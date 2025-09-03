ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 75 ତମ ଜନ୍ମ ଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ସେବା ପକ୍ଷ ପାଳନ କରିବ ବିଜେପି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଯାଏଁ 15 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଦଳ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥର 75ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । 15ଦିନିଆ ସେବା ପକ୍ଷ ପାଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।
ଚଳିତ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 75 ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ହେତୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ସହ ସେବା ପକ୍ଷ ପାଳନ କରିବେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା । 15 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସାରା ସ୍ବଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଜିଲ୍ଲା, ମଣ୍ଡଳ, ବୁଥ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ପକ୍ଷ ପାଳନ କରିବ ଦଳ ।
ସେବା ପକ୍ଷ ପାଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ । ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଯତୀନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଏଥର ଦଳ ଅଧିକ ତତ୍ପରତାର ସହ ପାଳନ କରାଯିବ । ସେବା ପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ମାନେ ଗାଁକୁ ଯିବେ । ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାର ତଦାରଖ କରିବେ । ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ସଫଳତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ । ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ କେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ।
ସେହିପରି ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ସେବା ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
