ଆଜିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ, 8 ଦିନ ପରେ ଆସିବ ତଥ୍ୟ
ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା । ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ କୁକୁର ଗଣନା ଅଭିଯାନ ।
Published : September 18, 2025 at 6:53 PM IST
Dog Census Odisha, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ବସ୍ତି । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପରେ ଏବେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଚାଲିଛି ଗଣତି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜଧାନୀରେ କୁକୁର ଗଣିଲା ବିଏମସି । ଗଣତି ପାଇଁ ୬୭ଟି ଓ୍ଵାର୍ଡରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ୪୧୦ଟି ଟିମ୍ । କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ମାମଲା ହ୍ରାସ କରିବା ଓ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଥମ କୁକୁର ସଂଖ୍ୟାଗଣନା:
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଅଭିଯାନରେ ସହାୟକ ହେବ । ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦାୟ ୬୭ଟି ଓ୍ୱାର୍ଡରେ ଏକ କାଳୀନ ଗଣନା କରାଯାଉଛି । ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ କୁକୁର ଗଣନା ଅଭିଯାନ । ୮ ଦିନ ଯାଏଁ ଭୋର ୫ଟାରୁ ସକାଳ ୭ଟା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ । ଦକ୍ଷ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁପରଭାଇଜର, ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏସ୍ଏମଟିଏ, ଡିଇଓ, ସିଓ, ଓ୍ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
୮ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ:
ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନାକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା କହିଛନ୍ତି,"ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଗଳି ସମେତ ପ୍ରାୟ ୩୫୦୦ ରୁ ୪୦୦୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣନା କରାଯିବ । ଏହି ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ଓ ୱାର୍ଡରେ ୫ଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୪ ଦିନରେ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା କରିବା ସହ ବୁଲି ଦେଖିବେ ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ଟିମ ବୁଲା କୁକୁର ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବଧାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ।" ୮ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣତି ଶେଷ ହେବା ପରେ କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନର ।
କୁକୁର କାନରେ ଲାଗିବ ଟ୍ୟାଗ୍:
ମେୟର କହିଛନ୍ତି ସହରର ବୁଲୁଛନ୍ତି ୭୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବୁଲା କୁକୁର । ଚିହ୍ନଟ ପରେ କୁକୁର କାନରେ ଲାଗିବ ଟ୍ୟାଗ୍ । ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ବିଏମସିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହାସହ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଧରିବ ଏ.ଆଇ କ୍ଯାମେରା । ଏନେଇ ମେୟର ପୂର୍ବରୁ କହିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଥିବାରୁ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ । ସ୍କୁଲ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ହାଟ, ବଜାର ଏବଂ ଗାଡି ତଳେ କୁକୁର ମାନେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି । ତାହାକୁ ନଜର ରଖି ଗଣନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
କୁକୁର ଗଣନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
• କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ହ୍ରାସ କରିବା
• ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା
• ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କମାଇବା
• ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା
• ବି.ଏମ୍.ସି. ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁର ସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା
• ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକଶିତ କରିବା
• ମଣିଷ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହ୍ରାସ କରିବା
• ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା
• ଏକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର