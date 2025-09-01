ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଣିକି ପୂଜା ଫୁଲ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପୂଜା ଫୁଲରୁ ତିଆରି ହେବ ଧୂପକାଠି। ଧୂପକାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବିଏମସି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ‘ଦେବର୍ଚ୍ଚନା ପୁଷ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ’ ଅଭିଯାନ । ପୋଖରିପୁଟ ସ୍ଥିତ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହେବ ଏହି ଧୂପକାଠି । ପରିବେଶ, ନଦୀକୁ ସ୍ଵଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମ କରିଛି ନୂଆ ଅଭିଯାନ। ସେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଫୁଲ ହେଉ, ବାସି ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଇବ ନୂଆ ରୂପ। ହଜାର ହଜାର ମଉଳା ଫୁଲରେ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ଉଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି ହେବ ଧୁପକଠି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ।
ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଉତ୍ସବରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଫୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାମଗ୍ରୀର ବର୍ଜ୍ୟ ନିଷ୍କାସନ ଅପରିଷ୍କାର ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏପରି ପରିବେଖଶ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ପରିବେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି । ଫୁଲ ଏବଂ ପୂଜା ବର୍ଜ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସଂଗୃହିତ ପୁଷ୍କ ବର୍ଜ୍ୟକୁ ଧୂପକାଠି ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଉତ୍ପାଦରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଫୁଲ ବାହାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ।
୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ଫୁଲ
ଏହି ମଉଳା ପୂଜାଫୁଲ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରୁ ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ବିଏମସି ଗାଡି ସଂଗ୍ରହ କରିବ । ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଅଭିଯାନ। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଏମ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରୁ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି । ବିଏମ୍ସି ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଝଡା ଫୁଲ ବା ବାସି ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ।
ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ
ସେପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ଶହ ଶହ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ବିଏମସିର ଏହି ଅଭିଯାନ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କମିଟି ସହ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବାର ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେଚେତନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆବର୍ଜନାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ନ ଫିଙ୍ଗି ବିଏମ୍ସିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡି ରେ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ରାଜଧାନୀର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ସଦସ୍ୟ । ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ଫୁଲ ଏଣେ ତେଣେ ନ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାରୁ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଏହି ଅଭିଯାନ କେବଳ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ ।
ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହରରେ ଫୁଲର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ- କମିଶନର
ଏ ନେଇ ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରଣା କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ବର ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର । ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିହେବ । ତା ଛଡା ଏଠାରେ ଅନେକ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରଯାଇଥାଏ । ଆଗକୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସୁଛି । ତେଣୁ ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଲର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ଯାହା ବି ହେଉ, ଗଣେଶ ପୂଜା ସରିଲେ କେତେ ଫୁଲ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ କେତେ ଧୂପକାଠି କେତି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରିବ ତାର ଏକ ଆକଳନ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରଣା ।
ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ବାସି ଫୁଲ ରଖିବାକୁ । ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏକ ଜରିରେ ଫୁଲକୁ ରଖୁଛୁ । ବିଏମସି ତାର ଗାଡି ପଠାଇ ଫୁଲ ସବୁ ନେଇ ଯାଉଛି । ପ୍ରାୟ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ତପ ଫୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହା ବିଏମସିର ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହକ ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ପରିବେଶ ସଫା ରହିବନି, ଅନେକ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳି ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସହିଦ୍ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟ ଆଶିକ ।
