ମା' ଭୈରବୀଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଷୋହଳ ଦିନ ଭକ୍ତ ପାଆନ୍ତିନି ଦର୍ଶନ
ବୌଦ୍ଧ ମା' ଭୈରବୀଙ୍କ ଷୋହଳ ଉପଚାରର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା । ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବାରଣ
ବୌଦ୍ଧ: ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଯେଉଁଠି ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହେ ମନ୍ଦିର । ଏହି 16 ଦିନ ଗୁପ୍ତରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ । ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହେ । ମହାନବମୀରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମା' ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି । ଏହି ପୀଠରେ ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବାରଣ ରହିଥାଏ । ତେବେ କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଦେବୀ ଶକ୍ତିପୀଠ । କେମିତି ହିଏ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ?
ଧରାବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗା । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦେବୀଙ୍କ ଷୋଡଶ ଉପଚାର । ଷୋହଳ ଦିନ ଧରି ମା' ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତିପୀଠ ରହିଛି ଯେଉଁଠି, ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବୀ ଷୋହଳ ଦିନ ଗୁପ୍ତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ ରହିଥାଏ । ମହାଷ୍ଟମୀର ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଆନ୍ତି ।
ମା' ଭୈରବୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା:
ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ପୁରୁଣା କଟକ ସ୍ଥିତ ମା' ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର । ମାତା ସତୀଙ୍କ ଏକ ପବିତ୍ର ଅଂଶ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ବର୍ଷ ତମାମ ମା'ଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ । 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତି ପୀଠ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବାଉଁଶ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟରେ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କାଳରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପୀଠର ବେଶ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜା, ମା' ଭୈରବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ରହୁଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତି ପୀଠର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି, ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଷୋହଳ ଉପଚାର ଗୁପ୍ତ ପୂଜା । ମୂଳାଷ୍ଟମୀକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ପୁଅଜିଉଁନ୍ତିଆ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦିନରେ ମା' ଭୈରବୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ବସା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା' ଭୈରବୀଙ୍କ 16 ଦିନ ଧରି ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।
କେମିତି ରହିଛି ପୂଜା ରୀତିନୀତି:
ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚାନା ପରେ ଦେବୀଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ଘଟକୁ ପୁରୁଣା କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା । ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ସହିତ ଦେବୀଙ୍କ ଘଟକୁ ବାନା ଛତ୍ର ସହ ନଗର ପରିକ୍ରମା ପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି । ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ 16 ଦିନ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର କରି ଦେବୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚାନା କରାଯାଇଥାଏ।କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଓଡିଶାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଏହି 16 ଦିନ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା କଟକ ଭୈରବୀଙ୍କ ପୀଠରେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ମା' ଭୈରବୀଙ୍କୁ ଏହି ଷୋହଳ ଦିନ ଦର୍ଶନ ନ କରିବାର ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।
ସେବାୟତ ପରିବାର ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସେ ମନ୍ଦିର ମନା:
ଏହି ଷୋହଳ ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଦେବୀ ଭୈରବୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ରୂପ ସାହାଡ଼ାଶୁଣିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମା' ଭୈରବୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ନିଷେଧ ସମୟରେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପୂଜକ ଓ ସେବାୟତଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ । ଶାରଦୀୟ ଷୋହଳ ପୂଜାରେ ପୂଜକ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଷୋହଳ ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ସାରା ମାସ ମା' ଭୈରବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଗତକାଲି ମୂଳାଷ୍ଟମୀରେ ମା' ଭୈରବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।
ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ:
ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ସୁକାନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଏହି 15 ଦିନ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରୁହେ । ମହା ନବମୀରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିବା ପରେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି । ସବୁ ଯାଗାରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମା'ଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା କରାଯାଏ । ମା' ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ।"
ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏ ପୂଜା:
ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ମଧୁସୂଦନ ଦେହୁରୀ କହିଛନ୍ତି, "ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ । ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ସମୟରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ସବୁ ବେଳେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ମା' ସାହାଡାଶୁଣିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ।"
