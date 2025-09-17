ETV Bharat / state

ଘଟଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମିଲିଲା ନିଖୋଜ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ମୃତଦେହ

୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ରାଉତ ମାରି ପୋତିଥିବା ମାନିବା ପରେ ପୋଲିସ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଥିଲା।

ଘଟଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମିଲିଲା ନିଖୋଜ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ମୃତଦେହ
ଘଟଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମିଲିଲା ନିଖୋଜ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ମୃତଦେହ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By PTI

Published : September 17, 2025 at 6:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦୁଝର/ଭୁବନେଶ୍ବର: ୧୨ ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। କନଷ୍ଟେବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଆଜି ମାଟିତଳୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ଘଟଗାଁ ସ୍ଥିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଅଖା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜେସିବିରେ ମାଟି ଖୋଳି ବାହାର କରାକଲା ଅଖା ବସ୍ତାରେ ବନ୍ଧାହୋଇଥିବା ମୃତଦେହ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ରାଉତକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ କରିବା ବେଳେ ଏସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ମାରି ପୋତିଥିବା ମାନିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଥିଲା।

ଘଟଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମିଲିଲା ନିଖୋଜ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ମୃତଦେହ (ETV BHARAT ODISHA)

ଦୀପକ ରାଉତ ନିକଟରୁ ସତ ଓଗାଳିଛି ପୋଲିସ

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ରାଉତର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନିଖୋଜ କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କୁ ସେ ତଣ୍ଟିଚିପି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଏକ କାର୍ ଯୋଗେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ଥାନା କୁସୁନପୁର ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ପରେ ଉଭୟ ମିଶି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଗାତ ଖୋଳି ମୃତଦେହକୁ ପୋତି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକ କହିଛି। ଦୀପକର ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍‌ ଘଟଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେରା ପକାଇ କୁସୁନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ସହଯୋଗୀ ଭାଇକୁ ଘଟଗାଁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ଆଉ ଏକ ଟିମ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକକୁ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ଵରରୁ ଘଟଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥିବା ବେଳେ, ରାସ୍ତାରେ ଦୀପକ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଦ୍ଵିତୀୟ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ, ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୧ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା।

କନଷ୍ଟେବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ସାହୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ

ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ମୃତ ଶୁଭମିତ୍ର ସାହୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ଶୁଭମିତ୍ରଙ୍କ ମା ସୁକାନ୍ତି ସାହୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।

ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଶୁଭମିତ୍ରା ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ଦୀପକ ରାଉତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ଦୀପକ ରାଉତ ଏହି ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ବୋଲି ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି।

ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀପକ ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରାୟ ୧୭୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ, ବୋଲି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ବିବାଦ ହେତୁ ଦୀପକ ଶୁଭମିତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀପକ ଶୁଭମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କମିଶନର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦାବି କରୁଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳ ନିଖୋଜ; ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା ପୋଲିସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର/ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

MISSING CONSTABLE MURDERMISSING WOMAN TRAFFIC CONSTABLECOMMISSIONERATE POLICEନିଖୋଜ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳMISSING CONSTABLE MURDER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍‌ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କମାନ୍ତୁ

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.