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବୌଦ୍ଧ ଏନଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ବୌଦ୍ଧବାସୀ ।

ବୌଦ୍ଧରେ ଖୁସିର ଲହରୀ
ବୌଦ୍ଧ (ETV Bharat Odisha)

କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ବୌଦ୍ଧ NAC:

ଅବିଭକ୍ତ ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବୌଦ୍ଧ ସହର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ 1961 ମସିହାରେ ତେର ଗୋଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ବୌଦ୍ଧ ଏନଏସି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର 33 ବର୍ଷ ପରେ 1994 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଓଡିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୌଦ୍ଧ ଉପଖଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ବୌଦ୍ଧ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ହେବା ପରେ ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଏନଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାମାଳ, ମନମୁଣ୍ଡା, ପୁରୁଣା କଟକ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏନଏସି ପାଇଁ ଦାବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

15 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇଆସୁଥିଲା ଦାବି:

ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ସାମ୍ବାଦିକ ଫୋରମ, ନାଗରିକ କମିଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ବୌଦ୍ଧକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା ପାଇଁ 2010 ମସିହାରୁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜେଡି ଶାସନ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ବୌଦ୍ଧ ଏନଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା ।

ବୌଦ୍ଧରେ ଖୁସିର ଲହରୀ
ବୌଦ୍ଧରେ ଖୁସିର ଲହରୀ (ETV Bharat Odisha)

ବିଜେଡି ଅମଳରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି:

ତେବେ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୌଦ୍ଧ ଏନଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାମାଳ, ମନମୁଣ୍ଡା, ବାଉଁସୁଣୀ ଓ ପୁରୁଣା କଟକକୁ ଏନଏସି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗେଜେଟ ନୋଟିଫିକେସନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏ ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା।

‘ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଛୁ’

ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଚ୍ଚିତାନନ୍ଦ ଦଲାଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ବୌଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦର ଦିନ । ପ୍ରାୟ 65 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଛୁ । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା । ଏହା ଦ୍ବାରା ବୌଦ୍ଧର ସହରୀକରଣ ବିକାଶ ଆହୁରି ଆଗେଇବ ।’

ବୌଦ୍ଧରେ ଖୁସିର ଲହରୀ
ବୌଦ୍ଧରେ ଖୁସିର ଲହରୀ (ETV Bharat Odisha)

ବୌଦ୍ଧରେ ସେଲିବ୍ରେସନ:

ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଏନଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାବରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବାରୁ ବୌଦ୍ଧରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏକାଧିକ ବାର ବୌଦ୍ଧ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଏନଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଗତକାଲି(ରବିବାର) ବୌଦ୍ଧ ଟାଉନ ହଲ ଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ବୌଦ୍ଧ ବିଧାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାଏକ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ, ବୌଦ୍ଧର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦଲାଲ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ବୌଦ୍ଧକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୌଦ୍ଧ ସହରର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ବାଣ ଫୁଟାଇ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ବୌଦ୍ଧ ସହର ବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି ପୂରଣ:

ବୌଦ୍ଧ ଏନଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ବୌଦ୍ଧର ବିଧାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଓ ସ୍ବପ୍ନ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା ପାଇଁ । ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବୌଦ୍ଧର ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବ 7ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ 16ଟି ଏନ୍ଏସି; ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୁଛି NAC ନିଆଁ; ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ରାସ୍ତାରୋକ: ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ

ବହୁତ ଖୁସି:

ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧର ନଗରପାଳ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଏନଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ

For All Latest Updates

TAGGED:

BOUDH NACCM MOHAN CHARAN MAJHIODISHA NEW MUNICIPALITY NACBOUDH DISTRICT HISTORYBOUDH MUNICIPALITY ANNOUNCE

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.