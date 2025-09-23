NAC ମାନ୍ୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ମନମୁଣ୍ଡା: 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ପାଳନ, ରାଜପଥ ଅବରୋଧ
NAC ମାନ୍ୟତାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ମନମୁଣ୍ଡା । ତେଜିଲା ଅସନ୍ତୋଷ । ବନ୍ଦ ପାଳନ କରି ରାଜପଥ ବନ୍ଦ କରିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।
Published : September 23, 2025 at 3:18 PM IST
NAC demand for Manamunda, ବୌଦ୍ଧ: ମନମୁଣ୍ଡାକୁ ଏନଏସି ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ନ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଅସନ୍ତୋଷ । ମନମୁଣ୍ଡାବାସୀଙ୍କ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ସ୍ଥାନୀୟବାସିନ୍ଦା । 57ନଂ ଓ 41 ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବନ୍ଦ । ମନମୁଣ୍ଡାକୁ ଏନଏସି ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ । ମାନ୍ୟତା ନ ମିଳିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ।
ମନମୁଣ୍ଡା ବନ୍ଦ:
ଗତ 19 ତାରିଖ ଦିନ କଣ୍ଟାମାଳକୁ ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଆଜି ମନମୁଣ୍ଡାର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମନମୁଣ୍ଡାକୁ ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ମନମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ 16 ଗୋଟି ୱାର୍ଡର ଅଧିବାସୀ ବନ୍ଦକୁ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ । 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସହ 41 ନମ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ବନ୍ଦ ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ଗାଡିମୋଟର ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଦୋକାନ ବଜାର, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ।
ପୂର୍ବ ସରକାର ଦେଲେ ମାନ୍ୟତା, ଚଳିତ ସରକାର ବାଦ୍ ଦେଲେ:
ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ମହାନଦୀ ଓ ତେଲ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମନମୁଣ୍ଡା ସହର । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବ ବୃହତ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ମନମୁଣ୍ଡା । ଏହାକୁ ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ । ତେଣୁ ବିଗତ ସରକାର ମନମୁଣ୍ଡାକୁ ଏନଏସି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ନୂତନ ସରକାର ମନମୁଣ୍ଡାକୁ ଆଉ ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଦେଇନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏନେଇ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) 12 ଘଣ୍ଟିଆ ମନମୁଣ୍ଡା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।
ନିରାଶ ବାସିନ୍ଦା:
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିନସ୍ଥ ମନମୁଣ୍ଡା, କଣ୍ଟାମାଳ ଓ ବାଉଁସୁଣୀକୁ ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏନଏସି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନୂତନ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ନୂତନ 28ଟି ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏନଏସି ନାମ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ଆଶାୟୀ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ମାନ୍ୟତା:
ବନ୍ଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବନ୍ଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମନମୁଣ୍ଡାକୁ ଏନଏସି ପାଇଁ ପୁନଃ ବିଚାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାୟକ କହେଁଇ ଚରଣ ଡାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଉଭୟ କଣ୍ଟାମାଳ ଓ ମନମୁଣ୍ଡାକୁ ଏନଏସି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।" ଉକ୍ତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନଏସି ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ବିଧାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ବୈଦ୍ୟନାଥ ହୋତା କହିଛନ୍ତି,"ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ମନମୁଣ୍ଡା । ଏହାକୁ ବିଗତ ସରକାର ଏନଏସି ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଘୋଷିତ NAC ତାଲିକାରେ ମନମୁଣ୍ଡାର ନାମ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଆଶା କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବେ ।’
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବିଗତ ସରକାର ମନମୁଣ୍ଡାକୁ ଏନଏସି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ନୂତନ ସରକାର ମନମୁଣ୍ଡାକୁ ଆଉ ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଛୁ । ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଆଜିର ବନ୍ଦ ଡ଼ାକରା ସଫଳ ହୋଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ