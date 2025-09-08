ସର୍ପାଘାତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବୁଷ୍ଟ ଦେବ CPR, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି
ସର୍ପାଘାତ ହେଲେ ସିପିଆର (CPR) କେତେ ଜରୁରୀ । କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ । ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ନେଲେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସର୍ପାଘାତରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବୁଷ୍ଟ୍ ଦେବ 'ସିପିଆର' । ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସଚେତନର ଘୋର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍ । କାରଣ ଯଦି ସର୍ପାଘାତ ପରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖା ଯାଇଛି ଯେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ 'ସିପିଆର' ଏକ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଯାହା ଦ୍ବାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବେ ?
ସର୍ପାଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚାଇବ ସିପିଆର୍ (CPR) !
ଏନେଇ ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି," ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ସିପିଆର୍ (CPR)। ଏପରି କି ୩୦ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ବି ସିପିଆର ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଏମସି ଡାକ୍ତରଖାନା ତରଫରୁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସିପିଆର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ଵାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବା ସହ ହାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଫଳରେ ବେଳେ ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ । ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାତିରେ ଚାପ ଦେଇ ହାର୍ଟକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରି ହେବ । ସେନେଇ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ଯଦି ଏହା କରାନଯାଏ ତେବେ, ସାପ କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୧ ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ସର୍ପାଘାତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । "
ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କରିବେ କ'ଣ ?
ଯଦି କେହି ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ? ତେବେ ଆଦୌ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ।
- ସାପ କାମୁଡି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପିନ୍ଧିଥିବା ମୁଦି, ଘଣ୍ଟା, ବ୍ରତ ଓ ପାଉଁଜି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ସାପ କାମୁଡା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚଲାବୁଲା ବା କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଏହାସହ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସବିଶେଷ କୁହନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ଡ଼ାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୁରୁତର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସିପିଆର୍ (CPR) ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ।
କିଭଳି କରିବେ ସିପିଆର (CPR) ?
- ପ୍ରଥମେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁହଁ ଉପରକୁ କରି ଶୁଆଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଦୁଇ ଛାତିର ହାଡକୁ (ଷ୍ଟନମ) ଦବାଇବେ ।
- ଅତିବେଶୀରେ ୨ରୁ ୨.୫ ଇଞ୍ଚ୍ ଛାତି ଭିତରକୁ ଦବାଇବା ଦରକାର ।
- ଅତିବେଶୀରେ ୧୦୦ରୁ ୧୨୦ ଥର ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଦବାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଏପରି ଛାତିକୁ ୩୦ ଥର ଦବାଇବା ପରେ ମୁହଁରେ ମୁହଁ ଲଗାଇ ଦୁଇ ଥର ନିଃଶ୍ୱାସ ଦେବେ
- ଡିଫିଲେଟର ତୁରନ୍ତ ଲଗାଇଲେ ଭଲ ହେବ ।
- ଯାହା ହାର୍ଟ ବିଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିପାରେ ।
ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ?
- ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି
- ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢାଳିବା
- ଗଦ ଚେରମୂଳି ଲଗାଇବା ଆଦି କାମରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ସାପ କାମୁଡି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- କ୍ଷତ ନିକଟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ
- କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଦୌ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ବ୍ଲେଡ ଛୁରୀ ଆଦିରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ
- କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ପାଟି ଲଗାଇ ଚୁଚୁମନ୍ତୁ ନାହିଁ
- କିମ୍ବା କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚିପା ଚିପି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଏହା ସହ ବରଫ କିମ୍ବା ଇଲେ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସକ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ:
ସାପ କାମୁଡାରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାର ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ୨୦୧୮-୧୯ ମସିହାରେ ୧୦୨୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୨୦୧୯-୨୦ ମସିହାରେ ୯୫୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି ୨୦୨୦-୨୦୨୧ ମସିହାରେ ୧୦୪୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୧-୨୨ ମସିହାରେ ୮୪୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ୨୦୨୨-୨୩ ମସିହାରେ ୧୦୦୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସିପିଆର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ:
ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩୨ଜଣ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସିପିଆର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ମେଡିସିନ ସ୍ପେସାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ କର BLS ଏବଂ CPRର ଉପାଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ।
ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ଆମର ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଅନ୍ତରାଳରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରେଇଥାଉ । ଏହାଦ୍ବାରା ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କାହା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିବେ ।"
