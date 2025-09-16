ETV Bharat / state

କୁନି କଣ୍ଠରେ ବିରାଜିଛନ୍ତି ସରସ୍ବତୀ, ଅଢେଇ ବର୍ଷରେ ଗାଉଛି ଅନର୍ଗଳ ଶ୍ଳୋକ ଓ ଗୀତ

ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିସ୍ମୟୀ ବାଳିକା ଲାବନ୍ୟା ପଣ୍ଡା । ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର, ଫଳ, ଫୁଲ ଓ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ସହ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ଳୋକ ଏବଂ ଗୀତ ।

ODISHA GIRL INDIA BOOK OF RECORDS
ODISHA GIRL INDIA BOOK OF RECORDS (Etv Bharat)
Labanya Panda India Book Records ବୌଦ୍ଧ: କୁନି ଓଠରେ ଅନର୍ଗଳ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଓ ଭଜନ ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି । ଖନେଇ ଖନେଇ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭୁଲ ବି ହେଉନି... ଲାଗୁଛି ଜେମିତି ଦେବୀ ସରସ୍ବତୀ କଣ୍ଠରେ ବସିଛନ୍ତି । ଥରେ ଯାହା ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ପୁରା ମତିଷ୍କରେ ଫିଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ମନେପକାଇବାକୁ ବି ପଡୁନି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ନାମ ପଚାରିଲେ ଚଟାପଟ ଉତ୍ତର ଦେବା ସହ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର, ଫଳ, ଫୁଲ ଓ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି । ଅଢେଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଲାବନ୍ୟା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ଯେକେହିବି ତାଜୁବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡ୍ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଲାବନ୍ୟା ।

ବିସ୍ମୟୀ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଲାବନ୍ୟା ପଣ୍ଡା:

ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡଭେଲିପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପାନ୍ତ ଡ଼ଙ୍ଗାଝୋଲ ଗ୍ରାମର ପ୍ରେମାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ଓ ଝରଣା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଲାବନ୍ୟା ପଣ୍ଡା। ବୟସ ମାତ୍ର ଅଢେଇ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ଗତ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଲାବଣ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଜା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଏକ ପଣକିଆ ଗାଇ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଏହା ପର ଦିନ ଲାବନ୍ୟା ଠିକ ଭାବରେ ଉକ୍ତ ପଣିକିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ । ଧିରେ ଧିରେ ମା ଝରଣା କୁନି ଝିଅ ଲାବନ୍ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ଳୋକ, ଗୀତ ଗୋଟିଏ ଥର ପଢ଼ାଇବା ପରେ ସେ ମନେରଖି ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଗାଇ ଚାଲିଥିଲେ। କୁନି ଲାବନ୍ୟାର ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ଲାବନ୍ୟା ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ।

BOUDH GIRL INDIA BOOK OF RECORDS

ଲାବନ୍ୟାଙ୍କ ମାଆ ଝରଣା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ମୋ ବାପା ଝିଅକୁ ପାଠପଢାଇବା ସମୟରେ ସେ ସବୁକିଛି ସହଜରେ ମନେରଖୁଥିବା ମୋତେ କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଶ୍ଲୋକ ଓ ଭଜନ ଗୀତ ଶିଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି । ଥରେ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କହିଦିଏ । ତାର ଏହି ପ୍ରତିଭା ଜାଣିବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍‌ ଅଫ ରେକର୍ଡ୍ସ ଆବେଦନ କରିଥିଲି ଓ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । "

BOUDH GIRL LABANYA IN INDIA BOOK OF RECORDS
BOUDH GIRL LABANYA IN INDIA BOOK OF RECORDS (ETV BHARAT ODISHA)

ଲାବନ୍ୟାଙ୍କ ଅଜା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, " ଯେତେବେଳେ ଲାବନ୍ୟାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦିନେ ଦୁଇକ ପଣିକିଆ ଶୁଣାଇଥିଲି । ତାପରଦିନ ଏହାକୁ ସେ ମନେ ରଖି କହିଥିଲା । ପରେ ତା ମାଆକୁ କହିଲି ପଢାଇବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁ କିଛି ମନେ ରଖିପାରୁଛି । ଏହାପରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍‌ ଅଫ୍‌ ରେକର୍ଡ୍ସରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ । କିଛି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲୁ । ପରେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲା ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । "

BOUDH GIRL LABANYA WITH MOTHER JHARANA PANDA
BOUDH GIRL LABANYA WITH MOTHER JHARANA PANDA (ETV BHARAT ODISHA)

BOUDH GIRL INDIA BOOK OF RECORDS
BOUDH GIRL INDIA BOOK OF RECORDS (ETV BHARAT ODISHA)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ

