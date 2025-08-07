ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶରୁ ବିଦେଶ ସବୁଠି ଚମକିବ ଓଡିଶା ହସ୍ତତନ୍ତ । ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତକଳାକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ପରିଚୟ । ବିଦେଶରେ ବଢିବ ଚାହିଦା । ଆମ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ହାତ ତିଆରି କାରିଗରୀକୁ ନେଇ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଧକ ଧକ ଗର୍ଲ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ।
ବଲିଓଡ଼ର ଫ୍ୟାସନ ଆଇକନ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଭାଗର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଘୋଷଣା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଥିଲେ, ଅଭିନୟ ଓ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଭାରେ ମାଧୁରୀ ଯେଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ଓ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାପ ଛାଡିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ସେମିତି ନେଇ ବିଶ୍ୱରେ ପହଂଚାଇବେ ଓ ଓଡିଶାକୁ ଏକ ମଜଭୁତ ଫ୍ୟାସନ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବେ ।
ଓଡିଶା ହସ୍ତତନ୍ତର ପ୍ରତିଟି ଡିଜାଇନରେ ରହିଛି କାହାଣୀ:ମାଧୁରୀ
ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ଆମ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ହସ୍ତତନ୍ତର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, 'ଓଡିଶା କଳାର ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ । ଏହାର ପ୍ରଚାରରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଉ ଓଡିଶା ପରମ୍ପରାର ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିଲି। ଏହାର ପ୍ରଚାର ମୋର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ । ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗକୁ ନେବ। କାରଣ ଓଡିଶା ହସ୍ତତନ୍ତର ପ୍ରତିଟି ଡିଜାଇନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କୁହେ, ଯାହା ସହ ମୁ ଯୋଡି ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ ।'
ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା ମୈଦାନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା "ଏକତା" କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ହସ୍ତତନ୍ତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆମର 'ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର' କେବଳ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତମ୍ଭ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଜାତୀୟ ଗର୍ବ ଓ ଗରିମାର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରାଚୀନ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ଫ୍ୟାଶନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ବୟନ ସର୍ବଦା ଉତ୍କର୍ଷତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଜୟଗାନ କରିଆସିଛି । ହସ୍ତତନ୍ତ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ହସ୍ତତନ୍ତ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ହସ୍ତତନ୍ତ । ମିଶନ ମୋଡରେ ଏହାର ବିକାଶ ହେବ। ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଘୋଷଣା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସହ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ । ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବଢିବ ଓଡିଶା କାରିଗରୀର ଚାହିଦା। ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସହ ଓଡିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ । ଐତିହ୍ୟର ସୂତ୍ରଧାର ସାଜିଥିବା ଏହି ବିଭାଗକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଆଜିଠାରୁ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ କାରୀଗରୀକୁ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା- ୨୦୨୫ରେ ୭ ହଜାର୮୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୩୩ ଟି ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ୩୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ସାଜିଥିବା ହସ୍ତତନ୍ତ କିଭଳି ବିଶ୍ୱରେ ତାର ଆଦର ଓ ଆଦୃତି ପାଇବ ସେ ନେଇ ଆମ ସରକାର ଅନବରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଯୁବ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ମିଳିବ ରୋଜଗାର
ଓଡିଶା ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ର ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ନେଇ ବିଭାଗ ସଚେତନ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଯେଭଳି ଏହାର ଡୁପ୍ଲିକେଶି ନ ହୁଏ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସେ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁଁହେ, ଯୁବ ବୁଣାକାରମାନେ କିଭଳି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଯୁବପିଢୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହ ନୂଆ ଡ଼ିଜାଇନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ସରକାର ଯୋଗାଇଦେବେ ଓ ଯୁବ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ;ସପ୍ତାହର ଦିନଟିଏ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ପିନ୍ଧବାକୁ ଆହ୍ୱାନ
ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସପ୍ତାହର ଦିନଟିଏ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ପିନ୍ଧୁନ୍ତୁ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିସହ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜନ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ବଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି । କାରଣ ହସ୍ତତନ୍ତ ଆମ ରାଜ୍ୟର କେବଳ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାକୁ ପୁନର୍ଜିବିତ କରିବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଜିର ଦିବସ ଗର୍ବ ଏବଂ ସ୍ମରଣର ଦିନ। ସମସ୍ତ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଉଦେଶ୍ୟରେ 2015 ରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୫- ୨୦୨ ୫ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୫୦ କୋଟିର ଖଦି ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀରା ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ବିକ୍ରିରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ୩୧୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଖଦି ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୮୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଓଡିଶାର 30ଟି ଜ଼ିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ 30 ହଜାର ବୁଣାକାର ଶ୍ରମିକ ସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାର ୬ଟି ଜାଗାରେ ହେବ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ
'ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଙ୍ଗ ଏବଂ ଇ-କମର୍ସ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜାପାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଓଡିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମର ଚାହିଦା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପୋରେ ଓଡିଶା ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଣାକାରମାନେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଭିତରେ ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର fellowship ଏବଂ internship ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ୬ ଟି ଜାଗାରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏହି ଅବସରରେ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ, 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ବୟନ ଶିଳ୍ପର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଏହାକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ବଜାର-ଚାହିଦା ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା, ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ ସଂପ୍ରସାରଣ ନୀତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ମେଳା ଓ ଅନୁଦାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।' ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ପିଢିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, ' ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।'
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଭାଗୀୟ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୁହା ପୁନମ ତାପସ କୁମାର ସ୍ବାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମ ଚାନ୍ଦ ଚୌଧାରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସର ମାସ୍କଟ "ରେଶା" ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟର ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୩ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନତା ମୈଦାନଠାରେ ଚାଲିବ।
