ଉଛୁଳା ମହାନଦୀରେ ଚାପ ଖେଳ, ବୌଦ୍ଧରେ ନିଆରା ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ

ଆଜି ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଭାଗବତ ଜନ୍ମ । ସାତ ଭାଗବତ ମନ୍ଦିରରେ ସାତ ଚାପ ଖେଳ ।

Mahanadi Chapa Khela
Mahanadi Chapa Khela (ETV Bharat Odisha)
Bhagabata Janma ବୌଦ୍ଧ: ଉଛୁଳା ମହାନଦୀରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାପଖେଳ । ଆଜି ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ପବିତ୍ର ଭାଗବତ ଜନ୍ମ । ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସାରା ବୌଦ୍ଧ ସହର । ସାତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଉଦଯାପିତ ହେବା ସହ ବୌଦ୍ଧର ସାତ ଗୋଟି ଭାଗବତ ଗୁଢ଼ୀ ବା ମନ୍ଦିରରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ମହାନଦୀରେ ଚାପ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଭାଗବତ ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ୍‌ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ।

ଉଛୁଳା ମହାନଦୀରେ ଚାପ ଖେଳ (ETV Bharat Odisha)

ମହାନଦୀରେ ଚାପ ଖେଳ:
ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମହାନଦୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଚାପ ଖେଳ । ସାତ ଦିନର ଭାଗବତ କଥା ପରେ ଆଜି ବୌଦ୍ଧର ସାତ ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଭାଗବତ ଗୁଢ଼ୀ ବା ପୀଠରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା ପରେ ମହାନଦୀରେ ଚାପ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

ମହାନଦୀର ଉଛୁଳା ଜଳରାଶିରେ ଚାପ ଖେଳିଲେ ଭାଗବତ ଠାକୁର
ମହାନଦୀର ଉଛୁଳା ଜଳରାଶିରେ ଚାପ ଖେଳିଲେ ଭାଗବତ ଠାକୁର (ETV Bharat Odisha)

ଭାଗବତ ଜନ୍ମକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପାଳନ କରେ ବୌଦ୍ଧ:

ବୌଦ୍ଧର ପୋଡାପୋଡା, ମାଳିସାହି, ସୁଦସାହି, କେଉଟସାହି, ନୂଆସାହି, ରାଜନପାଲି ଓ କାଲେଶ୍ଵର ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଶତାଧିକ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଭାଗବତ ଗୁଢ଼ୀ ବା ମନ୍ଦିର । ଆଜି ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ତିଥିରେ ବୌଦ୍ଧର ଆଳତୀ ଘାଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ସହର ପରିକ୍ରମା:

ଗତ ସାତ ଦିନ ଧରି ବୌଦ୍ଧର ଏଭଳି ସାତଟି ପୀଠରେ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭାଗବତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭକ୍ତ ମାନେ ସାରା ବୌଦ୍ଧ ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଇଥିଲେ । ବୌଦ୍ଧ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିରେ ଭାଗବତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବିମାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଭାଗବତ ଠାକୁରଙ୍କ ଘଟକୁ ଡ଼ଙ୍ଗାକୁ ଡ଼ଙ୍ଗା ଯୋଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାପରେ ମହାନଦୀର ଉଛୁଳା ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ସାତ ଥର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା ।

ମହାନଦୀର ଉଛୁଳା ଜଳରାଶିରେ ଚାପ ଖେଳିଲେ ଭାଗବତ ଠାକୁର
ବିମାନରେ ଠାକୁର (ETV Bharat Odisha)

ସାତଟି ଭାଗବତ ପୀଠ, ସାତଟି ଚାପ:

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୌଦ୍ଧର କୈବର୍ତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥାନ୍ତି । ସାତଟି ଭାଗବତ ମନ୍ଦିରର ସାତଟି ଚାପ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଏଭଳି ବିରଳ ଉତ୍ସବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାପ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥିଲା ।

ଭାଗବତ ଜନ୍ମ କଣ ?

ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିବା ବା ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ତିଥିକୁ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ।

ଭାଗବତ ଜନ୍ମକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ବୌଦ୍ଧବାସୀ ?

ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ବା ମହାନଦୀରେ ଚାପ ଖେଳକୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘ସାତ ଦିନ ଧରି ପାରାୟଣ କରାଯାଏ । ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏହା ଆମେ କରିଆସିଛୁ । 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ ।’

ମହାନଦୀର ଉଛୁଳା ଜଳରାଶିରେ ଚାପ ଖେଳିଲେ ଭାଗବତ ଠାକୁର
ବୌଦ୍ଧରେ କୀର୍ତ୍ତନ (ETV Bharat Odisha)

କୈଳାସ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି, ‘ପିତୃପୁରୁଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି । ଭାଗବତକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛୁ । ଚାପ ଖେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ।’

ବୌଦ୍ଧର ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଶୁଣି ଆସିଛୁ । ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ପାଳନ କରିଆସିଛୁ । ଭାଗବତ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବୁ । ଆମେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ

